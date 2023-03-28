Италия может натурализовать группу аргентинских футболистов

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вчера, 10:37

Сборная Италии может натурализовать ряд игроков, сообщает Tuttosport.

После того как положительное влияние на национальную команду оказал аргентинец Матео Ретеги, в поле зрения тренерского штаба во главе с находятся и другие иностранцы.

По информации, претендентами на получение гражданства являются полузащитник «Ред Булл Зальцбург» , защитник «Бока Хуниорс» , нападающий «Атлетико Тукуман» , полузащитник «Индепендьенте» , хавбек «Росарио Сентраль» , полузащитники «Ньюэллс Олд Бойз» и , а также нападающий «Лануса» , вингер «Велес Сарсфилд» и форвард «Ривер Плейт» .