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Тикнизян будет играть за сборную Армении

вчера, 13:36

Полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян будет выступать за сборную Армении. Игрок дал комментарий по этому поводу:

Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором.

Ранее игрок выступал за юношеские и молодежную сборные России.

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Все комментарии
valt134
valt134
вчера в 20:50
Ещё один «Патриот»…
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 18:34, ред.
Большая простыня, на все отвечать и комментировать не буду! Просто странно слышать что сборная Армении новый уровень! Что значит дали?! Это то и значит - ДАЛИ! - одевали. обували, обучали, кормили, поили! А отдачи никакой! А может он "не досыпал, не доедал, но на характере делал из себя спортсмена" во дворе?! Да и какой из него спортсмен - кони выпроводили, скоро и Локо попрет!
Обычный приспособленец! Ну да и *** с ним!
Вoлхв
Вoлхв
вчера в 18:28
Каждый имеет право сделать выбор... он свой сделал
112910415
112910415
вчера в 17:44
спортивный век не долог ...
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ mvzek8f7b3qm (раскрыть)
вчера в 17:30
Абсолютно согласен. Тут на лицо осознанная необходимость
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 17:18
Без обид, но совершенно не логичный и бессмысленный коммент. Аргументирую. Что в вашем понимании - дали все? Кто бежал за ним и кормил с ложечки? Может быть одеялко подтыкали на ночь? Что значит все? И самое главное, что значит дали? Наверно они за просто так ему предоставили зарплату и возможность для тренировок? Нет, уважаемый. Ему действительно дали возможность пробиться хоть куда-то, но все остальное он сделал сам. Сам пахал как проклятый, сам не досыпал, не доедал, но на характере делал из себя спортсмена. Лично с Тикнизяном не знаком, но одно то, что мы сейчас с вами ведем данную беседу говорит о том, что Тикнизян чего-то да стоит.
Теперь к патриотизму. Я знаю, что такое патриотизм, благодарю. Но вы его не верно трактуете. Патриотизм это желание уважать соотечественников, гордится общей культурой историей. Быть готовым жертвовать ради родины. То, что вы подаете под патриотизмом - это называется деловые отношения и к патриотизму не имеет никакого отношения. Уважать выбор сограждан, в этом, в частности, и заключается патриотизм. Разве от выбора Тикнизяна кому-то стало плохо? Нет, абсолютно никому. А в первую очередь вам, так как уже послезавтра вы и не вспомните об этом. Вот зуб даю, что не вспомните. А Наиру это очень важно, очень. Выходит его выбор для вас не имеет никакого значения, а значит и уважать соотечественника вы не можете и не будете. Отсюда и аналогичное отношение со стороны окружающих к вам.
Еще раз отдельно проговорю главную мысль. Тикнизяну в ручки ничего не дали, все что у него есть заработано усердными тренировками и силой воли. То, что он хочет выйти на новый уровень только подчеркивает его профессионализм
mvzek8f7b3qm
mvzek8f7b3qm
вчера в 17:01
Это не из-за любви к Армении.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 16:52, ред.
Когда одни дали тебе все, но выбираешь других, то есть халяву вместо своего совершенства и усердия, то как это называется?! Вот вы как раз и подумайте! Что сделала Армения для Тикнизяна?! НИ-ЧЕ-ГО!!! Ну а коли вам не понятен патриотизм то вкратце объясню - это когда тебе дают и ты тоже потом должен отдать а не искать выгоды для себя! А национализм - как раз таки Тикнизян его и проявил!
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ ZIBO rock (раскрыть)
вчера в 16:40
Для меня патриотизм в принципе не очень понятен. Патриотизм очень близок к национализму, а от него рукой подать до нацизма.
Выбирать между чем-либо это ваше право. Так же как и право Наира выбирать страну, за которую хочет выступать. То, за что ратуете вы исключает право выбора в принципе. Подумайте об этом, крепко подумайте, и я сейчас не только про футбол
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:14
Каждый футболист сам делает свой выбор - это его право. Но и каждый болельщик имеет право на свое мнение к этому решению и свое отношение к этому игроку.
Как отнестись к мужу, оставившему свою семью, в которой ребенок-инвалид - вопрос риторический, как отнестись к спортсмену, оставившему свою сборную, когда у нее проблемы - тоже вопрос...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:21
Правильно решил,хотя бы там поиграет за сборную.
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Cara Delevingne (раскрыть)
вчера в 15:20
Если выбирать между "поцреотом" и "там где лучше" то я без раздумий выберу первое! Или для вас только звездно-полосатый патриотизм приветствуется?!
Cara Delevingne
Cara Delevingne
вчера в 15:09
    Roman Gordeev
    Roman Gordeev
    вчера в 14:39
    Всё правильно сделал! И не надо его упрекать в измене. Не взяли в сборную Байрамяна, Сперцяна, вот и они решили поиграть за сборную Армении на международном уровне.
    Georgud
    Georgud
    вчера в 14:00
    Таки и нужно его лишить гражданства России.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 13:49
    Воспитанник ЦСКА! Что тут еще добавить! После Фернандеса уже не удивляюсь!
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