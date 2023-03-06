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Мендеш предлагал услуги Леау «Реалу»

вчера, 12:50

Агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента — нападающего «Милана» Рафаэла Леау, «Реалу».

Контракт португальца с миланцами действует до 2024 года, на данный момент переговоры по продлению соглашения приостановлены. В апреле-июне стороны возобновят диалог.

Переход в «Реал» для Леау на данный момент маловероятен — в Мадриде уже играет Винисиус Жуниор, а одной из главных трансферных целей «сливочных» является Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.

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Все комментарии
Умар Закаев
Умар Закаев ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 19:50
А ты явно разбираешься , что к чему.
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A.S.A
A.S.A
вчера в 19:24, ред.
Ни Леао, ни Мбаппе ненужны Мадридскому Реалу, т.к во-первых у Мадрида есть Винисиус, который шикарен на своем левом фланге, а во-вторых, оба очень дорогие а играют на позиции которая не нуждается в усиление для Реала. Взять кого то из них можно только в том случае, если наигрывать их на роли центрфорварда...
По габаритам Рафаэль может сыграть в центре нападения, но вот какова польза от него будет на этой позиции неизвестно.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 16:02
Леау не подходит сливочным.
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:25
Леао - второй Балотелли...
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 14:25
Больше нужен правый нападающий
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:34
Услуги предлагались Реалу, что бы произвести давление на Милан. До реального перехода вряд ли могли договориться.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:18
Леао очень нестабилен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:17
Дело Агента предложить, дело Реала отказаться...
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