Моуриньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

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06 апреля 2023, 13:56

Главный тренер «Ромы» может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Со специалистом напрямую связались представители правительства страны, рулевому предлагают 120 миллионов евро за 2 года работы. Португальцу предложили возглавить одну из трех команд: «Аль-Наср», где выступает , «Аль-Ахли» из второй по силе лиги страны и сборную Саудовской Аравии. Жозе будет иметь право расторгнуть контракт после первого года работы. Если Моуриньо примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. Специалист думает об этом предложении, но он хотел бы остаться в «Роме».

Ранее сообщалось о возможном возвращении тренера в Англию.