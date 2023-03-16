«Реал» включил «You'll Never Walk Alone» после матча с «Ливерпулем»

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вчера, 11:27

«Реал» после победы над «Ливерпулем» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов включил известный гимн, связанный с «красными» — «You'll Never Walk Alone».

Таким образом мадридцы ответили на жест англичан, которые перед первой игрой между командами почтили память бывшего игрока и почётного президента «Реала» Амансио Амаро. Тогда экс-футболист «Ливерпуля» Кенни Далглиш и исполнительный директор Билли Хоган возложили цветы перед трибуной, на которой располагались болельщики мадридцев. Перед той встречей также прошла минута молчания.