«Ювентус» не выкупит права на Паредеса

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес, права на которого принадлежат ПСЖ, не перейдет в туринский клуб на постоянной основе.
Стоимость активации опции выкупа аргентинца составляет 22 миллиона евро, «бьянконери» на данный момент не планируют совершать эту сделку. «Ювентус» пока что не принял окончательного решения, вероятно, аргентинец вернется в Париж по окончании текущего сезона.
Я думаю,президент клуба свяжется в ближайшее время с господином Барщевским. Михаил Юрьевич,как известно, является профессионалом в своем деле! Игроку будет оказана вся необходимая помощь. Все остальные комментарии давать пока нет необходимости.
Я думаю,президент клуба свяжется в ближайшее время с господином Барщевским. Михаил Юрьевич,как известно, является профессионалом в своем деле! Игроку будет оказана вся необходимая помощь. Все остальные комментарии давать пока нет необходимости.
Он же нулевой от слова "совсем"
Он же нулевой от слова "совсем"
Быстрее бы лучше избавились от Аллегри. (((
Быстрее бы лучше избавились от Аллегри. (((