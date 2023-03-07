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Стало известно, от чего зависит будущее Фелиша в «Челси»

вчера, 09:31

Нападающий «Челси» Жоау Фелиш, права на которого принадлежат «Атлетико», высказался о своем будущем в лондонском клубе.

Да, играть в Лиге чемпионов — уникальный опыт. Это тот турнир, где каждый хочет сыграть. Выступать там важно, но никто не может знать будущее. Посмотрим, что будет дальше.

Срок арендного соглашения португальца рассчитан до конца текущего сезона.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:06
Челси вообще без еврокубков останется.
Gahi
Gahi
вчера в 11:03
Ну что важный матч ожидает как футболиста, так и команду "Челси", против "Боруссии" Дортмунд сегодня в Лиги Чемпионов УЕФА. Удачи
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 10:50
Будующее в Челси пока не ясно,оставят или нет.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
вчера в 10:04
Фраза вырванная из контекста.
Арендованный у «Атлетико Мадрид» нападающий Жоау Феликс считает, что играть в Лиге чемпионов – это желание любого профессионального футболиста, поэтому он надеется, что у его клуба все еще остаются шансы сыграть в этом турнире в следующем сезоне.

«Это соревнование, в котором все хотят участвовать, но сейчас я сосредоточен на завтрашней игре. У нас впереди еще много игр, чтобы попытаться выйти в Лигу чемпионов в рамках Английской Премьер-лиги, это еще не конец. Играть в Лиге чемпионов — важное событие, но никто не знает, что произойдет в будущем».

«Я очень хочу выиграть игру завтра. Я люблю играть в Лиге чемпионов, всем это нравится. Это особое соревнование, и я надеюсь, что после 90 минут мы будем здесь, чтобы отпраздновать это».
Колобокforever
Колобокforever
вчера в 10:04
Только тех кто любит труд работает бесплатно !
drug01
drug01
вчера в 09:59
Наступает время когда не ясно где лучше играть
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:45
Сейчас в Челси мало кто захочет оставаться...
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