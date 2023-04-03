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Моуриньо призвал ультрас «Ромы» прекратить оскорблять тренера «Сампдории»

вчера, 14:24
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)3 : 0Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияМатч завершен

1 апреля «Рома» обыграла «Сампдорию» в рамках 28-го тура Серии А (3:0).

Во время матча болельщики римлян начали выкрикивать оскорбительные и расистские выражения в адрес главного тренера гостей Деяна Станковича, который играл за «Лацио». После этого наставник хозяев Жозе Моуриньо отправился в сторону ультрас, показывая жест рукой, чтобы они прекратили. Когда выкрики прекратились, португалец показал большой палец.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:52, ред.
Станкович - цыган. В данном случае был не расизм, а ксенофобия.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:38
"расистские выражения"....??
Даже прям интересно стало к каким разным расам принадлежат итальянцы и сербы...
Rupertt
Rupertt
вчера в 15:24
За расистские высказывания фанатов, нужно лишать возможности посещать матчи в течении года, чтобы на будущее знали. Ну вот как в Голландии, напал на игрока и можешь выбирать следующую свою любимую команду.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:30
За это надо наказывать клуб хозяев.
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