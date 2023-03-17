Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияЛига Конференций 2022/2023

Главный тренер «Сивасспора» извинился за инцидент с игроком «Фиорентины»

вчера, 14:09
СивасспорЛоготип футбольный клуб Сивасспор1 : 4Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Сивасспора» Риза Чалымбай принёс извинения за инцидент с полузащитником «Фиорентины» Алессандро Бьянко.

После очного ответного матча в 1/8 финала Лиги Конференций (1:4, по сумме двух матчей 1:5) болельщик выбежал на поле и ударил футболиста кулаком. Как стало известно, у игрока в результате этого оказался сломан нос.

Прежде всего, мы приносим свои извинения всем итальянцам. У нас произошло событие, которого не должно было произойти. Такого инцидента в Сивасе ещё не было. Очень сожалеем об этом. К сожалению, мы не смогли это предотвратить. Очень извиняемся перед ними за это.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВладелец «Челси» возобновил переговоры о покупке французского клуба
Вчера, 22:18
Дани Алвес перестал есть в тюрьме из-за расставания с женой
Вчера, 19:39
Джим Рэтклифф встретился с руководителями «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:59
«Реал» включил «You'll Never Walk Alone» после матча с «Ливерпулем»
16 марта
Поттер в личном разговоре объяснил Мудрику, почему он не играет
15 марта
Роналду получил жёлтую карточку после недовольства действиями арбитра
14 марта Фото
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:27
Молодец Реза нашёл в себе силы и извинился перед итальянцами, хотя его вины в этом инциденте нет! Вина целиком и полностью на администрации стадиона и стражах правопорядка! Чего то они не больно спешат, хотя бы принести извинения!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 