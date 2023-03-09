Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».
Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в СМИ. Я могу сказать, что я полностью сосредоточен на своей работе в «Арсенале». Я благодарен клубу за шанс, который они мне дали.
просто отрезок команды удачный
Лестер тоже выигрывал АПЛ
а что сейчас? да, радуют болельщиков порой крутыми победами над грандами. А что по чемпионской гонке?
доминатор в Реале не уживется
нужно было не убирать Карло тогда, не надо и сейчас - он топовый мужик который явно на опыте жизненном может вести диалог с Пересом приблизительно на равных))
просто отрезок команды удачный
Лестер тоже выигрывал АПЛ
а что сейчас? да, радуют болельщиков порой крутыми победами над грандами. А что по чемпионской гонке?
доминатор в Реале не уживется
нужно было не убирать Карло тогда, не надо и сейчас - он топовый мужик который явно на опыте жизненном может вести диалог с Пересом приблизительно на равных))
Молодой перспективный тренер, почему бы нет?
А Абаскаль, если приведёт Спартак в следующем году к чемпионству,
вполне может возглавить Барселону.
Молодой перспективный тренер, почему бы нет?
А Абаскаль, если приведёт Спартак в следующем году к чемпионству,
вполне может возглавить Барселону.