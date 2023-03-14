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Платини: «Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ»

вчера, 13:49

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» Мишель Платини поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Я бы сказал, что Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ. После этого он когда-то уйдет из клуба, когда сам захочет этого.

После чемпионата Франции Мбаппе отправится в Испанию или Англию, а потом, возможно, в США.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:13, ред.
Один Мбаппе нифига не выиграет ЛЧ. Чё толку клепать голы, если тот же Маркиньос и Кимпембе способны лохануться в защите в самый неподходящий момент(?), что собственно уже неоднократно наблюдалось. Чё толку рвать одно место, когда Верратти и Витиньо, против таких как Горецка и Киммих (Модрич и Вальверде) - столбики ?
Поэтому покуда в этих игровых линиях не будет кардинально решён вопрос качества и дисциплины, ждать ушастого не предвидится. Ну и тренер конечно ...

Что до самого Мбаппе... "Лягушонок" (если чисто брать его позицию) - игрок классный. Его технический арсенал практически без слабых мест; он, кроме как забивать голы, ещё многое умеет и исполняет на поле... Он делает неочевидные, нетривиальные элементы и вещи, которые приносят результат и главное (!) вносят эстетику в матчи, причём последнее (эстетика) и выделяет его среди остальных молодых современников. Поэтому в игровом смысле он, наряду с аргентинцем и бразильцем, - источник надежд Парижа.

P.S. Что до Платини... Ну понесло его малясь ... Хотя таким как он, подобные высказывания, как в силу былых заслуг и, собственно, возраста, простительно.
salleeh
salleeh
вчера в 18:18
Значит в футболе что то не ладно. Раньше никто не знал кто выиграет ЛЧ или ещё что нибудь, пока не отыграют, а тут на тебе, ещё один талисман..,
Jon718875
Jon718875
вчера в 16:13
Дорогой Мишель, ты уже не молод, и как известно все люди смертны, я очень сомневаюсь, что ты дождёшься
Кот в сапогах 1
Кот в сапогах 1
вчера в 15:35
Сперва надо от аргентинской обузы избавиться.
adekvat
adekvat
вчера в 14:43
Пока ПСЖ выиграет ЛЧ вдруг, Мбаппе будет уже много лет и пойдет он играть куда нибудь в пустыню.
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:42, ред.
Да он прям Ванга. Как прям точно описал будущее Мбаппе, до него этого никто не знал. Сейчас у всех игроков такой путь, почти каждого, заканчивать в США. Но Мбаппе походу серьезно ЛЧ выиграет с ПСЖ, если сидеть ещё лет 10 ну и плюс пока тренера себе найдут именитого.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:18
И когда же это случится ,в каком году.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Да уже который год выигрывает ЛЧ
Бубнин
Бубнин
вчера в 14:08
Любой розыгрыш этого турнира можно назвать Лигой чемпионов с "ПСЖ", если парижане там участвуют.
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:07
Нет он навернека возьмет ушастого, но не с Парижом. С любой другой командой у него будут в разы лучше перспектив и шансов взять нежели с ними. Удачи ему с достижением етой цели
gjnzgg9tsaqa
gjnzgg9tsaqa
вчера в 14:06
Мишаня, отсыпь горсточку своего забористого снадобья!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:00, ред.
Никогда, от слова Абсолютно !)
Макрон , Платини , а кто следующий леща закинет для Мбаппе !?!)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:54
Только Мишель не уточнил в каком году.
ДСА
ДСА
вчера в 13:54
Никуда он из ПСЖ не уйдет. По крайней мере сейчас.
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