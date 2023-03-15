Поттер в личном разговоре объяснил Мудрику, почему он не играет

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15 марта 2023, 09:33

Полузащитник «Челси» получает мало игрового времени в последних матчах.

Главный тренер «синих» решил лично поговорить с украинцем, объяснив ему, почему он не выходит на поле.

Подобным образом Поттер проводил беседу с некоторое время назад. После этого испанец, посидев на скамейке запасных, вернулся к своей прежней форме.