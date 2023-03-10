Агент Миранчука прояснил ситуацию с положением игрока в «Торино»

Агент полузащитника «Торино» Вадим Шпинев рассказал о ситуации с контрактом игрока.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер команды просит у руководства «быков» выкупить футболиста у «Аталанты».

Алексей стабильно играет, получает игровое время, всё в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идёт обсуждение между клубами, что скорее всего. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, всё хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. На данный момент что ещё может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Всё зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанта». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдёт, значит произойдёт.