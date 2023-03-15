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Поттер в личном разговоре объяснил Мудрику, почему он не играет

15 марта 2023, 09:33

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик получает мало игрового времени в последних матчах.

Главный тренер «синих» Грэм Поттер решил лично поговорить с украинцем, объяснив ему, почему он не выходит на поле.

Подобным образом Поттер проводил беседу с Марком Кукурельей некоторое время назад. После этого испанец, посидев на скамейке запасных, вернулся к своей прежней форме.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответ minai (раскрыть)
вчера в 11:26
А это не важно.Следите в сообщениях соккера примерно через неделю.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:26
...потому что Мудрик простой муд...
UKRA1NE
UKRA1NE
15 марта в 23:13
Мудрику нужно время, чтобы адаптироваться к новой команде и лиге. Не стоит сразу требовать с него результата. Надо поддержать парня.
112910415
112910415
15 марта в 12:46
пряников не хватает на всех, обычное дело
Capral
Capral
15 марта в 12:44, ред.
Мудрику надо иметь терпение. Парень он молодой, перспективный, с отличными задатками. Но не всё сразу.

Фактически, он сразу попал из примитивного ЧУ в самую сильную лигу Европы. Акклиматизация у всех проходит по-разному, кому-то надо больше времени. Всё наладится. Как говорил блистательный П.Кадочников в фильме "Подвиг разведчика": "Терпения, мой друг, терпения"...
Бубнин
Бубнин
15 марта в 12:25
У нас с тобой одинаковая ситуация, Михаил. Ты не играешь, а я не тренирую. Но я ведь не жалуюсь.
Tex
Tex
15 марта в 12:04
На мой взгляд, Мудрик пока немного не тянет. Быстро бегает, но осмысленных пасов или обострений от него не много. К тому же в Челси сейчас перебор игроков и тренеру в любом случае приходится ограничивать игровое время для многих футболистов. Летом будет распродажа, а сам Михаил еще молодой и как раз улучшит некоторые аспекты своей игры, что бы в новом сезоне уверенно побороться за основу
ДСА
ДСА
15 марта в 11:16
У Мудрика жизнь уже удалась. Вот и снизил требования к себе.
Rupertt
Rupertt
15 марта в 10:33, ред.
Я вот честно не могу понять, зачем тогда такие деньги потратили на него, по меркам Челси немаленькие. Покупаешь, ставь в основу, с момента трансфера уже прошло порядочно времени и на скамейке посидеть, и потренироваться, и личные разговоры провести. Человек идёт в надежде быть частью команды и помогать ей, но увы, у него на Мудрика свои планы. И это уже не первый такой украинский трансфер, взять к примеру Лунина, который сейчас в Реал М. Перешёл и сказали, иди ка ты в другую команду, в аренду поднаберись опыта, а потом к нам. А сейчас от него а Реал Мадриде, осталось только слово Лунин, а его там в составах и в помине нет.
Romeo 777
Romeo 777
15 марта в 10:26
70 млн для лавки…
25процентный клоун
25процентный клоун
15 марта в 10:08, ред.
- привет, Михаил, меня зовут Грэм. Давай уже знакомиться
-здравствуйте, Грэм, давайте, и я бы хотел ещё познакомиться с главным тренером
minai
minai
15 марта в 09:50
Ну . И почему он не играет?
Варвар7
Варвар7
15 марта в 09:47
Игрового времени как правило на всех не хватает.
sir_Alex
sir_Alex
15 марта в 09:47
Мальчик объяснил жестами, что его зовут Хуан.
VeniaminS
VeniaminS
15 марта в 09:37
Оба парня молодые ,хотят игровой практики,но пока не устраивают тренера.
Гость
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