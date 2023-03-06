Карпин назвал состав сборной России на мартовские сборы

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором.
Всего в списке 41 футболист:
Вратари
Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).
Защитники
Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва).
Полузащитники
Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).
Нападающие
Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Писарский («Крылья Советов», Самара), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).
Хотя заранее знаю, что удалят, но хоть кто то увидит.
https://youtu.be/S2OYpz-QCn0
Хотя заранее знаю, что удалят, но хоть кто то увидит.
Но это конечно что то из параллельной вселенной
Но это конечно что то из параллельной вселенной