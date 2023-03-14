Азар заявил, что он не разговаривает с Анчелотти

Нападающий подтвердил, что не собирается покидать «Реал» после окончания нынешнего сезона.

Я хотел бы остаться. Я всегда это говорил. Надеюсь получать больше игрового времени, чтобы проявить себя. Уход из «Реала» не входит в мои планы.

Между Анчелотти и мной существует уважение. Я не собираюсь говорить о том, что мы разговариваем друг с другом, потому что это не так. Но я должен уважать такого парня, как Анчелотти. За то, что он представляет для футбола, и за то, что он сделал в своей карьере.