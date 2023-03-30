РПЛ и клубы придумали, как простимулировать оформление Fan ID

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вчера, 20:05

Администрация РПЛ и клубы сформировали ряд предложений для того, чтобы стимулировать спрос на оформление Fan ID.

В документе фигурируют около 15 пунктов, на данный момент известно о таких:

- Некоторые категории граждан (пенсионеры, инвалиды, а также владельцы абонементов) смогут оформить карту болельщика в офлайн-кассе (при личном присутствии);

- Возвращение алкогольного пива на стадионы клубов РПЛ и разрешение рекламы брендов алкогольных напитков на соревнованиях под эгидой РФС ;

- Проезд на общественном транспорте (по карте болельщика) – сделать его бесплатным за 3 часа до матча и 3 часа после для всех владельцев билетов и абонементов на событие в городе;

- Организация отделений МФЦ возле стадионов Москвы и Московской области.