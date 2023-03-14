Платини: «Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ»

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Я бы сказал, что Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ. После этого он когда-то уйдет из клуба, когда сам захочет этого.
После чемпионата Франции Мбаппе отправится в Испанию или Англию, а потом, возможно, в США.
Поэтому покуда в этих игровых линиях не будет кардинально решён вопрос качества и дисциплины, ждать ушастого не предвидится. Ну и тренер конечно ...
Что до самого Мбаппе... "Лягушонок" (если чисто брать его позицию) - игрок классный. Его технический арсенал практически без слабых мест; он, кроме как забивать голы, ещё многое умеет и исполняет на поле... Он делает неочевидные, нетривиальные элементы и вещи, которые приносят результат и главное (!) вносят эстетику в матчи, причём последнее (эстетика) и выделяет его среди остальных молодых современников. Поэтому в игровом смысле он, наряду с аргентинцем и бразильцем, - источник надежд Парижа.
P.S. Что до Платини... Ну понесло его малясь ... Хотя таким как он, подобные высказывания, как в силу былых заслуг и, собственно, возраста, простительно.
Поэтому покуда в этих игровых линиях не будет кардинально решён вопрос качества и дисциплины, ждать ушастого не предвидится. Ну и тренер конечно ...
Что до самого Мбаппе... "Лягушонок" (если чисто брать его позицию) - игрок классный. Его технический арсенал практически без слабых мест; он, кроме как забивать голы, ещё многое умеет и исполняет на поле... Он делает неочевидные, нетривиальные элементы и вещи, которые приносят результат и главное (!) вносят эстетику в матчи, причём последнее (эстетика) и выделяет его среди остальных молодых современников. Поэтому в игровом смысле он, наряду с аргентинцем и бразильцем, - источник надежд Парижа.
P.S. Что до Платини... Ну понесло его малясь ... Хотя таким как он, подобные высказывания, как в силу былых заслуг и, собственно, возраста, простительно.
Макрон , Платини , а кто следующий леща закинет для Мбаппе !?!)))
Макрон , Платини , а кто следующий леща закинет для Мбаппе !?!)))