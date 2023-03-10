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Агент Миранчука прояснил ситуацию с положением игрока в «Торино»

10 марта 2023, 12:59

Агент полузащитника «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинев рассказал о ситуации с контрактом игрока.

Ранее появлялась информация о том, что главный тренер команды Иван Юрич просит у руководства «быков» выкупить футболиста у «Аталанты».

Алексей стабильно играет, получает игровое время, всё в порядке. Есть условия договора по переходу — может быть один сценарий или противоположный. Когда будет принято однозначное решение, будут общаться с представителями, пока этого нет. Если с нами не общаются, значит идёт обсуждение между клубами, что скорее всего. Есть срок аренды — один спортивный сезон. Алексей исполняет свои обязанности, всё хорошо — он на добром счету, хорошие отношения с тренером, ему доверяют. На данный момент что ещё может быть? Сейчас есть локальный отрезок — парень играет, исполняет условия. Всё зависит от позиции двух клубов — «Торино» и «Аталанта». Есть условия, при которых включается опция выкупа. Если это произойдёт, значит произойдёт.

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Все комментарии
112910415
112910415
10 марта в 16:57
у хорошего футболиста внятный агент
Байкал-38.
Байкал-38.
10 марта в 15:31
Алексей пришёлся ко двору в Торино.
Клуб и сам Миранчук получают то, что хотели.
Если не выкупят, то Торино потеряет добротного игрока, который приносит пользу команде и за короткий срок стал одним из лидеров команду.
Возвращение Миранчука в Аталанту это большая загадка, неизвестно, что из этого получится. Характер Гасперини известен всем, сегодня ты его любимчик и он доверяет игроку, а завтра ты просто не нужен команде. Причём он это в открытую не говорит, а отмазывается дежурными фразами типа мол такой игрок нужен команде, но его время ещё не пришло.
Стоит ли ждать благодушия от старика Гасперини? Думаю не стоит.
КЭТиК
КЭТиК
10 марта в 15:21
Торино его клуб, агент должен поднапрячься.
Варвар7
Варвар7
10 марта в 13:14
Главное , что бы Алексей продолжал находится в хорошей форме.
Ironigor
Ironigor
10 марта в 13:13
Ключевые слова, - "Если это произойдёт, значит произойдёт " !)
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