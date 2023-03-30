Дюков: «Не все болельщики поддерживают возвращение пива на стадионы»

Глава РФС объяснил, почему до сих пор не было принято решение о возвращении продажи пива на стадионы.

К пиву разное отношение, в том числе и у депутатов — кто-то поддерживает, а кто-то нет. Если говорить о болельщиках, тут нет однозначного отношения. Не сказать, что абсолютно все болельщики поддерживают возвращение пива на стадионы — наверное, этим и вызвано то, что решение по возвращению пива не было принято.