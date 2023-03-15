Вьери сравнил Кварацхелию с Джорджем Бестом

Бывший нападающий сборной Италии Кристиан Вьери сравнил полузащитника «Наполи» Хвичу Кварацхелию с легендарным футболистом «Манчестер Юнайтед» 1960-70 годов Джорджем Бестом.
Если Хвича перейдет в «Манчестер Юнайтед», вернутся времена Джорджа Беста, Кварацхелия будет таким же. Не могу дождаться среды, чтобы увидеть игру «Наполи».
Джорджа Беста помню только по одному матчу отборочного цикла к ЧЕ или ЧМ, когда сб. СССР встречалась со сб. Сев.Ирландии, и когда он со своей неповторимой техникой "издевался" над нашей обороной во главе с Альбертом Шестернёвым. Матч показывали по ЦТ. Эх, давно это было. Помню и по нарезкам из матчей с его участием, поэтому имею право сравнивать игру этих футболистов.
Джорджа Беста помню только по одному матчу отборочного цикла к ЧЕ или ЧМ, когда сб. СССР встречалась со сб. Сев.Ирландии, и когда он со своей неповторимой техникой "издевался" над нашей обороной во главе с Альбертом Шестернёвым. Матч показывали по ЦТ. Эх, давно это было. Помню и по нарезкам из матчей с его участием, поэтому имею право сравнивать игру этих футболистов.