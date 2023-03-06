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Сборная Хорватии объявила заявку на матчи отбора к Евро. Модрич в составе

вчера, 15:36

Опубликован состав сборной Хорватии на отборочные матчи к чемпионату Европы 2024 года. Хорваты сыграют с Уэльсом и Турцией.

Вратари: Доминик Ливакович («Динамо» Загреб), Ивица Ивушич («Осиек»), Недилько Лабрович («Риека»);

Защитники: Домагой Вида (АЕК), Борна Баришич («Рейнджерс»), Йосип Юранович («Унион»), Йошко Гвардиол («РБ Лейпциг»), Борна Соса («Штутгарт»), Мартин Эрлич («Сассуоло»), Йосип Шутало («Динамо» Загреб);

Полузащитники: Лука Модрич («Реал»), Матео Ковачич («Челси»), Марцело Брозович («Интер»), Марио Пашалич («Аталанта»), Никола Влашич («Торино»), Ловро Маер («Ренн»), Лука Иванушец («Динамо» Загреб), Лука Сучич («Ред Булл»);

Нападающие: Иван Перишич («Тоттенхэм»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»), Бруно Петкович («Динамо» Загреб), Мислав Оршич («Саутгемптон»), Марко Ливая («Хайдук» Сплит), Петар Муса («Бенфика»).

Кандидаты в сборную: Иво Грбич («Атлетико»), Кристиян Якич («Айнтрахт»), Дион Бельо («Аугсбург»), Дарио Шпикич («Динамо» Загреб).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:50
Думаю ,если сам Лука почувствует, что "не тянет" у него хватит футбольного интеллекта остановиться.
Умар Закаев
Умар Закаев
вчера в 19:52
Старичков в этом составе хватает
Похоже , нет достойной смены на данный момент
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:34
Состав боевой,удачи в играх,Модрич еще поиграет.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:32, ред.
Модрич ещё попылит и принесёт пользу
4jf82gsk2tr4
4jf82gsk2tr4
вчера в 18:15
У Модрича нет такого гонора, как у Роналду и Месси.
К тому же он реально играет в хороший футбол.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 17:55, ред.
Строить новую команду Модрич не мешает.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:40
Пора Модрича на пенсию отправлять и строить новую команду.
Гость
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