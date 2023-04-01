Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заключил контракт с Nike.
Интерес к норвежцу также проявляли Adidas и Puma. Детали сделки остаются в секрете.
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд заключил контракт с Nike.
Интерес к норвежцу также проявляли Adidas и Puma. Детали сделки остаются в секрете.
Отдельно хочу передать привет в солнечную Армению. 1:0 раз.
Отдельно хочу передать привет в солнечную Армению. 1:0 раз.
В любом случае сумма сделки приличная, не обидели человека. В таком возрасте все двери открыты, нужно продолжать в том же духе. Главное, чтобы такой приток денег не вскружил Эрлингу голову.
В любом случае сумма сделки приличная, не обидели человека. В таком возрасте все двери открыты, нужно продолжать в том же духе. Главное, чтобы такой приток денег не вскружил Эрлингу голову.