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В Англии на финале кубка между клубами 3-й лиги ожидается 70 тысяч фанатов

вчера, 21:41

В воскресенье на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Папы Джона — турнира, который разыгрывается между командами третьего и четвертого по рангу английского дивизиона.

В решающем поединке сойдутся «Болтон» и «Плимут», представляющие Лигу Один (3-й по рангу дивизион). Сообщается, что игра вызывает большой ажиотаж у болельщиков: на стадионе ожидают 70 тысяч фанатов.

Трофей Папы Джона, также известный как Кубок английской футбольной лиги, разыгрывается с 1981 года. Действующим обладателем является «Ротерхэм Юнайтед».

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Все комментарии
Roman73
Roman73
сегодня в 09:30
Футбол родился в Британии и процветает там же , а всё почва на которой футбол произрастает. Почва, база фундамент футбола это любовь миллионов людей к футболу , Любовь и понимание искусства футбола.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:46
Респект от фанатов....
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:43
.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:44
Знать очень крут был Джон...коль даже в честь его папы Кубок назвали....
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:40
Вот это я понимаю любовь к футболу! Плимут сейчас лидерует в третьей лиге и по итогам сезона может вернуться в Чемпионшип. Болтон тоже имеет шансы на повышение в классе, т.к сейчас идут в зоне стыковых матчей в той же Лиге. Пора бы уже и Болтону возвражаться в верха английского футбола, а победа в этом кубке будет приятным событием как для болельщиков Плимута, так и для болельщиков Болтона
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:24
А у нас зато Дюков глава РФС !)
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:53
Ничего удивительного. В Англии очень любят футбол. Там и на низшие лиги прилично ходят зрители.
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