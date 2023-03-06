«Арсенал» проявляет интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»

Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавия может пополнить состав «Арсенала».
О предметном интересе на данный момент речи не идет. «Манчестер Сити» имеет право на активацию опции обратного выкупа за 40 миллионов фунтов стерлингов. Для других клубов, вероятно, эта сумма окажется выше.
Вот если им не удасться сохранить свое место в АПЛ, то скорее всего всех этих молодых игроков растащат, и одним из таких игроков станет молодой бельгийский опорник Лавия. Ромеу всего лишь 19 лет, но он вместе с капитаном святых Уордом-Праусом выглядять лучше всех в составе. Еще бы отметил вингира Сулемана, который зимой был куплен из Ренна, и там показывал хорошую игру. Думаю за счет продажи этих игроков, Саутгемптон может хорошо озолотиться
Вот если им не удасться сохранить свое место в АПЛ, то скорее всего всех этих молодых игроков растащат, и одним из таких игроков станет молодой бельгийский опорник Лавия. Ромеу всего лишь 19 лет, но он вместе с капитаном святых Уордом-Праусом выглядять лучше всех в составе. Еще бы отметил вингира Сулемана, который зимой был куплен из Ренна, и там показывал хорошую игру. Думаю за счет продажи этих игроков, Саутгемптон может хорошо озолотиться