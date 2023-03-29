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В «Зените» сообщили, что бесплатно раздают билеты на матчи команды

вчера, 09:53

В пресс-службе «Зенита» сообщили о том, что раздают бесплатные билеты на матчи команды.

Клуб провёл ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.

Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определённых усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола — всё это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.

По оценкам ФК «Зенит», до введения карты болельщика «Газпром Арену» посещали более 1 миллиона болельщиков в год. Получается, чтобы клубу вернуться к таким показателям посещаемости в сезоне, необходимо, чтобы Fan ID оформило более 1 миллиона петербуржцев. Сейчас много слухов и спекуляций на эту тему, поэтому можем сказать так: раздавали, раздаём и будем раздавать билеты, пока не выйдем на искомые цифры по количеству оформивших карту болельщика.

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Зенит
Источник: sport-express.ru
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Все комментарии
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 15:06
Уважаемый!..я тут смеюсь над ВСЕМ! (начиная от новостей-заканчивая реакцией (на события) футбольных экспертов!)...неее.не потому, что я такой умный-мне просто СМЕШНО!!!)))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:58
Интересное построение предложения. Прочитайте ещё раз и тогда улыбнётесь. Поймёте, о чём я.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 14:49
так то..я с золотой медалью закончил Советскую школу!...хоть и играл в футбол и хоккей с мячом!))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:39
За знание советской классики вам плюс.
альсато
альсато ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 13:49
Друг мой!...а человек с пирожком -не человек?
альсато
альсато ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 13:38
не только футбола!..к примеру (в период пандемии личный опыт)...сдал тест в одном городе, в другом (регионе) меня не пускают в общественные места , пока не предоставлю справку-местную..пришел в МФЦ-получил справку (сколько у меня квартир и машин), а за анализом предложили зайти через неделю!)))))...ибо у них нет единой базы!
альсато
альсато ответ DEIVID_335 (раскрыть)
вчера в 13:20
Друг мой!..я Тебя не заманиваю!..ВСЕ, что я Тебе предлагаю-это ТУМАНЫ и ЗАПАХИ ТАЙГИ!!!))))
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 13:04, ред.
Все это отражает бездарный подход ко всему что касается футбола. Был тут в МФЦ -мужик пришел фануйди оформить. Ему говорят-нужен еще!!ТАЛОН на ОФОрмление а его пока нет -приходите через неделю-ну кому такой гемор нужен в принципе? В екб на женский баскетбол УГМК чемпионок тоже у метро раздают билеты-накупили американок в НБА делают всю Россию-но никому и даром не надо. Так что пока полностью не отменят-очень тоскливое зрелище будет.
DEIVID_335
DEIVID_335 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 13:00
Жаль только ходить там некуда. И заманивают людей на дальний восток также как на газпром арену, только вместо бесплатных билетов, лотерей и прочей ху... льготные ипотеки.
Egorium23
Egorium23
вчера в 12:47
Чтобы сходить на футбол, нужно преодолеть море препятствий.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 12:22, ред.
Смешно слышать о проблемах посещаемости. Если ты любишь футбол и болеешь за свою команду, никакой разъяснительной работы, системы поощрений и проч. не требуется.
С другой стороны, можно понять и иную категорию болельщиков, которые хотят придти на стадион, чтобы, кроме "боления", просто отдохнуть душой, поесть пирожков с повидлом. Им эти карты не нужны из-за лишней мороки оформления. Но таких болельщиков меньшинство, общей погоды они по заполняемости не делают, поэтому я придерживаюсь мнения, изложенного в первом абзаце.
альсато
альсато
вчера в 11:32
Интересный случай!..Вот я (с Сахалина) -в отпуске...скажем..приехал в Санкт Петербург!.. посмотреть Зимний Дворец, Петро-Дворец, Екатерининский-Дворец...да на ЧИЖИКА глянуть, по каналам-ночью пробздеться, на мост (с двадцатью двумя яйцами) посмотреть! и еще много чего )))..а на футбольный Зенит мне путь заказан?...как же Вы там живете...у нас на Дальнем Востоке-народ СВОБОДНЫЙ!...куда хочешь-туда и иди)))
lotsman
lotsman
вчера в 10:14
Любыми путями идут, чтобы привлечь людей на стадионы.
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 10:13
Вот нет четкой уверенности, что они будут работать на топливе Газпрома...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 10:08
И ни слова о суперактуальной когда-то ДОХОДНОСТИ ...Какая новость!!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 10:05
Это не предмет для гордости.
Лучше бы Газпром купил беспилотники для ВС.
s4wvvz4weqcv
s4wvvz4weqcv
вчера в 09:59
Скоро доплачивать начнут, чтобы хоть кто-нибудь ходил на эту сборную Рио-де-Жанейро
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:55
И с чего бы это, наверное кто то с верху недавно обратил внимание на данную ситуацию?
Гость
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