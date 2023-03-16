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«Реал» включил «You'll Never Walk Alone» после матча с «Ливерпулем»

вчера, 11:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

«Реал» после победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов включил известный гимн, связанный с «красными» — «You'll Never Walk Alone».

Таким образом мадридцы ответили на жест англичан, которые перед первой игрой между командами почтили память бывшего игрока и почётного президента «Реала» Амансио Амаро. Тогда экс-футболист «Ливерпуля» Кенни Далглиш и исполнительный директор Билли Хоган возложили цветы перед трибуной, на которой располагались болельщики мадридцев. Перед той встречей также прошла минута молчания.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:58
А я удивился ещё, думал в час ночи показалось.
Migelito
Migelito
вчера в 18:04
Спасибо за это. Удачи в дальнейшем)
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:43
Ай, красавчики! Ну настроение хорошее, прошли дальше в 1/4, почему бы и не сделать доброту.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 13:06
Великолепно... Браво, Мадрид!..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:19
Красавцы!
adekvat
adekvat
вчера в 11:36
От души, душевно.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:33
А в это время над улицами замусоренного Неаполя летали крылатые стулья.
ДСА
ДСА
вчера в 11:32
Лучше так, чем хаять друг друга.
Гость
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