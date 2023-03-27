Путин издал указ упростить использование Fan ID.

Президент России Владимир Путин поручил упростить использование систем идентификации болельщиков.
В поручении Путина говорится:
Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков.
Срок – 1 мая 2023 г. Ответственные: Мишустин М.В., Чупшева С.В.
Трудно представить, что кто-то из указанных категорий граждан изначально намерен нарушать правила оформления или поведения на стадионе. Особенно дети или инвалиды. Разве что вторые инвалидной тростью помахают в адрес футболистов, а дети на радости в штанишки напрудят.
Трудно представить, что кто-то из указанных категорий граждан изначально намерен нарушать правила оформления или поведения на стадионе. Особенно дети или инвалиды. Разве что вторые инвалидной тростью помахают в адрес футболистов, а дети на радости в штанишки напрудят.
Ну хоть какие-то нотки здравого смысла в отношении к Fan ID прозвучали . Но очень тревожит то обстоятельство , что почему-то без решения главы страны , сами депутаты (народные избранники) до этого никак не могли догадаться. Неужели с самого начала введения этого Fan ID, хотя бы для этих категории граждан нельзя было сделать сразу эти послабления . Видно же ,что посещаемость стадионов на футбольные матчи уменьшилась в разы с появлением Fan ID . А это огромные деньги 💰 💰 💰, убытки как для самих клубов, так и для самих стадионов , в чём ведомстве они находятся . Только один пример, -Эксплуатация стадиона «Самара Арена» (45 тыс. зрителей; затраты на строительство — 18,9 млрд руб.) обходиться в 500 млн руб. в год . И это один из новейших стадионов 🏟, построенных для чемпионата мира в России. Я уже не говорю про другие стадионы , которые требуют реконструкции, смены полей , освещения, табло , инфраструктуры и т.д . Так что уважаемые депутаты и великие стратеги , научитесь сначала взвешивать все риски и государственные деньги, а уж потом принимайте законы . Всем Добра !
Ну хоть какие-то нотки здравого смысла в отношении к Fan ID прозвучали . Но очень тревожит то обстоятельство , что почему-то без решения главы страны , сами депутаты (народные избранники) до этого никак не могли догадаться. Неужели с самого начала введения этого Fan ID, хотя бы для этих категории граждан нельзя было сделать сразу эти послабления . Видно же ,что посещаемость стадионов на футбольные матчи уменьшилась в разы с появлением Fan ID . А это огромные деньги 💰 💰 💰, убытки как для самих клубов, так и для самих стадионов , в чём ведомстве они находятся . Только один пример, -Эксплуатация стадиона «Самара Арена» (45 тыс. зрителей; затраты на строительство — 18,9 млрд руб.) обходиться в 500 млн руб. в год . И это один из новейших стадионов 🏟, построенных для чемпионата мира в России. Я уже не говорю про другие стадионы , которые требуют реконструкции, смены полей , освещения, табло , инфраструктуры и т.д . Так что уважаемые депутаты и великие стратеги , научитесь сначала взвешивать все риски и государственные деньги, а уж потом принимайте законы . Всем Добра !