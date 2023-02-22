Азмуном в России интересовались три клуба

Арманд Дурн, агент нападающего «Байера» , высказался о возможном возвращении футболиста в РПЛ .

Конкретных предложений из России не поступало. Но многие клубы из России проявляли интерес к Сердару. Три клуба. Я не могу называть их, но догадаться не так сложно.

Летний трансфер в Россию возможен, да. Посмотрим, как Азмун сыграет до лета, сколько получит минут в Леверкузене. Но переход всегда возможен.