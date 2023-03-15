Поттер в личном разговоре объяснил Мудрику, почему он не играет

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получает мало игрового времени в последних матчах.
Главный тренер «синих» Грэм Поттер решил лично поговорить с украинцем, объяснив ему, почему он не выходит на поле.
Подобным образом Поттер проводил беседу с Марком Кукурельей некоторое время назад. После этого испанец, посидев на скамейке запасных, вернулся к своей прежней форме.
Фактически, он сразу попал из примитивного ЧУ в самую сильную лигу Европы. Акклиматизация у всех проходит по-разному, кому-то надо больше времени. Всё наладится. Как говорил блистательный П.Кадочников в фильме "Подвиг разведчика": "Терпения, мой друг, терпения"...
Фактически, он сразу попал из примитивного ЧУ в самую сильную лигу Европы. Акклиматизация у всех проходит по-разному, кому-то надо больше времени. Всё наладится. Как говорил блистательный П.Кадочников в фильме "Подвиг разведчика": "Терпения, мой друг, терпения"...