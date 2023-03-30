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Дюков: «Не все болельщики поддерживают возвращение пива на стадионы»

вчера, 19:39

Глава РФС Александр Дюков объяснил, почему до сих пор не было принято решение о возвращении продажи пива на стадионы.

К пиву разное отношение, в том числе и у депутатов — кто-то поддерживает, а кто-то нет. Если говорить о болельщиках, тут нет однозначного отношения. Не сказать, что абсолютно все болельщики поддерживают возвращение пива на стадионы — наверное, этим и вызвано то, что решение по возвращению пива не было принято.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:33
Пора бы и кричалки запретить на трибунах. А то вдруг они затрагивают чувства каких-нибудь болельщиков.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
сегодня в 10:08
Странно, про фанайди не спрашивали отношения болельщиков..
adekvat
adekvat
вчера в 21:36
На хоккее пиво не кому не мешает. Даёшь отдельные сектора для трезвенников и язвенников.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:37, ред.
На рожи их посмотри,и как после матчей расходятся,про выезды аж на МЕЖДУНАРОДНЫЕ МАТЧИ! Образец добропорядочности и человеколюбия!!!
Помнится, либерасты девяностых говорили про полные стадионы СССР определённого периода: у них других развлечений не было в тоталитарном обществе. Может и тут так же? Не к трансгендерам же идти работяге аглицкому...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 20:34
Утратив чувство коллектива,по трезвым лицам не скорбя,страна,упившаяся пивом :Благословляю я тебя!
shur
shur
вчера в 20:11
...Да и ещё, вопрос не в пиве, а в его количесте, кто то кружечку,
а кому то и литра мало, какой там футбол...!!!
shur
shur
вчера в 20:08
...мы всё запад критикуем, а там и футбол, и пиво, и полные
трибуны!!! Почему, футбол - праздник для всех и в него, как
не странно играют, на радость зрителям, а те в свою очередь
грамотно реагируют ...!!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 19:57
Да у вас болельщиков на трибунах не осталось ,На трибунах о пиве думать некому . Скажи сейчас болельщикам : -выбирайте между пивом и отменой FAN ID , так про пиво никто и не вспомнит ! Идиотизм у нас в стране зашкаливает !
lotsman
lotsman
вчера в 19:50
Пиво на стадионах, это вред. Кто хочет пиво и футбол, пожалуйста в спортбары.
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