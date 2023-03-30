Билеты на игру «Факела» и ЦСКА продали за 36 минут.

Все билеты на матч РПЛ между «Факелом» и ЦСКА проданы.
Уже через 36 минут после старта продаж на специализированном сайте сообщили, что билетов больше нет. В пресс-службе воронежского клуба допустили, что билеты еще можно будет купить в будущем:
Обладатели абонементов, представители партнеров клуба, имеющие свою квоту, могут по каким-то причинам не иметь возможности пойти на матч. Тогда появятся еще билеты. В том случае если их будут не единицы, а значительное количество, сделаем отдельное сообщение об этом на нашем информационном ресурсе.
Игра пройдет 2 апреля, можно было купить билеты только на три сектора Центральной и Восточной трибун и на Южную. Северную займут болельщики гостей. В Воронеже FanID действует с марта 2023 года.
Оказывается если болельщики любят свою команду и хотят её поддержать никакой FanID не страшен!!!
Это ещё одно доказательство, что фанаты преследуют свои интересы, а на команды им наплевать.
Я давно уже говорил и от своих слов не отказываюсь.
Большинство фанатов используют футбол как средство для достижении своих целей и для этого они бойкотируют посещение стадионов, тем самым оставляя команды без поддержки. Да им просто пофиг до этих команд, якобы за которые они болеют, лишь бы им было хорошо.
Докажите мне обратное.
Что для фаната важнее любовь к команде и поддержка её или пустой принцип?
Кстати принцип то для многих не пустой, так как есть проблемы с законом, вот они и слабовольных заставляют их поддерживать. А иначе выгонят из движения, да ещё и проблемами пугают.
Воронежцы молодцы, жалко будет если они вылетят в первую лигу. Буду болеть за них, что бы остались!!!
Оказывается если болельщики любят свою команду и хотят её поддержать никакой FanID не страшен!!!
Это ещё одно доказательство, что фанаты преследуют свои интересы, а на команды им наплевать.
Я давно уже говорил и от своих слов не отказываюсь.
Большинство фанатов используют футбол как средство для достижении своих целей и для этого они бойкотируют посещение стадионов, тем самым оставляя команды без поддержки. Да им просто пофиг до этих команд, якобы за которые они болеют, лишь бы им было хорошо.
Докажите мне обратное.
Что для фаната важнее любовь к команде и поддержка её или пустой принцип?
Кстати принцип то для многих не пустой, так как есть проблемы с законом, вот они и слабовольных заставляют их поддерживать. А иначе выгонят из движения, да ещё и проблемами пугают.
Воронежцы молодцы, жалко будет если они вылетят в первую лигу. Буду болеть за них, что бы остались!!!