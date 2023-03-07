Стало известно, от чего зависит будущее Фелиша в «Челси»

Нападающий «Челси» , права на которого принадлежат «Атлетико», высказался о своем будущем в лондонском клубе.

Да, играть в Лиге чемпионов — уникальный опыт. Это тот турнир, где каждый хочет сыграть. Выступать там важно, но никто не может знать будущее. Посмотрим, что будет дальше.