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Моуриньо — лидер среди тренеров по тратам на трансферы с сезона 2000/01

вчера, 18:39

Портал Transfermarkt подсчитал затраты тренеров на трансферы с сезона 2000/01.

Лидирует в списке португалец Жозе Моуриньо: его команды оформили 104 перехода, потратив на них 1,71 млрд евро.

Второе место у Хосепа Гвардиолы (67 трансферов, 1,61 млрд евро). Тройку замкнул Карло Анчелотти (88 трансферов, 1,38 млрд).

Моуриньо — лидер среди тренеров по тратам на трансферы с сезона 2000/01

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 07:03
У Маура был всегда успех, что в порту , что в интере с минимальными тратами на трансферы, главный вывод мауру нельзя давать заниматься трансферами
balalay
balalay
сегодня в 02:28
ага, "особенный" физручок, который постоянно и везде ныл что ему нужны миллиарды... и в челси ему не хватало, и в интере ему было мало, и в реале никто не понимал что нужно больше... и в манчестере были только скупердяи.. везде... может он с трансферов просто долю имел?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:10
Поэтому Маура и зовут "особенный".
3ton
3ton ответ Shafterhopf (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
Если рейтинг посмотреть , то Гвардиола к трансферам с умом подходил , а не скупал всех попало
Мало трансферов , которые не заиграли.
Как показывает рынок , много клубов с дорогими трансферами пролетели , а Гвардиола держит марку , хорошего скаута .
karnager
karnager
вчера в 20:54
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 20:36
    Смешно. Типичные середняки не выигрывают 3 раза лигу чемпионов а эвертон сам середняк сейчас они вообще в нижней части таблице.

    Плюс никто не знает каким будет гвардиола в возрасте анчи. Вон маур в свои годы был сильным а сейчас его идет не тянут. Так что мы не знаем каким будет гвардиола в будущем. Но одно мы точно знаем в прошлом году анчи выбил ман сити из лиги чемпионов.

    Я уважаю гвардиолу как тренера но утверждать что анчи типичный середняк это как минимум глупо
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Да видели мы Анчи с Эвертоном. Типичный середняк, что-то вроде Лопетеги. Раньери с Лестером куда круче смотрелся. При Гвардиоле игроки стали стоить гораздо дороже. В возрасте Анчи Гвардиола будет с большим отрывом впереди во всём.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 20:24
    Кто больше тратит, тот и более удачлив.
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Agamaga........ (раскрыть)
    вчера в 20:04
    Анчи в топе из за того что он топ тренер. А гвардиола почти 12 лет не может выиграть лч. Выигравает только чемпионат страны. в Германии кроме баварии его редко кто выигрывает.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 19:35
    Тратят все, а оправдывает траты только Гвардиола. Маур давно стал середняком. Анчи за счёт Переса держится в топе.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 19:35, ред.
    Для любителей Пепа эта статистика сойдёт. Но если немного подумают мозгами, то поймут, что Гвардиола делал эти трансферы всего в трёх клубах, а Моуриньо в 10 клубах.
    Но и это не всё.
    Гвардиола потратил эту сумму с 2008 года! он же начал позже тренировать.

    Хорошая попытка, но нет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 19:34
    Такими темпами, Гвардиола по-любому выйдет на первое место.
    протон
    протон
    вчера в 19:31
    Мавр по всюду успевает)
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez
    вчера в 19:30
    Жозе не однолюб это было понятно, любит он менять игроков как перчатки )
    В Челси в сезонах с 2013 по 2015 почти всю обойму заменил что не было замен для Азара.
    Террпсихора
    Террпсихора
    вчера в 19:11
    Селяви
    realmadrid92
    realmadrid92
    вчера в 18:56
    Моур за это время успел потренить команд больше 10=й наверное, а Пеп в 3-х командах, так что Гвардиола бессменный лидер траты арабских денег
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 18:54
    Чемпион 🏆🥇 , супер - бизнес - коуч 💰 💰 💰 !!!)
    Shafterhopf
    Shafterhopf
    вчера в 18:53, ред.
    Лидер по тратам, но у него и трансферов больше всех. Если брать на один трансфер, то он далеко не лидер. Если взять топ-3 и посчитать среднюю стоимость трансфера, то Гвардиола далеко впереди:
    Мауриньо - 16,4 млн
    Гвардиола - 24 млн
    Анчелотти - 15.7 млн
    И даже у Вельверди расходы на один трансфер больше чем у Маура - 16.7 млн
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:48
    Чужие деньги легко тратить...
    Гость
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