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РПЛ и клубы придумали, как простимулировать оформление Fan ID

вчера, 20:05

Администрация РПЛ и клубы сформировали ряд предложений для того, чтобы стимулировать спрос на оформление Fan ID.

В документе фигурируют около 15 пунктов, на данный момент известно о таких:

- Некоторые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, а также владельцы абонементов) смогут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);

- Возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;

- Проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) – сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;

- Организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.

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Все комментарии
kog321
kog321
сегодня в 12:14
Ну и бред ......
1) Я не пью так называемое "пиво" (по крайней мере у нас) .
2) "пиво" на стадионах всегда было разбавленное и по завышенной цене.
3) Я пенсионер и проезд на всех видах общественного транспорта и так бесплатно.
4) МФЦ будут только у московских стадионов,какой остальным толк от этого ?
А реклама пива на стадионах - какое то уж очень сомнительное завлекалово .....
Сп62
Сп62 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 07:42
Истина!!!
ABir
ABir
сегодня в 00:52
Надо разрешить владельцам Fan ID делать на матчах, все что они делали раньше. Это поможет
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Вы совершенно правы по поводу видеокамер. Разрешение у них такое, что при желании можно разглядеть, поглажен ли воротничок на рубашке болельщика или застёгнут ли у него гульфик на брюках. А уж рассмотреть и зафиксировать с дальнейшей идентификацией лИца - раз плюнуть. И не только плюнуть, но и растереть. Но наш российский чиновник вообще и тот, кому поручено "устаканить" все вопросы с ФАН, устроен так, что для него (не для простого человека) чем сложнее, тем лучше. А точнее - выгоднее. Он не идёт к цели прямыми путями, которые, как правило, приводят к желаемому, его всегда устраивают окольные пути с большим гаком. Видимо, чтобы запутать нас окончательно. Заморочить, так сказать, нам головы. Ну не может он без этого.
minai
minai
вчера в 23:46
Да всё верно. Игра наших клубов трезвыми глазами просто не воспринимается.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:46
У меня такое ощущение , что болельщиков специально доводят , что бы в Стране социальный взрыв произошел. Зачем все эти паспорта...??? , когда видиокамеры есть , а если мало больше поставте....
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:50
Дожили до ручки... Чтобы привлечь зрителей на футбол, предлагают ряд мер. Опустим первый пункт, с которым согласится любой здравомыслящий человек. Даже если разбуди его среди ночи либо после хорошей попойки. А вот по п.п.№ 2 и 3 так и представляю, как псевдо-болельщики (фанаты), воодушевившись идеей прокатиться бесплатно с ветерком и попить пивка, стройными колоннами пойдут на стадион и, подогретые спиртным, продолжат буйствовать на радость "нормальным" болельщикам.
Я так и не понял о задумке ответственных товарищей, явно "завербованных" алкогольной мафией, что ими двигало, когда они принимали эти поправки (мы ещё не знаем о других, которые, чувствую, будут похлеще, чем озвученные).
"Сон разума рождает чудовищ" - Франсиско Гойя.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:37, ред.
Отношение к этому вопросу -это твоё личное дело . Да и хрен с ней, с Европой! Тут свои тебя считают за мусор, считая что любого россиянина можно купить за бутылку алкогольного пива. Вот что обидно ! И их действия легко предсказуемы. Даже если и случится такое "чудо" что все фанаты, да и не только, сделают себе эти паспорта, и заполнят стадионы, алкогольное пиво тут же запретят. Но цель будет достигнута. Вот и весь сказ.
112910415
112910415
вчера в 21:21
вижу, вижу счастливые толпы , рванувшие на стадионы ! )
x3rputcq686y
x3rputcq686y ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:53
Столько вариантов, ужас!
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 20:50
Мне вот не хочется идти на стадион, на котором разрешено пить алкоголь :) Детям, женщинам, старикам, семейным людям - тоже не захочется
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:44
Наконец то....
Да здравствует Fan ID !!!!!
memphis
memphis
вчера в 20:35
Пей пиво - ходи на "мясо"!)))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 20:29
Кто называет-"скоты"? Почему меня должно волновать ,как меня называют граждане трансгендерюжных стран? Я и когда активно там ездил,меня это не волновало,а мой кошелёк делал их лица услужливыми и приветливыми.Нехай клевещуть!
И потом,сомневаюсь,что алкашня голимая будет тратить усилия на поход к футбольному действу.У нас и обычный среднестатистический ,в быту-порядочный,гражданин может чрезмерно потребить и 79...ь "святое святых".Впрочем,как и везде.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:28
Уррааа, придумали !)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:24
Будем обсуждать только то,что будет "в сухом остатке",ибо "собака во время пути может как подрасти,так и скукожиться".
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 20:24, ред.
Ржу не могу !!! ))))))))))))))) На стадионе соберётся одна алкашня ?!!!!!! ))))))))))))))))))) !!! Вы кого на трибуны зазываете ,болельщиков или пьянь с паспортом ? Такого идиотизма могли достичь только в России !!!! А потом будем обижаться ,что нас называют варварами и людьми 2-го сорта ?! Я о....ваю !
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:15
Один из способов...
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