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Дзюбу не вызывают в сборную России из-за его возраста

вчера, 18:48

Форвард Артём Дзюба не попал в состав сборной России на мартовские сборы.

По данным источника, в данный момент тренерский штаб не рассматривает нападающего в качестве кандидата в национальную команду из-за его возраста.

Напомним, что несколько дней назад 34-летний Дзюба сделал хет-трик в матче РПЛ.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:12
А сожет Валера просто обиделся на трешник Дзюбы Ростову
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
сегодня в 00:19
такое громогласное заявление, словно сборная где-то участвовать собирается
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:02
Какая уже разница,теперь,будетДзюба,или нет!!
протон
протон
вчера в 22:36, ред.
Хотя какая уже разница вызовут Дзюбу или нет? Учитывая с кем там сборная играет и с кем ей предстоит играть, лучше наигрывать молодняк. Все матчи будут либо товарищеские либо проходные. Даже таких игроков как Головин и Миранчук нет особого смысла вызывать. Лишний раз им отвлекаться нет смысла.
Ну допустим вызовут Дзюбу и что? вот такие две противоположности
протон
протон
вчера в 22:32
Шунин на два года старше Дзюбы. Но Шунин не конфликтует с Валерой.
"Старичок" положил 3 "Ростову" на выезде в первом матче чемпионата! Всем же понятно, что Карпин против!
drug01
drug01
вчера в 21:22
Может когда пойдут игры всё изменить
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:15
В самую точку Вы попали! С этим портретом.
Был бы друг Карпуха он бы точно смог,
Да нынче бляха-муха он мотает срок.
Парень я не хилый ты ко мне не лезь,
Слава богу силы и капуста есть.
От лихой удачи я не уходил,
Был бы друг, а значит он бы подтвердил.
Naherger
Naherger
вчера в 20:58
Да кому вообще сейчас нужна эта сборная? Опять будем смотреть,как эти инвалиды мучаются с таджиками и узбеками?
Georgud
Georgud
вчера в 20:55
Джанаев и Песьяков гораздо моложе?
112910415
112910415
вчера в 20:46
ну, мы же понимаем
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:14
Трёху Карпину отгрузил, АбиднА же!
Зато вратарей 6 штук вызвал, против 5 нападающих...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:05
Ну что за тупая информация?
То у нас говорят, что в паспорт не заглядывают, то вызывают по критериям , кто лучше, не смотря на возраст, то ещё что то, типа ни для кого в сборную двери не закрыты.
Я не призываю, что бы именно Дзюбу вызвали в сборную, так как он забил три гола Ростову, клубу который тренирует тренер сборной. Но сейчас заявлять, что Дзюбу вызывают только из-за возраста это бред полный.
Может пора уже признать, что Карпин просто имеет обиду на Дзюбу вот и всё.
Чем нелепее отмазки, тем Карпин выставляется в роли клоуна.
Возраст? А как же быть с Месси? Он на год старше Дзюбы, а привёл Аргентину на высшую ступень пьедестала ЧМ!
Главный критерий должен быть не возраст, а полезность команде, а тут попахивает просто местью Карпина и не более того.
Да кстати вопрос, почему тогда Карпин вызывает в сборную своего любимчика Песьяков, ровесника Дзюбы?
Союзник противников
Союзник противников ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:56
Это главный тренер победителя ЧМ-42 сборной Эстонии Валериус Карпинас???
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:54
Всё так серьёзно,будто мы уже победили мировое зло и повторно организовали Чемпионат мира,отменив результаты прошлогоднего.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:51
Да и ты Карпуха не молодеешь !?!)
shur
shur
вчера в 19:50
...кому сейчас интересно есть ли Дзюба в сборной или нет, чисто поржать, приколоться и всё?!
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:48
Дзюбу не вызывают в сборную России из-за его возраста .

Для Артемия возраст не помеха !)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:42
Напомним, что несколько дней назад 34-летний Дзюба сделал хет-трик в матче РПЛ.
Не в те ворота забивал, один гол в депо и на харчах сборной, а так в лучшем случае бургер чис в ресторан - вагоне Москва - сортировочная 1)
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:18
Дзюба уже 2 раза отрекался от сборной. Ему и так много простили, но 3 раза быть уже, в принципе, не могло! Тем более, сейчас одни товарняки и смысла вызывать старперов нет. Надо наигрывать новую молодую команду. Хотя и эта молодость может сойти на нет, ведь никто не знает, сколько ещё может всё это продлиться - год, три, пять, десять...
adekvat
adekvat
вчера в 18:56
Дзюба сделал хет-трик в матче РПЛ в ворота команды главного тренера сборной.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:50
А Валера говорил - возраст не помеха.
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