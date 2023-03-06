«Арсенал» проявляет интерес к бывшему игроку «Манчестер Сити»

1678097331

вчера, 13:08

Полузащитник «Саутгемптона» может пополнить состав «Арсенала».

О предметном интересе на данный момент речи не идет. «Манчестер Сити» имеет право на активацию опции обратного выкупа за 40 миллионов фунтов стерлингов. Для других клубов, вероятно, эта сумма окажется выше.