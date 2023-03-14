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В Боливии к основному времени матча добавили 42 минуты

вчера, 11:03

Интересная ситуация произошла во время матча чемпионата Боливии между командами «Пальмафлор» и «Блуминг» (3:2).

Главный арбитр встречи Хулио Гутьеррес в концовке основного времени более десяти минут просматривал момент с голом нападающего гостей. На 114-й минуте «Блуминг» сравнял счёт, а перед этим судья уже добавил к основному времени 24 минуты.

При счёте 2:2 на 128-й минуте «Пальмафлор» забил победный гол, а через 4 минуты арбитр дал финальный свисток. По итогу к основному времени матча было добавлено 42 минуты.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 21:16
местами доходит до абсурда ...
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:00, ред.
Допускаю, что это договорной матч, только не надо в меня сразу тапками бросаться. Просто это нереально столько играть. Проплаченный судья, сводил голы к нужному оговорённому исходу. Почему так много играли, нужная ему команда пропустила мяч на последней добавленной минуте, вот прям на 24й, и ничья на табло, и играют вплоть до забитого 3ого гола и сразу же свисток. Всем спасибо, классный, показательный матч на +42 минуты дополнительного времени, который войдёт в историю футбола.
adekvat
adekvat
вчера в 14:38
Хулио Хулио ты хулиганом страдаешь?
ssspartak
ssspartak
вчера в 12:10
Это тенденция пошла после ЧМ в Катаре, добавлять по много минут
Союзник противников
Союзник противников ответ vv398ehjq8b4 (раскрыть)
вчера в 12:09
Хорошо Хулио их к себе послал!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:09
Наверное,тоже проклятое ВАРево ввели,как у нас.
Georgud
Georgud
вчера в 11:47
Судейский беспредел.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:44
Устал дядька бегать, а тут такая возможность отдышаться. Да и известность приобрести тоже...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 11:38
Судья просто решил прославиться на весь мир.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:31
Судья какой то "не правильный", не мог б , что ли ещё 3 минутки "докинуть"( ведь все знают в тайме 45 минут).
vv398ehjq8b4
vv398ehjq8b4
вчера в 11:30
Просто Хулио очень-очень любит футбол и никак не мог заставить себя прервать это завораживающее действо
5wt6yy2d7y6p
5wt6yy2d7y6p ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 11:27
По-моему вы ему даёте совет, несовместимый с сутью его ника)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:23
Круто арбитр повеселился!!!
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