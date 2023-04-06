Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
Со специалистом напрямую связались представители правительства страны, рулевому предлагают 120 миллионов евро за 2 года работы. Португальцу предложили возглавить одну из трех команд: «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду, «Аль-Ахли» из второй по силе лиги страны и сборную Саудовской Аравии. Жозе будет иметь право расторгнуть контракт после первого года работы. Если Моуриньо примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. Специалист думает об этом предложении, но он хотел бы остаться в «Роме».
Ранее сообщалось о возможном возвращении тренера в Англию.
Ну а так что, вроде з/п зарплата Моуриньо чистыми в Роме 7,5 миллиона евро.... тогда зачем предлагать 60 миллионов евро в год, когда можно предложить 20, например, это уже огромные деньги, любой бы согласился.....очень и очень смахивает на утку на мой взгляд, новость ( не вижу особого смысла так много переплачивать....). Ну а если все таки не вброс, то согласится....идиотом нужно быть, чтобы отказаться от такого.
Ну а так что, вроде з/п зарплата Моуриньо чистыми в Роме 7,5 миллиона евро.... тогда зачем предлагать 60 миллионов евро в год, когда можно предложить 20, например, это уже огромные деньги, любой бы согласился.....очень и очень смахивает на утку на мой взгляд, новость ( не вижу особого смысла так много переплачивать....). Ну а если все таки не вброс, то согласится....идиотом нужно быть, чтобы отказаться от такого.