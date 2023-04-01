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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Холанд заключил контракт с Nike

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A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:33
Холланд своей игрой привлекает внимание не только футбольные топ клубы но и борьбу между разными спонорами рекламных контрактов! Пока он на волне популярности может зарабатывать на всем вокруг не только на футболе!
1 984
1 984
сегодня в 06:00
Отличная борьба получилась в прошлом месяце в группе без призов. До самого конца на победу претендовало сразу несколько игроков. Ради таких моментов и стоит играть.
Отдельно хочу передать привет в солнечную Армению. 1:0 раз.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 05:41
Холланд, молодец! Всего добился сам, любовь к футболу, упорные тренировки, хорошая и результативная игра в Ман Сити.

В любом случае сумма сделки приличная, не обидели человека. В таком возрасте все двери открыты, нужно продолжать в том же духе. Главное, чтобы такой приток денег не вскружил Эрлингу голову.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:02
Детали сделки в секрете - одно можно сказать точно - финансово выгодно.
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