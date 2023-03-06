Мендеш предлагал услуги Леау «Реалу»

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вчера, 12:50

Агент предложил услуги своего клиента — нападающего «Милана» , «Реалу».

Контракт португальца с миланцами действует до 2024 года, на данный момент переговоры по продлению соглашения приостановлены. В апреле-июне стороны возобновят диалог.

Переход в «Реал» для Леау на данный момент маловероятен — в Мадриде уже играет Винисиус Жуниор, а одной из главных трансферных целей «сливочных» является Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.