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«Месси — истинная проблема ПСЖ». Ротен жестко раскритиковал Лео

09 марта 2023, 15:47

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен считает, что парижскому клубу не нужно продлевать контракт с Лионелем Месси.

Вы считаете такую игру Месси нормальной [в матче с «Баварией»]? Я виню его, он проиграл все единоборства. Он мог делать передачи вперед, но лишь забрасывал мяч на Мбаппе. Он не создал моментов.

Я критиковал Месси, из-за чего меня хейтили в соцсетях. Но объясните мне, в чем же он так хорош? Если завтра я узнаю, что он продлевает контракт с ПСЖ, то больше не появлюсь «Парк де Пренс».

Месси — истинная проблема ПСЖ. Из-за таких игроков команда не может подписывать новичков, потому что зарплатная ведомость раздута.

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Все комментарии
balalay
balalay
сегодня в 00:34
жду окончания расследования коррупции барселоны с судьями, месси должны лишить всех золотых мячей и последнего чм
амурец
амурец
10 марта в 00:23
Прав на все сто процентов
Estiva
Estiva
09 марта в 22:29
Месси был чуть ли не лучшим игроком ПСЖ в этом матче
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 марта в 22:28
главная звезда был Роналду, который не смотря ни на кого в команде выходил и забивал голы в ЛЧ, вытаскивал Реал. А Мбаппе это распиареный пшик, такой же как Коутинье, Дембеле, Неймар и другие в свое время. Мбаппе никогда не станет на уровне Месси или Роналду.
Ruslik1982
Ruslik1982
09 марта в 22:26
а до Месси кто был главной проблемой? похоже тоже Месси, но только в составе Барселоны ))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ cska1948 (раскрыть)
09 марта в 19:50
Я не знаю для чего его брали, но точно знаю, что главная звезда Псж, это Мбаппе..
Да и любой человек, который немного знает футбол, это понимает)
Мы сейчас не говорим про титулы Месси и т.д
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
09 марта в 19:50
Точно и тонко сказано- боится забвения!!! После стольких лет триумфа...
cska1948
cska1948 ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 марта в 19:44
Думаю, вы не будете утверждать, что Месси взяли в ПСЖ только для побед во французском чемпионате.
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
09 марта в 19:42
Эти слова Ди Стефано я вычитал ещё в "Сов. Спорте". когда он закончил играть. Слова очень правильные, поэтому я их запомнил. А Месси, на мой взгляд, боится забвения по окончании футбольной карьеры. Вот и пытается быть на плаву. Ведь трудно человеку много лет бывшему в центре внимания в одночасье встать и слезть с пьедестала.
Capral
Capral ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
09 марта в 19:36
Я думаю- ходят на Месси, а не на Мбаппе. Месси доигрывает свой футбольный век и всем интересно, что еще нового скажет аргентинец, чем удивит. Но, "Всё в прошлом"- как в картине замечательного художника-передвижника В.Максимова...
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Capral (раскрыть)
09 марта в 19:21
Не согласен с тем, что Месси главное лицо Парижа..
все же им является Мбаппе и сам арг этого понимает
Capral
Capral ответ cska1948 (раскрыть)
09 марта в 19:16
Привет, Володя!!!
Так оно так и есть- именно в прошлом, как и молодость, которую не вернуть...
Ди Стефано- красавец, гениальный футболист- гениально сказал!!! Спасибо, Володя, признаться, я не знал. По поводу Месси, я не очень понимаю, что его еще удерживает в большом футболе. Всё что возможно было- выиграл, всего достиг. Или, чего-то не хватает...?
cska1948
cska1948 ответ Capral (раскрыть)
09 марта в 19:05
Ди Стефано на вопрос почему закончил играть ответил, что уходить надо когда трибуны тебе аплодируют, а не когда освистывают. А Месси в полушаге от того, что его начнут освистывать.
cska1948
cska1948
09 марта в 18:59
"...Месси- пожалуй самый яркий (в прошлом) футболист..."
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Виктор, привет!
Не в бровь, а в глаз! Точнее и не скажешь.
Cockfighting
Cockfighting
09 марта в 18:57
Истинная проблема ПСЖ это их деньги!
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
09 марта в 18:29
Аргентинская сборная играла С Месси, а ПСЖ играет сам на сам БЕЗ Месси и Мбапе, в этом разница, да?
Не могут 2 лидера играть за всех .... , да?
112910415
112910415
09 марта в 18:09
прав, прав !
в некоторой степени, не более !
Мessi 10
Мessi 10
09 марта в 17:48
Конечно, ведь перед приходом Месси ПСЖ из-года в год брал Лигу Чемпионов. А точнее никогда
Romeo 777
Romeo 777 ответ Elliada (раскрыть)
09 марта в 17:41
А я где то написал, что именно твой идол виноват в вылете парижан?) да ну нет же…просто отметил бесполезность «лучшего» игрока мира👌🏽 но его понять тоже можно, без пеналей тяжко что-то сделать путного на поле.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
09 марта в 17:14
Приветище, Уважаемый!!!
Теперь понятно! Согласен!!!
Capral
Capral ответ УЕСКА (раскрыть)
09 марта в 17:12
Футбол- командный вид спорта, можно даже сказать социальный. За результат отвечают все и прежде всего тренер. Но есть футболисты в команде, больше других обращающие на себя внимание, с которых и спрос больше. Месси- пожалуй самый яркий (в прошлом) футболист и самый титулованный- он, и несет ответственность больше других. Месси- главная реклама ПСЖ, его афиша- к нему и вопросов больше, чем к остальным...
КЭТиК
КЭТиК
09 марта в 17:09
Вся надежда на бога, а бог подкачал.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
09 марта в 17:06
...да ! Вот оно и настало время называться БАЛАСТОМ !!!
Ironigor
Ironigor ответ Capral (раскрыть)
09 марта в 17:05, ред.
Привет дружище. ✊️
Мой посыл был не столько в сторону личности Месси, хотя и сейчас он довольно неплохо ещё смотрится. А в сторону влияния главного тренера ПСЖ . Он совершенно не только не впечетляет своей работой в ПСЖ, но и ментально не готов со своей квалификацией стать конкурентно способным в таких форумах как Лига Чемпионов. Имея в своём составе таких игроков мирового уровня, создать боевой коллектив единомышленников, т.е настоящую "КОМАНДУ " !
Вот как-то так, на мой субъективный взгляд .
Elliada
Elliada ответ Romeo 777 (раскрыть)
09 марта в 17:05
В 2018 и в 2019 годах ПСЖ с Неймаром и Мбаппе вылетали из 1/8 финала ЛЧ. Тоже Месси виноват? В 2020 дошли до финала, но соперники были легкие.
УЕСКА
УЕСКА
09 марта в 17:04
Этот Ротен какой-то хейтер Месси. Да, Лео провел не лучший матч, но где были остальные? Все игроки ПСЖ сыграли плохо и в первую очередь это вина тренера, что он так подготовил команду к важнейшему матчу сезона.
Romeo 777
Romeo 777
09 марта в 16:52
С Месси успешно вылетают из ЛЧ второй сезон подряд на стадии 1/8
А до него полуфинал и финал ЛЧ был у ПСЖ 👌🏽
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 марта в 16:46
У любого игрока может быть как звёздный час, так и небольшие провалы. Однако насчёт раздутой зарплатной ведомости трудно не согласиться...
Gelious
Gelious ответ Дима Логинов (раскрыть)
09 марта в 16:41
Мбаппе хоть в предыдущем матче тащил, как вышел после травмы. И в предыдущем сезоне в ЛЧ творил магию против будущего победителя турнира в обоих матчах аж.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
09 марта в 16:27
Не появишься на Парк де Пренс?... А чё ты там вообще делал?... А-ха-ха-ха...
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