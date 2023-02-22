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Азмуном в России интересовались три клуба

сегодня, 11:20

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» Сердара Азмуна, высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ.

Конкретных предложений из России не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно.

Летний трансфер в Россию возможен, да. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:27
А вот и не догадался. На 1 месте клуб его "отца-воспитателя" Бердыева Сочи. Химки отметаем как безнадежный. В Оренбурге нормальный тренер, ему это не надо. А в Локо руководство РЖД на это не пойдет. Вот и остается один вариант Сочи, да и то не бесспорный.
Мишка Бигдан
Мишка Бигдан
сегодня в 13:18
Отработаннй материал уже
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 13:10
В сочинский проект)
Шуnя771
Шуnя771 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 13:09
В Оренбурге холодно - вычеркиваем.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 12:29
В Сочи к отцу ремня получать. Опять все с начала.
LOpp
LOpp
сегодня в 12:18
Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно.

Локомотив
Оренбург
Химки
Futurista
Futurista ответ ZIBO rock (раскрыть)
сегодня в 12:17
В газпроме теперь предпочитают бразильские насосы иранским...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 12:14
"Азмун хочет играть за Зенит вместе с другим футболистом!" © )
lotsman
lotsman
сегодня в 12:08
Когда говорят ".....Я не могу называть их.....", значит называть некого. Во всяком случае в Зените, учитывая как он некрасиво смылся из клуба, ему делать нечего.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:58
Остается подождать лета и посмотреть как этот переход состоится.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 11:57
Теперь это исключено. Факторов много, но глпвное это нет Дзюбы и полно бразилов. Варианты Сочи. Ростов и все пожалуй
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:52
Агент Азмуна высказался о возможном возвращении игрока в Россию
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1345330/azmun-serdar-bayer 22.02.2023

В Зенит конечно!)
kw8dwkccer3g
kw8dwkccer3g
сегодня в 11:46
Это будет хорошо но он уже не тот игрок
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