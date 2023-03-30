Билеты на игру «Факела» и ЦСКА продали за 36 минут.

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вчера, 12:10

Все билеты на матч РПЛ между «Факелом» и ЦСКА проданы.

Уже через 36 минут после старта продаж на специализированном сайте сообщили, что билетов больше нет. В пресс-службе воронежского клуба допустили, что билеты еще можно будет купить в будущем:

Обладатели абонементов, представители партнеров клуба, имеющие свою квоту, могут по каким-то причинам не иметь возможности пойти на матч. Тогда появятся еще билеты. В том случае если их будут не единицы, а значительное количество, сделаем отдельное сообщение об этом на нашем информационном ресурсе.

Игра пройдет 2 апреля, можно было купить билеты только на три сектора Центральной и Восточной трибун и на Южную. Северную займут болельщики гостей. В Воронеже FanID действует с марта 2023 года.