Тикнизян будет играть за сборную Армении

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вчера, 13:36

Полузащитник «Локомотива» будет выступать за сборную Армении. Игрок дал комментарий по этому поводу:

Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной сборной. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором.

Ранее игрок выступал за юношеские и молодежную сборные России.