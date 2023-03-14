В Боливии к основному времени матча добавили 42 минуты

1678780999

вчера, 11:03

Интересная ситуация произошла во время матча чемпионата Боливии между командами «Пальмафлор» и «Блуминг» (3:2).

Главный арбитр встречи Хулио Гутьеррес в концовке основного времени более десяти минут просматривал момент с голом нападающего гостей. На 114-й минуте «Блуминг» сравнял счёт, а перед этим судья уже добавил к основному времени 24 минуты.

При счёте 2:2 на 128-й минуте «Пальмафлор» забил победный гол, а через 4 минуты арбитр дал финальный свисток. По итогу к основному времени матча было добавлено 42 минуты.