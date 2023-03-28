В России держатся за Fan ID. Изменений просили даже Медведев и КПРФ, новый указ – не про отмену

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сегодня, 17:59

Упростят систему для инвалидов, детей и пенсионеров.

Истории вокруг Fan ID – новый сюжет, за которым в российском футболе следят наряду с судейскими скандалами. К чему привел закон, мы в полной мере увидели в феврале-марте. И теперь начался новый этап в развитии событий вокруг карты болельщика.

Вступил в силу летом, охватил все стадионы весной

На футболе стало совсем безопасно – угрожать безопасности больше некому. Хотя и тех, чья безопасность «под угрозой» тоже почти нет.

В первой части чемпионата мы наблюдали за действием закона о Fan ID на стадионах в Екатеринбурге ( ФК «Урал»), Нижнем Новгороде («Пари НН»), Ростове-на-Дону («Ростов»), Самаре («Крылья Советов») и Сочи («Сочи»). Этого хватило, чтобы по итогам первого круга Премьер-Лиги средняя посещаемость по сравнению с первым кругом сезона 2019/20 (перед пандемией коронавируса) упала на 7,5 тысяч и составила 10,8 тысяч человек. Если говорить непосредственно о клубах, «Урал» и «Сочи» оказались в пятерке худших по средней посещаемости по итогам первого круга – 4,3 и 3,2 тысячи человек соответственно. Южане, даже играя в Первой лиге собирали больше (в среднем 3,8 тыс. по итогам первых 8 туров). «Шмели» же, играя на менее вместительной «СКБ-Банк Арене» собирали за тот же отрезок в сезоне 2017/18 в среднем 5,2 тысячи.

Полную картину увидели после зимней паузы – тогда оформление карты болельщика стало обязательным условием для посещения матчей РПЛ на любом стадионе. Первый матч «Локомотива» в Москве проходил против «Краснодара» — до этого встречи с южанами на « РЖД Арене» собирали стабильно больше 10 тысяч зрителей, в этот раз результат был вторым с конца – 3,3 тысячи. Хуже было только в ковидный сезон 2021/22 – 2914. Но худшее, что удалось увидеть в первых турах весны – это матч «Торпедо» и «Урала» на «Арене-Химки». 207 зрителей на трибунах – и это на игре Премьер-Лиги!

Прошли подготовительный этап

Ранее среди депутатов не было слышно мнения, что закон о Fan ID следует изменить или упразднить – но в начале марта «первопроходцем» стал Виталий Милонов:

Это полное безумие какое-то с Fan ID. Кто это вводил, добились противоположного эффекта. Полный порядок на стадионах настанет, если там вообще никого не будет. Никто не будет хулиганить, не возникнет никаких проблем. Сейчас я готовлю соответствующую инициативу, в ближайшее время передам ее. Потому что это неправильно. Лично я считаю, что Fan ID себя не оправдал. Это будет инициатива по отмене Fan ID? Да.

Следом к обсуждению подключился лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

Нужно прекращать под разными предлогами пытаться нацепить на наших граждан «электронную бирку» и отменять закон о Fan ID. Важно слышать и слушать голос народа, в данном случае футбольных болельщиков, которые однозначно против таких новшеств.

И уже непосредственно перед поручением президента России Владимира Путина слово взял зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев:

Насчёт Fan ID — не считаю себя специалистом в этом вопросе. Знаете, надо смотреть за тем, как этот инструмент работает, но вообще вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идёт об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы. Недавно читал о том, что на футбольный матч не пустили семью, потому что у семимесячного ребёнка не было Fan ID. Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда.

Официальное поручение

И вот на сайте Кремля появился указ Путина о Fan ID:

Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков. Срок – 1 мая 2023 г.

О полной отмене системы Fan ID речи не идет, уточнений нет – конкретизирована лишь часть с категориями граждан, кого должно коснуться это упрощение. А именно – инвалидов, пенсионеров и детей. Относительно остальных нет никаких гарантий или поручений.

Предположить, как такие новости повлияют на посещаемость матчей РПЛ , не так сложно. Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» уже выступило с заявлением, что продолжит бойкотировать матчи «красно-белых», так как их нет в списке тех, кого коснется упрощение. Также отмечается, что фанаты требуют не упрощения закона, а его отмены.

Посещаемость Кубка России и товарищеские матчи как способ сравнения

В текущем сезоне заполняемость стадионов снизилась у всех клубов. У «Зенита» — с 49,5 тысяч по итогам первых 8 туров сезона 2019/20 до 34. У «Спартака» — с 30,4 тыс. до 12,5. ЦСКА , играя с «сине-бело-голубыми» в Москве, собрал 9,9 тыс. человек, на матче с «Крыльями» — 2,2. А на товарищеский поединок с командой Медиалиги 2Drots «армейцы» продали более 20 тысяч билетов. Если посмотреть дальше – «финал четырех» испанской Медиалиги 26 марта собрал больше 91 тысячи зрителей.