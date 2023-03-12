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Дель Пьеро считает, что Влахович играет хуже из-за психологических проблем

сегодня, 00:29

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о спаде в игре нападающего Душана Влаховича.

Возможно, есть психологический аспект, который давит на него сейчас. Футболка «Ювентуса» оказывает большое давление. Тебя критикуют за те матчи, в которых ты не забиваешь.

В нынешнем сезоне Влахович провёл 25 матчей за «Ювентус», в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 11:45, ред.
Что ж там за футболка то такая...??
кг под 40 ???

Вон Альварес в МС за 31 матч 10 голов забил...и ни что не давит....контракт продлевает...
А Влахович за 20 матчей 10 забил...но так давит...что к психологу нужно...)))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:27
Давят на игрока что бы меньше платить, либо обесценить в глазах потенциальных покупателей.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:12
На психологию можно так все неудачи списать
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:36
Да просто стиль игры Ювентуса отличается от того, который был в Фиорентине. Аллегри любит загоняться тактически....вот и результат
112910415
112910415
сегодня в 07:01
команда на подъёме !
люди вспомнили, как забивать !
конкуренция ...
adekvat
adekvat
сегодня в 06:40
Ювентус всей командой к психологу надо вести.
ДСА
ДСА
сегодня в 06:28
Всем бы так плохо играть....
Gahi
Gahi
сегодня в 06:07
Влаховичу нужно сосредоточиться на своей игре в команде в которой он находится.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:41
Футболка Ювентуса глазами Дель Пьеро...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:41
В Челси ему надо но там думают подругому
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:43
Был бы другой наставник, была бы и другая история с Влаховичем .
drug01
drug01
сегодня в 00:48
Надо играть и меньше думать о спаде в игре
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