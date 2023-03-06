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Черчесов признал, что Дзюба был бы интересен «Ференцварошу»

вчера, 17:39

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал слухи о том, что его клуб хотел подписать нападающего Артёма Дзюбу.

Когда такой футболист оказывается на рынке, не обратить на это внимание нельзя. Другое дело, что есть возможности, есть желания, а есть реалии. Поэтому, прежде чем делать кому-то какое-то предложение, приходится все взвешивать. У нас на этой позиции есть игроки с действующими контрактами, а кроме того, мы финансово не можем позволить себе игрока такого уровня. Мы с ним, как говорится, на связи, но одно дело — отношения между людьми, и совсем другое — возможности для определенных деловых предложений.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:15
Забить три гола за Локо - это не повод вызова в клуб Саламыча.
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 22:36
Дзюба похвалил Саламыча, Саламыч Дзюбу. Обменялись любезностями. Но Саламычу такой Дзюба не нужен.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 22:22
Зачем? Опять усы Стаса изображать?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:57
Дзюба пока останется в ЛОКО..
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:30
Финансово не тянем, остаётся только похвалить....
Comentarios
Comentarios
вчера в 18:56
Битва титанов продолжение следует
drug01
drug01
вчера в 18:31
Он настырный игрок и Черчесов мог использовать его силу
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:22
Поздно пить Палинку,Артемон уже "нашёл своё счастье"!
Василий 50
Василий 50
вчера в 18:17
Карпин молчит...
А сам по морде получил от Дзюбы.
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:04
Сейчас вижу, что убрали другие.
Алекс я к Вам всегда относился как к справедливому модератору.
Иногда бывали споры, но мы всегда находили компромисс.
Сейчас же я вижу, что Вы не за себя выходите из неудобного положения, но держите марку.
Удачи Вам и оставайтесь самим собой!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 17:58
Нерелевантное, то есть неважный, незначимый.
Но это 90% в теге "конкурс прогнозов".
Тем более это был всего лишь ответ на комментарии, а там был ещё один ответ от другого пользователя.
"не клюет там😂"
Чем же мой комментарий более развёрнутый и кстати дружелюбный отличается от этого?
А как же "Мну знает где на Байкале клёв!)"
Неужели мой комментарий оказался нерелевантным, а все другие оказались релевантными?
Алекс я понимаю, что можно ответ завуалировать под непонятное слово, но может так сложится, что значение этого слово могут знать и другие.
По сути внятного ответа я не услышал, так как если убрали мой комментарий, то должны убрать и другие. А они как были так и остались.
Тем более я просто отвечал пользователю Шуnя771 , а тег прошёл автоматом.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:41
После трёх банок Валере снова стал интересен.
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