«Месси — истинная проблема ПСЖ». Ротен жестко раскритиковал Лео

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен считает, что парижскому клубу не нужно продлевать контракт с Лионелем Месси.
Вы считаете такую игру Месси нормальной [в матче с «Баварией»]? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он мог делать передачи вперед, но лишь забрасывал мяч на Мбаппе. Он не создал моментов.
Я критиковал Месси, из-за чего меня хейтили в соцсетях. Но объясните мне, в чем же он так хорош? Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт с ПСЖ, то больше не появлюсь «Парк де Пренс».
Месси — истинная проблема ПСЖ. Из-за таких игроков команда не может подписывать новичков, потому что зарплатная ведомость раздута.
Тоже самое и с менталитетом. Если ПСЖ выиграет ЛЧ, представляете как они будут праздновать? Вся Франция, наверное, будет. Выходной сделают. А если выиграет Бавария? Они воспримут это как должное. Вот в этом и разница, не соответствуют игроки ПСЖ ментально тому уровню, который очень хотят видеть у клуба его руководители.
Тоже самое и с менталитетом. Если ПСЖ выиграет ЛЧ, представляете как они будут праздновать? Вся Франция, наверное, будет. Выходной сделают. А если выиграет Бавария? Они воспримут это как должное. Вот в этом и разница, не соответствуют игроки ПСЖ ментально тому уровню, который очень хотят видеть у клуба его руководители.
- Он проиграл все единоборства? Мне помнится, что Месси останавливали жесткими фолами.
- Месси только отдавал передачи на Мбаппе??? Так это его работа. Все в ПСЖ играют на Мбаппе.
- Он не создал моментов? А кто дважды делал передачи на Рамоса?
- ПСЖ не может подписывать новичков, потому что зарплатная ведомость раздута??? А кто в ПСЖ получает больше всего и на сколько?
Месси виноват? Да, виноват. Но он не главный виновник. Разве ПСЖ до его прихода выигрывал ЛЧ? Ни разу. Единственный финал ЛЧ у ПСЖ в соперниках были Лейпциг, Аталанта, Боруссия. И играли без ответных игр. Когда попадался серьезный соперник, всегда вылетали. Из 7-ми последних розыгрышей, ПСЖ 5 раз вылетал на стадии 1/8. Это их нормальный уровень.
Ротен либо глуп, либо пытается ""похайпится" на Месси, либо огорчен, что Месси выиграл ЧМ. Я не помню, чтобы Ротен критиковал Месси в прошлом году.
- Он проиграл все единоборства? Мне помнится, что Месси останавливали жесткими фолами.
- Месси только отдавал передачи на Мбаппе??? Так это его работа. Все в ПСЖ играют на Мбаппе.
- Он не создал моментов? А кто дважды делал передачи на Рамоса?
- ПСЖ не может подписывать новичков, потому что зарплатная ведомость раздута??? А кто в ПСЖ получает больше всего и на сколько?
Месси виноват? Да, виноват. Но он не главный виновник. Разве ПСЖ до его прихода выигрывал ЛЧ? Ни разу. Единственный финал ЛЧ у ПСЖ в соперниках были Лейпциг, Аталанта, Боруссия. И играли без ответных игр. Когда попадался серьезный соперник, всегда вылетали. Из 7-ми последних розыгрышей, ПСЖ 5 раз вылетал на стадии 1/8. Это их нормальный уровень.
Ротен либо глуп, либо пытается ""похайпится" на Месси, либо огорчен, что Месси выиграл ЧМ. Я не помню, чтобы Ротен критиковал Месси в прошлом году.