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Гарначо впервые вызван в сборную Аргентины

вчера, 22:14

Опубликована заявка сборной Аргентины на мартовские контрольные игры с командами Панамы и Кюрасао. Стоит отметить, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо впервые попал в аргентинскую национальную команду.

Вратари: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Херонимо Рульи («Аякс»), Франко Армани («Ривер Плейт»).

Защитники: Науэль Молина («Атлетико»), Гонсало Монтиэль («Севилья»), Неуэн Перес («Удинезе»), Херман Пеccелья («Бетис»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Николас Отаменди («Бенфика»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Маркос Акунья («Севилья»), Николас Тальяфико («Лион»), Хуан Фойт («Вильярреал»).

Полузащитники: Родриго Де Пауль («Атлетико»), Леандро Паредес («Ювентус»), Алексис МакАллистер, Факундо Буонанотте (оба – «Брайтон»), Гвидо Родригес, Лаутаро Бланко (оба – «Бетис»), Папу Гомес («Севилья»), Энцо Фернандес («Челси»), Эксекьель Паласиос («Байер»), Максимо Перроне («Манчестер Сити»), Тьяго Альмада («Атланта Юнайтед»), Джовани Ло Чельсо («Вильярреал»), Эмилиано Буэндия («Астон Вилла»), Франко Карбони («Интер»).

Нападающие: Анхель Ди Мария («Ювентус»), Анхель Корреа («Атлетико»), Лаутаро Мартинес («Интер»), Хулиан Альварес («Манчестер Сити»), Николас Гонсалес («Фиорентина»), Пауло Дибала («Рома»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Лионель Месси (ПСЖ).

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НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 00:04
С Кюрасао выйдет... На пару минут .. Хе..
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:05, ред.
Проявит себя, если молодёжи дадут играть, один защитник МЮ Стараходу помог выиграть ЧМ, свежая кровь не помешает
Мамкин эксперт
Мамкин эксперт
вчера в 22:41
Смотрел матч против Барселоны, там он выглядел неплохо.
Точнее выглядел он ужасно, а вот играл хорошо
Elliada
Elliada
вчера в 22:38
На лавке посидит и всё
Гость
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