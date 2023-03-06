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«Арсенал» проявляет интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»

вчера, 13:08

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия может пополнить состав «Арсенала».

О предметном интересе на данный момент речи не идет. «Манчестер Сити» имеет право на активацию опции обратного выкупа за 40 миллионов фунтов стерлингов. Для других клубов, вероятно, эта сумма окажется выше.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:51
Святые неплохо укомплектовали свой состав перед началом сезона молодыми и многообещающими игроками, да и в зимнее ТО прикупили игроков, но увы, все это не помогает и команда идет в зоне вылета АПЛ, благо плотность таблицы такова, что пару побед помогут команде выбраться из низов....
Вот если им не удасться сохранить свое место в АПЛ, то скорее всего всех этих молодых игроков растащат, и одним из таких игроков станет молодой бельгийский опорник Лавия. Ромеу всего лишь 19 лет, но он вместе с капитаном святых Уордом-Праусом выглядять лучше всех в составе. Еще бы отметил вингира Сулемана, который зимой был куплен из Ренна, и там показывал хорошую игру. Думаю за счет продажи этих игроков, Саутгемптон может хорошо озолотиться
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:38
Уйдет он из Саутгемптона и клуб благополучно вылетит в Чампионшип.
Гость
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