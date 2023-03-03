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«Ювентус» не выкупит права на Паредеса

вчера, 17:51

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес, права на которого принадлежат ПСЖ, не перейдет в туринский клуб на постоянной основе.

Стоимость активации опции выкупа аргентинца составляет 22 миллиона евро, «бьянконери» на данный момент не планируют совершать эту сделку. «Ювентус» пока что не принял окончательного решения, вероятно, аргентинец вернется в Париж по окончании текущего сезона.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:41
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Я думаю,президент клуба свяжется в ближайшее время с господином Барщевским. Михаил Юрьевич,как известно, является профессионалом в своем деле! Игроку будет оказана вся необходимая помощь. Все остальные комментарии давать пока нет необходимости.
Naherger
Naherger
вчера в 20:51
Как это полено умудряется попадать в топ команды?
Он же нулевой от слова "совсем"
Накир
Накир
вчера в 20:13
К сожалению финансовая составляющая сделал свое дело
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 18:56
Полузащитников в Ювентусе хоть солить можно. Даже толковый игрок как Закария в аренде.
Hipper
Hipper
вчера в 18:30
Ну и хорошо
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:01, ред.
Ничем не хуже любого другого. Всегда работает на поле , всегда заметен . Вот только непонятно почему его очень редко выпускает на игру гений тренерской мысли Аллегри.
Быстрее бы лучше избавились от Аллегри. (((
ДСА
ДСА
вчера в 17:59
Весьма посредственный игрок, и за что его ценят?
Гость
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