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Артета отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Реал»

09 марта 2023, 13:16

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Реал».

Тренеры или игроки не могут контролировать написанное в СМИ. Я могу сказать, что я полностью сосредоточен на своей работе в «Арсенале». Я благодарен клубу за шанс, который они мне дали.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
10 марта в 08:49, ред.
Если Артета выиграет АПЛ с Арсеналом, то вполне возможно возглавит Реал.
Молодой перспективный тренер, почему бы нет?
А Абаскаль, если приведёт Спартак в следующем году к чемпионству,
вполне может возглавить Барселону.
112910415
112910415
09 марта в 17:03
есть у тренера дОма дела !
FenixSL
FenixSL
09 марта в 15:49
рано говорить
просто отрезок команды удачный
Лестер тоже выигрывал АПЛ
а что сейчас? да, радуют болельщиков порой крутыми победами над грандами. А что по чемпионской гонке?

доминатор в Реале не уживется
нужно было не убирать Карло тогда, не надо и сейчас - он топовый мужик который явно на опыте жизненном может вести диалог с Пересом приблизительно на равных))
Jon718875
Jon718875
09 марта в 15:07
Его палкой не выгнать, как Пепа из Ман Сити
ДАША Д
ДАША Д
09 марта в 14:22
Ему похоже и в Арсенале неплохо, а в Реале всё сначала надо будет начинать.
ЮЗИК
ЮЗИК
09 марта в 13:53
Он ещё не все дела в Арсенале сделал
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