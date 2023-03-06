Черчесов признал, что Дзюба был бы интересен «Ференцварошу»

Наставник «Ференцвароша» прокомментировал слухи о том, что его клуб хотел подписать нападающего .

Когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать. У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня. Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело — отношения между людьми, и совсем другое — возможности для определенных деловых предложений.