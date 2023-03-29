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Голландский «Витесс» могут лишить профессионального статуса

вчера, 18:34

Голландский «Витесс» могут лишить профессиональной лицензии.

Королевский футбольный союз Нидерландов может лишить команду профессионального статуса, потому что клуб до сих пор не продлил договор об аренде стадиона «ГелреДом».

«Витесс» не может договориться с руководством стадиона. Голландская команда предлагает увеличить арендную плату до 2,15 млн евро в год. До 11 апреля у «Витесса» есть время, чтобы договориться с руководителями «ГелреДом» или найти себе новую арену.

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Все комментарии
светлый-путь
светлый-путь
вчера в 23:45
Вот Слуцкий до чего довел несчастных голландцев !
minai
minai
вчера в 23:10
Где то на просторах нашей страны ехидно улыбнулся некто Л. Слуцкий.
Boricku
Boricku
вчера в 22:46, ред.
Снять 15 очей с них
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:27
до чего Слуцкий команду довел
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:00
Печально конечно все это...почему бы какому нибудь шейху не прикупить себе этот клуб? Да, куда пристижнее купить топ клуб и вливать в него деньги, но почему бы не купить условный Виттес и сделать из него топ хотя бы по меркам Эрадивизии?!
adekvat
adekvat
вчера в 20:31
Не понял, команда предлагает увеличить арендную плату.
112910415
112910415
вчера в 19:34
Леонид Викторович ! Надо бы помочь ! )
drug01
drug01 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 19:34
Это какой-то рок, надо будет смотреть что будет дальше
shlomo
shlomo
вчера в 19:13
Финансовый кризис никого не щадит... но нужно как то договариваться.
LOpp
LOpp
вчера в 19:02
Клубы которые тренировал Слуцкий:
Уралан (расформировался)
ФК Москва (расформировался)
Рубин (вылетел ФНЛ)
Витесс (может лишиться профессионального статуса)

ЦСКА не расслабляемся
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:57
Не очень понял из текста - Витесс "предлагает увеличить арендную плату до 2,15 млн евро в год", а владельцы отказывают?
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:44
Надеюсь что такой клуб всё таки решит свои проблемы.
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