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Путин издал указ упростить использование Fan ID

вчера, 13:44

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.

В поручении Путина говорится:

Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.

Срок – 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 22:46
Я бы еще добавил беременных, а так во всем остальном закон нормальный
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Димон Булыкин (раскрыть)
вчера в 22:39
кто старое помянет.. тогда время другое было
А сегодня бразильский блок поперек горла, всем
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:38
Его имидж повысился у болельщиков ? Хоть бы один раз у болельщиков узнали их мнение ! Так что от Франции с Макроном мы не далеко ушли .
протон
протон
вчера в 22:20
Его нужно отменять. Так как футбол и без Фан Ид в России начал деградацию по известным причинам
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 21:56
Сколько там миллионов на Кариок, Майдан и прочих было потрачено? 200, 300 в сумме?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 21:39
Думаю, Президент не в курсе содержания многих документов, которые подписывает. Просто ему референты докладывают их суть, а он соглашается или нет. Я даже уверен в этом. Ну а когда он узнал, что дело касается пенсионеров, инвалидов и детей, он подмахнул документы с удовольствием. Тем более что оно ему ничего не будет стоить, а его имидж в глазах болельщиков повысится.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:33
нет у людей 100 млн на бразильцев, а то бы привезли
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:38
Оказывается за воротами ,с флагами и баннерами сидели инвалиды с детьми и пенсионеры ? Аплодирую президенту стоя !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 18:12
Ждать все умеют...
Не все пытаются сами стать сильнее...
shur
shur
вчера в 17:19, ред.
...сейчас отмороженные срочно захромают, уйдут по липовой инвалидности на пенсию, сбреют усы и бороды, заплетут косички... И под этой личиной на трибуны : " В Союзе нет ещё
пока ....... ...... ........!!!" Как так...!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:15, ред.
Ждём указ о расформировании бразильского блока на берегах Невы.
А Фан иди нужен для контроля и безопасности
Tex
Tex ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 17:07
а может лучше бы вообще Россией? Дороги там строить, школы и всякое такое? Да ну неее, бред какой-то...
An Jo
An Jo
вчера в 17:00
Пожалуй уже из-за принципа не буду ничего оформлять, даже если бесплатно будут раздавать. Друзья товарищи аналогичного мнения. Уж больно понравилось смотреть результаты этого действа с дивана или из душевного бара.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:33
Путин лучше бы Украиной занимался.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 16:15
Ему стоит больше задуматься о уровни жизни людей...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:28, ред.
"Ничего плохого в этом поручении нет."

Напротив, Юрий. Всё как раз таки плохо.
У главы государства, посредством структуры министерств и ведомств, УЖЕ есть люди на должностях, которые из бюджета получая з/п, по умолчанию имеют право и должны решать подобное С А М И ! И факт наличия проблем, которые и выеденного яйца не стоят, уже говорит о некомпетентности первых лиц, в чьи прямые обязанности входит круг таких вопросов.

Кроме того..., то, что очевидные вещи в стране не решаются в текущем - р а б о ч е м порядке и требуют вмешательства первого руководителя страны, есть свидетельство отсутствия в гос. аппарате принципа делегирования полномочий..., и это, Юра, ТОЖЕ не есть гуд.
alexgurzan
alexgurzan ответ 311 (раскрыть)
вчера в 15:06
.
311
311
вчера в 15:02
Переобувка чиновников через 3... 2... 1...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:01
Путин издал указ упростить использование Fan ID.
Ну хоть какие-то нотки здравого смысла в отношении к Fan ID прозвучали . Но очень тревожит то обстоятельство , что почему-то без решения главы страны , сами депутаты (народные избранники) до этого никак не могли догадаться. Неужели с самого начала введения этого Fan ID, хотя бы для этих категории граждан нельзя было сделать сразу эти послабления . Видно же ,что посещаемость стадионов на футбольные матчи уменьшилась в разы с появлением Fan ID . А это огромные деньги 💰 💰 💰, убытки как для самих клубов, так и для самих стадионов , в чём ведомстве они находятся . Только один пример, -Эксплуатация стадиона «Самара Арена» (45 тыс. зрителей; затраты на строительство — 18,9 млрд руб.) обходиться в 500 млн руб. в год . И это один из новейших стадионов 🏟, построенных для чемпионата мира в России. Я уже не говорю про другие стадионы , которые требуют реконструкции, смены полей , освещения, табло , инфраструктуры и т.д . Так что уважаемые депутаты и великие стратеги , научитесь сначала взвешивать все риски и государственные деньги, а уж потом принимайте законы . Всем Добра !
nik9373
nik9373 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:00
Отрезали руку, но подарили протез. Аплодируем.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:53
Хорошо, что хоть какие-то подвижки пошли...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:50
Упростить недостаточно. Надо полностью отменять!
kust07
kust07
вчера в 14:46
Путин должен помнить,фанаты дали ясно понять вернутся на стадионы только в случае полной отмены! Так! и только так,никак иначе.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:43
Последователям навальнят, дудят, савинят, это решение, как наверно серпом. С юмором президент).
adekvat
adekvat ответ ermak6848 (раскрыть)
вчера в 14:43
Не берегут они себя все о народе.
44uwybhaszec
44uwybhaszec
вчера в 14:29
И здесь без его вмешательства не обошлось
Elliada
Elliada
вчера в 14:28
Видимо Путин не смотрит футбол. Пустые трибуны. Нужно отменять, а не упрощать
dok66
dok66
вчера в 14:21
Вот кто инициатор оказывается - "Агентство стратегических инициатив" . Нужно же им оправдывать те миллиарды , которые в него вложили . Так и вспоминается "Роснано" . Ладно хоть ВВ имеет на это агентство влияние .
112910415
112910415
вчера в 14:19
ура, у Мишустина как раз времени свободного много
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 14:18, ред.
Ничего плохого в этом поручении нет. Сразу, в начале пути, всё учесть невозможно, а в процессе обкатки выполнения использования систем ФАН выскочили какие-то "болячки", которые решили устранить. Проявили, так сказать, гибкость, которую редко увидишь в наше время.
Трудно представить, что кто-то из указанных категорий граждан изначально намерен нарушать правила оформления или поведения на стадионе. Особенно дети или инвалиды. Разве что вторые инвалидной тростью помахают в адрес футболистов, а дети на радости в штанишки напрудят.
Гость
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