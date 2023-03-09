Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».

Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в СМИ . Я могу сказать, что я полностью сосредоточен на своей работе в «Арсенале». Я благодарен клубу за шанс, который они мне дали.