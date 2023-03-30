РПЛ и клубы придумали, как простимулировать оформление Fan ID

Администрация РПЛ и клубы сформировали ряд предложений для того, чтобы стимулировать спрос на оформление Fan ID.
В документе фигурируют около 15 пунктов, на данный момент известно о таких:
- Некоторые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, а также владельцы абонементов) смогут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);
- Возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС;
- Проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) – сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;
- Организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.
Да здравствует Fan ID !!!!!
Да здравствует Fan ID !!!!!
Я так и не понял о задумке ответственных товарищей, явно "завербованных" алкогольной мафией, что ими двигало, когда они принимали эти поправки (мы ещё не знаем о других, которые, чувствую, будут похлеще, чем озвученные).
"Сон разума рождает чудовищ" - Франсиско Гойя.
Я так и не понял о задумке ответственных товарищей, явно "завербованных" алкогольной мафией, что ими двигало, когда они принимали эти поправки (мы ещё не знаем о других, которые, чувствую, будут похлеще, чем озвученные).
"Сон разума рождает чудовищ" - Франсиско Гойя.