В «Зените» сообщили, что бесплатно раздают билеты на матчи команды

В пресс-службе «Зенита» сообщили о том, что раздают бесплатные билеты на матчи команды.

Клуб провёл ряд консультаций и совещаний с администрацией города и профильными комитетами, на которых озвучивалась проблема посещаемости стадиона после введения карты болельщика на «Газпром Арене». Совместно с городом была выработана дорожная карта, в соответствии с которой в данный момент происходит процесс работы с населением, призванный стимулировать оформление паспорта болельщика. Сюда входят бесплатные билеты, лотереи, концерты и многое другое.

Нынешнюю ситуацию с Fan ID можно сравнить с вакцинацией от коронавируса, поскольку оформление карты требует определённых усилий со стороны граждан, а поход в МФЦ занимает время. Необходима массовая разъяснительная работа, система поощрений, организация условий для трудовых и неформальных коллективов для посещения футбола — всё это предполагает скоординированную работу клуба, городской администрации, предприятий и комитетов.