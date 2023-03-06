Мендеш предлагал услуги Леау «Реалу»

Агент Жорже Мендеш предложил услуги своего клиента — нападающего «Милана» Рафаэла Леау, «Реалу».
Контракт португальца с миланцами действует до 2024 года, на данный момент переговоры по продлению соглашения приостановлены. В апреле-июне стороны возобновят диалог.
Переход в «Реал» для Леау на данный момент маловероятен — в Мадриде уже играет Винисиус Жуниор, а одной из главных трансферных целей «сливочных» является Джуд Беллингем из «Боруссии» Дортмунд.
По габаритам Рафаэль может сыграть в центре нападения, но вот какова польза от него будет на этой позиции неизвестно.
По габаритам Рафаэль может сыграть в центре нападения, но вот какова польза от него будет на этой позиции неизвестно.