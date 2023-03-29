В «Зените» сообщили, что бесплатно раздают билеты на матчи команды

В пресс-службе «Зенита» сообщили о том, что раздают бесплатные билеты на матчи команды.
Клуб провёл ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.
Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определённых усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола — всё это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.
По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещали более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более 1 миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаём и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика.
С другой стороны, можно понять и иную категорию болельщиков, которые хотят придти на стадион, чтобы, кроме "боления", просто отдохнуть душой, поесть пирожков с повидлом. Им эти карты не нужны из-за лишней мороки оформления. Но таких болельщиков меньшинство, общей погоды они по заполняемости не делают, поэтому я придерживаюсь мнения, изложенного в первом абзаце.
С другой стороны, можно понять и иную категорию болельщиков, которые хотят придти на стадион, чтобы, кроме "боления", просто отдохнуть душой, поесть пирожков с повидлом. Им эти карты не нужны из-за лишней мороки оформления. Но таких болельщиков меньшинство, общей погоды они по заполняемости не делают, поэтому я придерживаюсь мнения, изложенного в первом абзаце.