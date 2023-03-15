Трансферов между «Реалом» и «Ливерпулем» было немало. Самые крупные – в сторону Мадрида

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вчера, 09:10

Последний переход был более 10 лет назад.

Стив МакМанаман. Из «Ливерпуля» в «Реал». В качестве свободного агента

Переход Стива МакМанамана в 1999 году стал знаковым моментом в истории футбола. Английский полузащитник стал одним из первых высококлассных игроков, перешедших из Премьер-Лиги в Ла Лигу. Таким образом, он создал прецедент для множества других футболистов, которые пошли по его стопам.

Контракт хавбека истекал летом 1999 года. «Реал» некоторое время следил за МакМанаманом, и они в итоге сделали свой шаг. Мадридцы были в разгаре крупного проекта по перестройке и видели в МакМанамане идеального игрока, чтобы добавить составу немного творчества и таланта. Футболист выиграл 2 титула чемпиона Испании на «Бернабеу» и забил красивый гол в финале Лиги чемпионов сезона 99/00, став победителем этого турнира.

Антонио Нуньес. Из «Реала» в «Ливерпуль». В рамках трансфера Оуэна

Трансфер был частью более крупной сделки по Майклу Оуэну. Нуньес находился в «Реале» с 2001 года и изо всех сил пытался зарекомендовать себя в основном составе. В свой первый сезон за клуб он сыграл всего 16 матчей, а во втором — еще 20. С такими игроками, как Зинедин Зидан, Луиш Фигу и Роналдо, которые опережали его в качестве, Нуньесу было трудно регулярно пробиваться в состав.

Менеджер Рафаэль Бенитес был знаком с Нуньесом со времен его тренерской работы в Испании и видел в нем потенциальное решение проблемы нехватки качественных активов в обойме. Испанец уверенно начал свою карьеру в стане «красных», забив гол в дебютном матче против «Болтона» в Кубке Лиги. В свой первый сезон он провел 27 матчей во всех соревнованиях, помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов и занять четвертое место в Премьер-Лиге.

Нуньес пытался сохранить свою форму во втором сезоне в клубе, но провел всего 13 матчей во всех соревнованиях и не забил ни одного гола. Это привело к тому, что он потерял место в основе, и в конце концов он был отдан в аренду «Сельте» на сезон 2006/07. А позже и вовсе продан в «Леванте».

Майкл Оуэн. Из «Ливерпуля» в «Реал». За 12 млн евро

Майкл являлся одним из самых многообещающих талантов в английском футболе того времени, выиграв «Золотой мяч» и на протяжении многих сезонов являясь ключевым игроком «Ливерпуля». Переход в «Реал Мадрид» в 2004 году стал для Оуэна значительным достижением. Однако это также было встречено разочарованием со стороны болельщиков «Ливерпуля», которые расценили уход одного из своих звездных игроков как удар по перспективам команды.

Оуэн был ключевым игроком «Ливерпуля», забив 158 голов в 297 матчах во всех соревнованиях. Англичанин присоединялся к команде, которая уже состояла из лучших игроков мира. Несмотря на медленное начало своей карьеры в «Реале», он забил несколько важных голов для клуба. Но время, проведенное нападающим в Мадриде, в конечном итоге разочаровало. Он забил всего 16 голов в 45 матчах за клуб, прежде чем перейти в «Ньюкасл».

Фернандо Морьентес. Из «Реала» в «Ливерпуль». За 9,25 млн евро

Фернандо Морьентес был одним из самых успешных нападающих в истории «Реала», выиграв три титула Лиги чемпионов, два титула Ла Лиги и два титула Кубка Испании. Однако в январе 2005 года испанец неожиданно перешел в «Ливерпуль».

Рафаэль Бенитес был знаком с Морьентесом еще со времен работы в Ла Лиге и ожидал, что он хорошо встроится в команду. Так поначалу и получалось, но спустя время он потерял форму и, несмотря на непллохие выступления в футболке «красных», он покинул «Энфилд», перейдя в «Валенсию» летом 2006-го.

Ежи Дудек. Из «Ливерпуля» в «Реал». В качестве свободного агента

Проведя шесть сезонов в Мерсисайде, где он выиграл множество наград, включая Лигу чемпионов в 2005 году, Дудек перешел в испанский гигант в 2007-м. Этот шаг был встречен неоднозначной реакцией как фанатов, так и экспертов. Многие поклонники «Ливерпуля» разочаровались уходом голкипера, учитывая его вклад в развитие клуба, а особенно в победу в финале Лиги чемпионов.

В «Реале» Дудек столкнулся с жесткой конкуренцией за место вратаря, поскольку в клубе уже были такие игроки, как Икер Касильяс и Диего Лопес. Период карьеры Дудека в Мадриде был не самым успешным, так как за четыре сезона он практически не выходил на поле.

Альваро Арбелоа. Из «Ливерпуля» в «Реал». За 4 млн евро

Арбелоа начинал свою профессиональную карьеру в «Реале». Затем он перешел в «Депортиво», где отыграл два сезона, прежде чем присоединиться к «Ливерпулю» в 2007 году. В Англии испанец зарекомендовал себя как надежный правый защитник и помог команде выйти в финал Лиги чемпионов УЕФА в 2007 году.

Летом 2009 года позвонил «Реал», и Арбелоа не смог устоять перед возможностью присоединиться к клубу своего детства. В Мадриде защитник регулярно выходил в стартовом составе под руководством разных специалистов. Время Арбелоа в клубе подошло к концу аж в 2016 году, когда у испанца истек контракт. А спустя еще год завершил карьеру.

Хаби Алонсо. Из «Ливерпуля» в «Реал». За 34,5 млн евро

Алонсо провел пять сезонов в «Ливерпуле», где он сыграл 143 матча и помог команде выиграть Лигу чемпионов УЕФА в 2005 году. Он был любимцем болельщиков на «Энфилде» и сформировал отличную пару в полузащите со Стивеном Джеррардом.

«Реал» только что назначил Жозе Моуриньо своим новым менеджером, и он стремился создать коллектив, который мог бы конкурировать с «Барселоной», доминировавшей в то время доминировала в испанском футболе. Алонсо был идеальным дополнением к команде Моуриньо, поскольку он был универсальным полузащитником, который мог контролировать темп игры из центра поля.

Влияние Алонсо на «Реал» было незамедлительным. Он стал ключевым игроком в команде Жозе и помог клубу выиграть Кубок Испании в свой первый сезон. Алонсо оставался важным для команды на протяжении всего своего пребывания в ней. Он помог клубу выиграть Ла Лигу в сезоне 2011/12 и сыграл решающую роль в триумфе клуба в Лиге чемпионов в 2014 году.

Нури Шахин. Из «Реала» в «Ливерпуль». Аренда

В 2012 году Нури Шахин перешел в «Ливерпуль» в рамках арендного соглашения. Турецкий полузащитник пользовался большим спросом во время своего пребывания в дортмундской «Боруссии», и его переход в «Реал» был воспринят как большой шаг в карьере. Однако зарекомендовать себя в Испании ему не удалось, и он был отдан в аренду «Ливерпулю».

Первоначально Шахин изо всех сил пытался приспособиться к темпу и физической форме английского футбола. Он провел всего лишь семь матчей в Премьер-Лиге, прежде чем в январе 2013 года его отправили обратно в «Реал».