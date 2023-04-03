Моуриньо призвал ультрас «Ромы» прекратить оскорблять тренера «Сампдории»

1 апреля «Рома» обыграла «Сампдорию» в рамках 28-го тура Серии А (3:0).
Во время матча болельщики римлян начали выкрикивать оскорбительные и расистские выражения в адрес главного тренера гостей Деяна Станковича, который играл за «Лацио». После этого наставник хозяев Жозе Моуриньо отправился в сторону ультрас, показывая жест рукой, чтобы они прекратили. Когда выкрики прекратились, португалец показал большой палец.
Даже прям интересно стало к каким разным расам принадлежат итальянцы и сербы...
Даже прям интересно стало к каким разным расам принадлежат итальянцы и сербы...