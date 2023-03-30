В Англии на финале кубка между клубами 3-й лиги ожидается 70 тысяч фанатов

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вчера, 21:41

В воскресенье на стадионе «Уэмбли» состоится финал Кубка Папы Джона — турнира, который разыгрывается между командами третьего и четвертого по рангу английского дивизиона.

В решающем поединке сойдутся «Болтон» и «Плимут», представляющие Лигу Один (3-й по рангу дивизион). Сообщается, что игра вызывает большой ажиотаж у болельщиков: на стадионе ожидают 70 тысяч фанатов.

Трофей Папы Джона, также известный как Кубок английской футбольной лиги, разыгрывается с 1981 года. Действующим обладателем является «Ротерхэм Юнайтед».