Платини: «Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ»

Трехкратный обладатель «Золотого мяча» поделился мнением о будущем нападающего ПСЖ .

Я бы сказал, что Мбаппе выиграет Лигу чемпионов с ПСЖ . После этого он когда-то уйдет из клуба, когда сам захочет этого.