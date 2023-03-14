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Азар заявил, что он не разговаривает с Анчелотти

вчера, 09:55

Нападающий Эден Азар подтвердил, что не собирается покидать «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Я хотел бы остаться. Я всегда это говорил. Надеюсь получать больше игрового времени, чтобы проявить себя. Уход из «Реала» не входит в мои планы.

Между Анчелотти и мной существует уважение. Я не собираюсь говорить о том, что мы разговариваем друг с другом, потому что это не так. Но я должен уважать такого парня, как Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, и за то, что он сделал в своей карьере.

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Все комментарии
Brooklyn888
Brooklyn888
сегодня в 10:48
Он абсолютно не подходит Реалу , его нужно продавать в АПЛ , слишком громкий персонаж.
aNOOBis
aNOOBis ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:43
Я не понимаю претензий к Бейлу и Азару.
Контракт для того и нужен, чтобы его соблюдать, юристы Реала его одобрили, когда подписывали все были счастливы.
Намерения клуба по отношению к игроку изменились? Договаривайтесь.
Это Васяна можно в отпуск не отпускать, хотя по Трудовому Кодексу положено 28 дней и он молча терпеть будет, или в выходной выпнуть на работу даром. Короче, убей в себе раба. Азар убил :-)
dok66
dok66
вчера в 15:43
Азар похоже возомнил себя полубогом . Обычно это плохо заканчивается .
witynchik
witynchik
вчера в 15:32
Кто такой папа Карло и кто такой Азар ?! Смешно
INGUSH
INGUSH
вчера в 14:53
Самая лучшая работа в мире )
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:40
Неплохо устроился.
112910415
112910415
вчера в 13:25
бесполезный ... бесформенный ... толстый и богатый
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 12:48
Азар реально опухоль для реала, ушел Бэйл, казалось бы наконец-то.. и тут он, человек просто ничего не делает и получает зарплату, деньги на которых могли бы содержать двух топ игроков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:38
Зарплату получает регулярно и явно ее не отрабатывает.
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:51
Зря из Челси ушел разжирел скорость не та стала
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:32
Посмотрим что из всего этого получится...одного желания остаться мало...
alexgurzan
alexgurzan ответ нечитайло (раскрыть)
вчера в 10:23
Правила конкурса почитайте.
adekvat
adekvat
вчера в 10:14
Разговариваю не разговариваю что за чушь. Играй.
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:11, ред.
Азар, -"Но я должен уважать такого парня, как Анчелотти."

Нашёл себе парнишку !?))) Анчелотти парнишка, мальчишка !)))
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:06
Первый признак на продажу игрока
нечитайло
нечитайло
вчера в 09:57
Админ! Какие у меня штрафы за удаленные коменты, я не чего не удалял, разберитесь
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