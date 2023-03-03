«Ювентус» не выкупит права на Паредеса

1677855109

вчера, 17:51

Полузащитник «Ювентуса» , права на которого принадлежат ПСЖ , не перейдет в туринский клуб на постоянной основе.

Стоимость активации опции выкупа аргентинца составляет 22 миллиона евро, «бьянконери» на данный момент не планируют совершать эту сделку. «Ювентус» пока что не принял окончательного решения, вероятно, аргентинец вернется в Париж по окончании текущего сезона.