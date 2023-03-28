Италия может натурализовать группу аргентинских футболистов

Сборная Италии может натурализовать ряд игроков, сообщает Tuttosport.
После того как положительное влияние на национальную команду оказал аргентинец Матео Ретеги, в поле зрения тренерского штаба во главе с Роберто Манчини находятся и другие иностранцы.
По информации, претендентами на получение гражданства являются полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Николас Капальдо, защитник «Бока Хуниорс» Николас Валентини, нападающий «Атлетико Тукуман» Игнасио Пуч, полузащитник «Индепендьенте» Томас Поццо, хавбек «Росарио Сентраль» Джино Инфантино, полузащитники «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Сфорца и Хусто Джани, а также нападающий «Лануса» Педро де ла Вега, вингер «Велес Сарсфилд» Джанлука Престианни и форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран.
Дело в том, что уже сейчас есть такие игроки, а если посмотреть на всю историю, то легко увидеть, что данная практика пошла ещё с самого образования сборной Италии в 1910 году.
Аргентинцы в сборной Италии – давняя традиция.
Когда Италия становилась чемпионами мира в команде были по несколько натурализованных аргентинцев.
К примеру в победном 1934 году команда наполовину состояла из аргентинцев!!!
На последнем победном ЧМ 2006 в составе был Мауро Каморанези.
А в последнем матче с Англией отбор Евро 2024 гол за Италию забил аргентинец Матео Ретеги.
Собственно говоря Италия всегда питалась из Аргентины, так, что нечему здесь удивляться и тем более говорить, что это путь в некуда.
Дело в том, что уже сейчас есть такие игроки, а если посмотреть на всю историю, то легко увидеть, что данная практика пошла ещё с самого образования сборной Италии в 1910 году.
Аргентинцы в сборной Италии – давняя традиция.
Когда Италия становилась чемпионами мира в команде были по несколько натурализованных аргентинцев.
К примеру в победном 1934 году команда наполовину состояла из аргентинцев!!!
На последнем победном ЧМ 2006 в составе был Мауро Каморанези.
А в последнем матче с Англией отбор Евро 2024 гол за Италию забил аргентинец Матео Ретеги.
Собственно говоря Италия всегда питалась из Аргентины, так, что нечему здесь удивляться и тем более говорить, что это путь в некуда.