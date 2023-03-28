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Италия может натурализовать группу аргентинских футболистов

вчера, 10:37

Сборная Италии может натурализовать ряд игроков, сообщает Tuttosport.

После того как положительное влияние на национальную команду оказал аргентинец Матео Ретеги, в поле зрения тренерского штаба во главе с Роберто Манчини находятся и другие иностранцы.

По информации, претендентами на получение гражданства являются полузащитник «Ред Булл Зальцбург» Николас Капальдо, защитник «Бока Хуниорс» Николас Валентини, нападающий «Атлетико Тукуман» Игнасио Пуч, полузащитник «Индепендьенте» Томас Поццо, хавбек «Росарио Сентраль» Джино Инфантино, полузащитники «Ньюэллс Олд Бойз» Хуан Сфорца и Хусто Джани, а также нападающий «Лануса» Педро де ла Вега, вингер «Велес Сарсфилд» Джанлука Престианни и форвард «Ривер Плейт» Лукас Бельтран.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:42
Так большинство натурализованных наполовину итальяшки.
mphf2mmkxsbt
mphf2mmkxsbt ответ shur (раскрыть)
вчера в 14:57, ред.
То есть вы сейчас решили побороться за чистоту итальянской сборной?
А как тогда быть с прошлым?
" говорить, играть и думать по итальянски...!"
А это как?
Сейчас все стили в футболе перемешались.
Итальянский футбол традиционно считается оборонительным "Катеначчо".
Но в последнее время как клубы, так и сборная играют в совсем другой футбол с обилием голов.
Те кого призывают под знамёна Италии, родились в той же Аргентине, имеют итальянские корни и многих с детства растят как итальянцев с обязательными изучением родного языка.
Итальянский у них родной, а Испанский язык той страны где родились, кстати у огромной итальянской общины помесь итало-испанского языка.
Итальянцы на сегодня составляют около 1/3 населения Аргентины.
Говорят, думают на итальянском, играют? Так сейчас никто не сможет сказать как это играть по итальянский.
Ну, а если уж брать другие сборные, то вообще всё запутанно. Назови мне хоть одну сборную в мире, где все игроки одной национальности?
Кстати по твоему утверждению, сначала они должны пожить в Италии, научиться итальянскому футболу, потом сдать экзамен на язык, проверить их "думательный" процесс, а потом играйте на здоровье. Так получается?
А если они всё сдадут прямо сейчас?
Asper
Asper
вчера в 14:49
У Манчини какая-то нездоровая аргентиномания
shur
shur ответ qb62j24hy2hm (раскрыть)
вчера в 14:13, ред.
...конечно в никуда, Италию и так со своими доморощенными
игроками колбасит,игра позиционно не интересная,звёзд нет
один Хвича и тот грузин(шутка),аргентинцы типа португальцев,
сегодня играют, завтра никакие...!!! Я не расист, люди в сборной
должны говорить, играть и думать по итальянски...!
qb62j24hy2hm
qb62j24hy2hm
вчера в 12:06, ред.
Люди которые удивляются, что в сборной Италии могут появиться натурализованные игроки, причём это аргентинцы с корнями из Италии, не знают историю итальянской сборной, причём даже в последнее время.
Дело в том, что уже сейчас есть такие игроки, а если посмотреть на всю историю, то легко увидеть, что данная практика пошла ещё с самого образования сборной Италии в 1910 году.
Аргентинцы в сборной Италии – давняя традиция.
Когда Италия становилась чемпионами мира в команде были по несколько натурализованных аргентинцев.
К примеру в победном 1934 году команда наполовину состояла из аргентинцев!!!
На последнем победном ЧМ 2006 в составе был Мауро Каморанези.
А в последнем матче с Англией отбор Евро 2024 гол за Италию забил аргентинец Матео Ретеги.
Собственно говоря Италия всегда питалась из Аргентины, так, что нечему здесь удивляться и тем более говорить, что это путь в некуда.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Ничего удивительного. Половина итальянцев живут в Аргентине.
m2uead6qsc38
m2uead6qsc38 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:38
Пропустит два чемпионата мира подряд, вот путь в некуда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:29, ред.
Любовь к аргентинцам у Манчини ещё со времён Зенита...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:21
ЛГБТ убило итальянский футбол.Даже всесильные преступные сообщества спасовали перед этой "чумой 21 века".
Baggio R.
Baggio R. ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:12, ред.
Натурализованных? Посмотри на фамилии - больше половины точно имеют итальянские корни, а возможно даже все.
cska1948
cska1948
вчера в 11:08
Неужели в Италии не понимают, что делать ставку на натурализованных футболистов, это путь в никуда?
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:39
Да уж.... а то уже своих то не хватает... ну прямо сборная аргентины получается...:))))
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