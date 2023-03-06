Дзюбу не вызывают в сборную России из-за его возраста .

Форвард Артём Дзюба не попал в состав сборной России на мартовские сборы.
По данным источника, в данный момент тренерский штаб не рассматривает нападающего в качестве кандидата в национальную команду из-за его возраста.
Напомним, что несколько дней назад 34-летний Дзюба сделал хет-трик в матче РПЛ.
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Не в те ворота забивал, один гол в депо и на харчах сборной, а так в лучшем случае бургер чис в ресторан - вагоне Москва - сортировочная 1)