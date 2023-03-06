Карпин назвал состав сборной России на мартовские сборы

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вчера, 18:44

Тренерский штаб национальной команды России во главе с назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором.

Всего в списке 41 футболист:

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники

Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург), Игорь Дивеев ( ЦСКА , Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков ( ЦСКА , Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие