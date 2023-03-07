Тикнизян будет играть за сборную Армении

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении. Игрок дал комментарий по этому поводу:
Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором.
Ранее игрок выступал за юношеские и молодежную сборные России.
Как отнестись к мужу, оставившему свою семью, в которой ребенок-инвалид - вопрос риторический, как отнестись к спортсмену, оставившему свою сборную, когда у нее проблемы - тоже вопрос...
Как отнестись к мужу, оставившему свою семью, в которой ребенок-инвалид - вопрос риторический, как отнестись к спортсмену, оставившему свою сборную, когда у нее проблемы - тоже вопрос...
Теперь к патриотизму. Я знаю, что такое патриотизм, благодарю. Но вы его не верно трактуете. Патриотизм это желание уважать соотечественников, гордится общей культурой историей. Быть готовым жертвовать ради родины. То, что вы подаете под патриотизмом - это называется деловые отношения и к патриотизму не имеет никакого отношения. Уважать выбор сограждан, в этом, в частности, и заключается патриотизм. Разве от выбора Тикнизяна кому-то стало плохо? Нет, абсолютно никому. А в первую очередь вам, так как уже послезавтра вы и не вспомните об этом. Вот зуб даю, что не вспомните. А Наиру это очень важно, очень. Выходит его выбор для вас не имеет никакого значения, а значит и уважать соотечественника вы не можете и не будете. Отсюда и аналогичное отношение со стороны окружающих к вам.
Еще раз отдельно проговорю главную мысль. Тикнизяну в ручки ничего не дали, все что у него есть заработано усердными тренировками и силой воли. То, что он хочет выйти на новый уровень только подчеркивает его профессионализм
Теперь к патриотизму. Я знаю, что такое патриотизм, благодарю. Но вы его не верно трактуете. Патриотизм это желание уважать соотечественников, гордится общей культурой историей. Быть готовым жертвовать ради родины. То, что вы подаете под патриотизмом - это называется деловые отношения и к патриотизму не имеет никакого отношения. Уважать выбор сограждан, в этом, в частности, и заключается патриотизм. Разве от выбора Тикнизяна кому-то стало плохо? Нет, абсолютно никому. А в первую очередь вам, так как уже послезавтра вы и не вспомните об этом. Вот зуб даю, что не вспомните. А Наиру это очень важно, очень. Выходит его выбор для вас не имеет никакого значения, а значит и уважать соотечественника вы не можете и не будете. Отсюда и аналогичное отношение со стороны окружающих к вам.
Еще раз отдельно проговорю главную мысль. Тикнизяну в ручки ничего не дали, все что у него есть заработано усердными тренировками и силой воли. То, что он хочет выйти на новый уровень только подчеркивает его профессионализм