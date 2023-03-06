Сборная Хорватии объявила заявку на матчи отбора к Евро. Модрич в составе

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вчера, 15:36

Опубликован состав сборной Хорватии на отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Хорваты сыграют с Уэльсом и Турцией.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида ( АЕК ), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Унион»), («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Лука Сучич («Ред Булл»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Саутгемптон»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Петар Муса («Бенфика»).

Кандидаты в сборную: Иво Грбич («Атлетико»), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Дион Бельо («Аугсбург»), Дарио Шпикич («Динамо» Загреб).