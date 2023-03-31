Управляющий директор «Тоттенхэма» отошёл от работы в связи с санкциями

Управляющий директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи временно не будет работать в связи с санкциями со стороны Итальянской федерации футбола (FIGC).
Решение о наложении санкций на Паратичи было принято до слушания по поводу его апелляции в отношении FIGC, которое назначено на 19 апреля. Результат слушания должен был быть рассмотрен дополнительными заинтересованными сторонами, включая клуб.
Итальянец принял совместное с «Тоттенхэмом» решение о немедленном взятии отпуска до результатов решения по апелляции.