Голландский «Витесс» могут лишить профессионального статуса

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вчера, 18:34

Голландский «Витесс» могут лишить профессиональной лицензии.

Королевский футбольный союз Нидерландов может лишить команду профессионального статуса, потому что клуб до сих пор не продлил договор об аренде стадиона «ГелреДом».

«Витесс» не может договориться с руководством стадиона. Голландская команда предлагает увеличить арендную плату до 2,15 млн евро в год. До 11 апреля у «Витесса» есть время, чтобы договориться с руководителями «ГелреДом» или найти себе новую арену.