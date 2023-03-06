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Карпин назвал состав сборной России на мартовские сборы

вчера, 18:44

Тренерский штаб национальной команды России во главе с Валерием Карпиным назвал расширенный состав сборной перед мартовским учебно-тренировочным сбором.

Всего в списке 41 футболист:

Вратари

Антон Шунин («Динамо», Москва), Александр Селихов («Спартак», Москва), Матвей Сафонов («Краснодар»), Сергей Песьяков («Ростов», Ростов-на-Дону), Сослан Джанаев («Сочи»), Илья Помазун («Урал», Екатеринбург).

Защитники

Вячеслав Караваев, Данил Круговой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Даниил Денисов, Никита Чернов (все – «Спартак», Москва), Максим Осипенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Артём Макарчук («Сочи»), Александр Солдатенков («Крылья Советов», Самара), Мингиян Бевеев («Урал», Екатеринбург), Игорь Дивеев (ЦСКА, Москва), Станислав Магкеев («Локомотив», Москва).

Полузащитники

Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Сергей Пиняев (все – «Локомотив», Москва), Данил Глебов («Ростов», Ростов-на-Дону), Далер Кузяев, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Ильзат Ахметов («Краснодар»), Александр Коваленко («Крылья Советов», Самара), Даниил Фомин, Арсен Захарян (оба – «Динамо», Москва), Антон Зиньковский, Данил Пруцев, Руслан Литвинов, Михаил Игнатов (все – «Спартак», Москва), Иван Обляков (ЦСКА, Москва), Алексей Миранчук («Торино», Турин), Александр Головин («Монако»).

Нападающие

Фёдор Чалов (ЦСКА, Москва), Николай Комличенко («Ростов», Ростов-на-Дону), Александр Соболев («Спартак», Москва), Владимир Писарский («Крылья Советов», Самара), Константин Тюкавин («Динамо», Москва).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 03:20
Байкал-38 Выложил из ютьюба пиар КВН а ведь за это бан давали в правилах было оговорено . Правила поменялись?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 23:45
Матчи нашей сборной нужны только РФС с одной целью: показать УЕФА, что футбол в России ещё окончательно не загнулся, что мы ещё ого - го, на коне, и нас голыми руками не возьмёшь. Знай, мол, наших.
Печально другое. Такие матчи не нужны и ребятам из сборной, которые всё прекрасно понимают и с удовольствием отказались от этих никому не нужных игр. Но раз вызвали... Откажешься, всех собак на тебя навешают, и станешь ты врагом народа. Таких ярлыков навешают, что мама не горюй. У нас это раз плюнуть, два растереть.
ApTeMDzyuba
ApTeMDzyuba
вчера в 22:57
6 вратарей и 5 напов, это как понимать😵‍💫
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:49
Валера знает, ему виднее
Sergo_ural
Sergo_ural
вчера в 22:24
Из 41 - всего 4 из Зените. Команда возглавляет турнирную таблицу. Вот вам и стратегия.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:41
Байкал-38Байкал-38 48 / 352
А Джанаев на 2 года старше Дзюбы. Может лучше отцепить реально от сборной всех кому 28+, а таких там почти половина и сделать ставку на молодежь?
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:30
ANATOLY KANDAUROV
Байкал-38
Почитал состав вратарей и ужаснулся.
Шунин, Письяков, Джанаев это вообще что?

Есть молодые вратари Ломаев, Лантратов, Худяков. Карпину перспектива не нужна?


Отвечу словами графа де ла Фер (Атос).
Для эстонца это слишком много, а для спартача — слишком мало.
Naherger
Naherger
вчера в 21:06
Как я рад,что Акинфеев не участвует в этом цирке.
Naherger
Naherger
вчера в 21:03
В данной ситуации,было бы логично вызвать человек 30-35 (может столько и вызвали,не считал),разбиться на две команды и сыграть суперсерию внутри сборной. Чисто в удовольствие. Не грузить их тактикой и черновой работой. Пусть покажут болельщикам,что они все же футболисты и умеют играть в кайф...
Но это конечно что то из параллельной вселенной
alexgurzan
alexgurzan ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:59
.
112910415
112910415
вчера в 20:56
маловато людей, больше надо )
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:45
Байкал-38Байкал-38 73 / 353сегодня в 20:17
Почитал состав вратарей и ужаснулся.
Шунин, Письяков, Джанаев это вообще что?

Есть молодые вратари Ломаев, Лантратов, Худяков. Карпину перспектива не нужна?
Байкал-38
Байкал-38 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:20
Есть тактика сборной России ещё лучше.
Хотя заранее знаю, что удалят, но хоть кто то увидит.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 20:17
Почитал состав вратарей и ужаснулся.
Шунин, Письяков, Джанаев это вообще что?
Тут говорят Дзюба старый, а эти кто?
Ну Шунин это пол беды, а Джанаев? Это деградация нашей вратарской школы. Ну а Письяков это любимчик Карпина, который пропустил в последнем матче три гола от ненужного по возрасту Дзюбы, хотя сам является ровесником Артёма.
Карпин имел возможность обновить сборную, но он творит цирк в свою угоду.
Так нельзя Валера.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 20:14
А где полузащитник Артемий?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 20:12
В фнл очень много хороших игроков
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:12, ред.
Мечта Карпина...все 164 паспортиста в сборной...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 20:06
Получше и Шунина, и Джанаева , и Песьякова
lotsman
lotsman
вчера в 20:01
Карпин Дзюбу не позвал, обиделся за хет-трик в ворота Ростова. Дзюба же сказал, что он забивал Карпину.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00
Ты чё...Будем "футбольным фольксштурмом".Всё для футбольной Родины,всё для победы ГАЗПРОМА! "Пролетарий-на кобылА"!
cska1948
cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:58
А если без шуток, то я бы Лантратова пригласил.
KURUM
KURUM
вчера в 19:57
Песьяков по ходу задолжал Карпину приличную сумму..
На все подработки его вызывает..
cska1948
cska1948 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:55
Наш бронепоезд стоит на запасном пути!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:54
Не, меня по взрасту не возьмут. Мне юный Дзюба во внуки годится
cska1948
cska1948 ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:54
Для кого стимул в развитии, а для большинства нашей футбольной молодёжи это конец их футбольного образования.
Союзник противников
Союзник противников ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:51
А если пять матчей свалится на голову??? Я уже морально готов выйти ,а ты???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:49
В РПЛ в заявках команд 164 российских игрока. Как раз на 4 матча сборной. Никто не будет обижен
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:49
Список "всех,кто движется".Надеюсь,никого не пропустил,ибо впереди "начало славных дел"???
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:39
Вот если бы нап Локо забил сам себе, в игре с Ростовом, велком на харчи сборной, а после трёшки - ресторан-вагон, депо)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:35
Дзюба в кадровом резерве РЖД?)
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