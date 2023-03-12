Дель Пьеро считает, что Влахович играет хуже из-за психологических проблем

Бывший капитан «Ювентуса» высказался о спаде в игре нападающего .

Возможно, есть психологический аспект, который давит на него сейчас. Футболка «Ювентуса» оказывает большое давление. Тебя критикуют за те матчи, в которых ты не забиваешь.