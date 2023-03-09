«Месси — истинная проблема ПСЖ». Ротен жестко раскритиковал Лео

Бывший футболист ПСЖ считает, что парижскому клубу не нужно продлевать контракт с .

Вы считаете такую игру Месси нормальной [в матче с «Баварией»]? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он мог делать передачи вперед, но лишь забрасывал мяч на Мбаппе. Он не создал моментов.

Я критиковал Месси, из-за чего меня хейтили в соцсетях. Но объясните мне, в чем же он так хорош? Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт с ПСЖ , то больше не появлюсь «Парк де Пренс».