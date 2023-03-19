Моуриньо — лидер среди тренеров по тратам на трансферы с сезона 2000/01

Портал Transfermarkt подсчитал затраты тренеров на трансферы с сезона 2000/01.
Лидирует в списке португалец Жозе Моуриньо: его команды оформили 104 перехода, потратив на них 1,71 млрд евро.
Второе место у Хосепа Гвардиолы (67 трансферов, 1,61 млрд евро). Тройку замкнул Карло Анчелотти (88 трансферов, 1,38 млрд).
Мауриньо - 16,4 млн
Гвардиола - 24 млн
Анчелотти - 15.7 млн
И даже у Вельверди расходы на один трансфер больше чем у Маура - 16.7 млн
Мауриньо - 16,4 млн
Гвардиола - 24 млн
Анчелотти - 15.7 млн
И даже у Вельверди расходы на один трансфер больше чем у Маура - 16.7 млн
Но и это не всё.
Гвардиола потратил эту сумму с 2008 года! он же начал позже тренировать.
Хорошая попытка, но нет.
Но и это не всё.
Гвардиола потратил эту сумму с 2008 года! он же начал позже тренировать.
Хорошая попытка, но нет.