Черчесов признал, что Дзюба был бы интересен «Ференцварошу»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал слухи о том, что его клуб хотел подписать нападающего Артёма Дзюбу.
Когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать. У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня. Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело — отношения между людьми, и совсем другое — возможности для определенных деловых предложений.
А сам по морде получил от Дзюбы.
А сам по морде получил от Дзюбы.
Алекс я к Вам всегда относился как к справедливому модератору.
Иногда бывали споры, но мы всегда находили компромисс.
Сейчас же я вижу, что Вы не за себя выходите из неудобного положения, но держите марку.
Удачи Вам и оставайтесь самим собой!!!
Алекс я к Вам всегда относился как к справедливому модератору.
Иногда бывали споры, но мы всегда находили компромисс.
Сейчас же я вижу, что Вы не за себя выходите из неудобного положения, но держите марку.
Удачи Вам и оставайтесь самим собой!!!
Но это 90% в теге "конкурс прогнозов".
Тем более это был всего лишь ответ на комментарии, а там был ещё один ответ от другого пользователя.
"не клюет там😂"
Чем же мой комментарий более развёрнутый и кстати дружелюбный отличается от этого?
А как же "Мну знает где на Байкале клёв!)"
Неужели мой комментарий оказался нерелевантным, а все другие оказались релевантными?
Алекс я понимаю, что можно ответ завуалировать под непонятное слово, но может так сложится, что значение этого слово могут знать и другие.
По сути внятного ответа я не услышал, так как если убрали мой комментарий, то должны убрать и другие. А они как были так и остались.
Тем более я просто отвечал пользователю Шуnя771 , а тег прошёл автоматом.
Но это 90% в теге "конкурс прогнозов".
Тем более это был всего лишь ответ на комментарии, а там был ещё один ответ от другого пользователя.
"не клюет там😂"
Чем же мой комментарий более развёрнутый и кстати дружелюбный отличается от этого?
А как же "Мну знает где на Байкале клёв!)"
Неужели мой комментарий оказался нерелевантным, а все другие оказались релевантными?
Алекс я понимаю, что можно ответ завуалировать под непонятное слово, но может так сложится, что значение этого слово могут знать и другие.
По сути внятного ответа я не услышал, так как если убрали мой комментарий, то должны убрать и другие. А они как были так и остались.
Тем более я просто отвечал пользователю Шуnя771 , а тег прошёл автоматом.