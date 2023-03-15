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Вьери сравнил Кварацхелию с Джорджем Бестом

15 марта 2023, 12:34

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери сравнил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» 1960-70 годов Джорджем Бестом.

Если Хвича перейдет в «Манчестер Юнайтед», вернутся времена Джорджа Беста, Кварацхелия будет таким же. Не могу дождаться среды, чтобы увидеть игру «Наполи».

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Все комментарии
erla1984
erla1984 ответ Red_team (раскрыть)
вчера в 06:25
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    15 марта в 16:02
    Ну тогда я был Диди , автор удара под названием, - "сухой лист" . Воо оно как бывает !)))
    Иногда и Гарринчей !)
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    15 марта в 15:46
    У нас тоже во дворе так было. Я себя сравнивал с Ф.Пушкашем. Тогда еще не было грузина, для сравнения, а жаль. Хотя, почему не было- были, только настоящие грузины- Пайчадзе, Месхи, Хурцилава!!!!!!!
    Capral
    Capral
    15 марта в 15:40
    Я когда читаю подобные сравнения, сразу вопрос: те, кто делают подобные сравнения, помнят, вообще, на каком уровне играли Бест, Марадона, и кому забивали эти люди???
    Ironigor
    Ironigor ответ Capral (раскрыть)
    15 марта в 15:34
    Приветствую тебя, дружище. ✊️
    Это мне напоминает детей играющих в футбол во дворе. Один был похож на Пеле , другой Марадона и т.д !)) Вообщем команды звёзд !)
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    15 марта в 15:20, ред.
    Юра, а в чем он недалек от истины- в том, что грузин похож на Беста? Юра, человеку, побывавшему на ЧМ в Аргентине и видавшему воистину великих футболистов- непристало говорить подобные вещи. Юра, ты меня пугаешь...
    p.s.грузин, также похож на Беста, Марадону и Пеле- как котёнок на льва.
    Capral
    Capral ответ Ironigor (раскрыть)
    15 марта в 15:15
    Игорь, привет Дружище!
    Игорь, кто там у нас остался- Пеле, Кройфф? Ну, Зидана, Платини и прочую мелочь- мы в расчет не берем, грузин, вероятно про таких и не слыхал. Это я про сравнение. Игорь, уже пора привыкнуть к маразмам. Я давно не обращаю внимания на это.
    Ironigor
    Ironigor ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    15 марта в 14:26
    Как-то даже и сравнивать нет желания.

    Джордж Бест , - Включён в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer: 8-е место.
    Игрок столетия по версии ФИФА.
    Обладатель Золотого мяча 1968 г и т.д.
    Red_team
    Red_team ответ erla1984 (раскрыть)
    15 марта в 14:24
    Давно ли Арсенал вышел из статуса "днища"?
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    15 марта в 14:17
    Красавчик, далеко пойдёт, лишь-бы не зазнался.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    15 марта в 13:52, ред.
    Он не коронует, а всего лишь сравнивает их манеру игры и технические возможности. Сравнение правомерное, и Вьери, на мой взгляд, недалёк от истины.
    Джорджа Беста помню только по одному матчу отборочного цикла к ЧЕ или ЧМ, когда сб. СССР встречалась со сб. Сев.Ирландии, и когда он со своей неповторимой техникой "издевался" над нашей обороной во главе с Альбертом Шестернёвым. Матч показывали по ЦТ. Эх, давно это было. Помню и по нарезкам из матчей с его участием, поэтому имею право сравнивать игру этих футболистов.
    Ironigor
    Ironigor
    15 марта в 13:15
    Кварадона , Кварабест , кто следующий !!?)
    Не рановато ли его коронуют 👑 ??!(
    Всё ещё может перевернуться , да наоборот.
    История знает такие имена, и их очень много.
    zooveterinar
    zooveterinar
    15 марта в 13:10
    Бест,это Бест,а это Хвича,всего лишь один сезон,дай бог,что бы таких сезонов много,у него было,но по-первому разу сложно судить!!!
    erla1984
    erla1984
    15 марта в 13:09
    Что ему делать в днище по имени МЮ? Погубит свою карьеру там, Арсенал самый раз!!!
    Baggio R.
    Baggio R.
    15 марта в 12:46
    Как говорил сам Бест: "В 1969-м я завязал с женщинами и алкоголем. Это были худшие 20 минут моей жизни". И Хвича станет таким же?!
    drug01
    drug01
    15 марта в 12:37
    Заманчивое сравнение, это радует!
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