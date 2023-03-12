Дель Пьеро считает, что Влахович играет хуже из-за психологических проблем

Бывший капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро высказался о спаде в игре нападающего Душана Влаховича.
Возможно, есть психологический аспект, который давит на него сейчас. Футболка «Ювентуса» оказывает большое давление. Тебя критикуют за те матчи, в которых ты не забиваешь.
В нынешнем сезоне Влахович провёл 25 матчей за «Ювентус», в которых забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.
кг под 40 ???
Вон Альварес в МС за 31 матч 10 голов забил...и ни что не давит....контракт продлевает...
А Влахович за 20 матчей 10 забил...но так давит...что к психологу нужно...)))
кг под 40 ???
Вон Альварес в МС за 31 матч 10 голов забил...и ни что не давит....контракт продлевает...
А Влахович за 20 матчей 10 забил...но так давит...что к психологу нужно...)))
люди вспомнили, как забивать !
конкуренция ...
люди вспомнили, как забивать !
конкуренция ...