Главный тренер «Сивасспора» извинился за инцидент с игроком «Фиорентины»

Главный тренер «Сивасспора» Риза Чалымбай принёс извинения за инцидент с полузащитником «Фиорентины» Алессандро Бьянко.

После очного ответного матча в 1/8 финала Лиги Конференций (1:4, по сумме двух матчей 1:5) болельщик выбежал на поле и ударил футболиста кулаком. Как стало известно, у игрока в результате этого оказался сломан нос.

Прежде всего, мы приносим свои извинения всем итальянцам. У нас произошло событие, которого не должно было произойти. Такого инцидента в Сивасе ещё не было. Очень сожалеем об этом. К сожалению, мы не смогли это предотвратить. Очень извиняемся перед ними за это.