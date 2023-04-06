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Моуриньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

06 апреля 2023, 13:56

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Со специалистом напрямую связались представители правительства страны, рулевому предлагают 120 миллионов евро за 2 года работы. Португальцу предложили возглавить одну из трех команд: «Аль-Наср», где выступает Криштиану Роналду, «Аль-Ахли» из второй по силе лиги страны и сборную Саудовской Аравии. Жозе будет иметь право расторгнуть контракт после первого года работы. Если Моуриньо примет это предложение, то станет самым высокооплачиваемым тренером в истории футбола. Специалист думает об этом предложении, но он хотел бы остаться в «Роме».

Ранее сообщалось о возможном возвращении тренера в Англию.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
06 апреля в 21:48
Возможное будущие Жозе...
Agamaga........
Agamaga........
06 апреля в 20:12
Португальцы любят деньги. Криш ушёл из Реала именно из-за денег. В СА свалил из-за денег. Фигу из Барсы напрямую перешёл в Реал, за деньги стал иудой на всю жизнь.
shur
shur
06 апреля в 19:40
...всё Маур приплыли, это ли не опала, это ли его уровень,
а может это его будущая пенсия?! Деньги правят миром ...!!!
112910415
112910415
06 апреля в 18:31
центр мира перемещается в Нью-Васюки !
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 17:35
Моуриньо с Роналду? Нее, не сработаются, это как две хозяйки на одной кухни.
Palgrist
Palgrist
06 апреля в 17:01, ред.
Арабам повезет.
Байкал-38
Байкал-38
06 апреля в 16:48
Тоже уже давно списанный тренер.
Но "особенные" похоже нашли место для паломничества в Саудовской Аравии.
3ewt4s234bzw
3ewt4s234bzw
06 апреля в 16:45
Это как раз для него, будет вечным чемпионом
sova147
sova147
06 апреля в 15:52
Вот там он может хорошо развернуться, опыт у него большой. Думаю успех будет!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
06 апреля в 15:34
Вот посмотрим какой он особенный...
Rafael Benitez
Rafael Benitez
06 апреля в 15:27
Что-то португальцы среди арабов популярны стали )
swed27
swed27
06 апреля в 15:16
Арабы бросают деньги на ветер
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
06 апреля в 15:06, ред.
Это чё за цвет в моих очах?).
lotsman
lotsman
06 апреля в 15:01
Шейхи денег не жалеют. Моуриньо не плохо заработает.
Рaтмир
Рaтмир
06 апреля в 14:50
Мостовому 150 предложили, но у того лицензии не оказалось да и арабский не доучил, на репетитора денег не скинули....:))))

Ну а так что, вроде з/п зарплата Моуриньо чистыми в Роме 7,5 миллиона евро.... тогда зачем предлагать 60 миллионов евро в год, когда можно предложить 20, например, это уже огромные деньги, любой бы согласился.....очень и очень смахивает на утку на мой взгляд, новость ( не вижу особого смысла так много переплачивать....). Ну а если все таки не вброс, то согласится....идиотом нужно быть, чтобы отказаться от такого.
УЕСКА
УЕСКА
06 апреля в 14:42
Туда ему и дорога. Топ клубы он уже тренировать не может. Пускай пенальтиста тренирует.
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 14:38
Имя себе он уже заработал , теперь имя будет работать на него.
Elliada
Elliada
06 апреля в 14:31
Надо соглашаться. Тренер может тренировать до конца жизни, а футболист может играть до определенного возраста. 2 года в пустыне ничто.
stanichnik
stanichnik
06 апреля в 14:28
От таких денег глупо будет отказаться, да и непочтительно как-то. Если это не утка, то скорее всего даст согласие на работу с арабами, чем на возвращение в Челси, о чем сегожня упоминал soccer.
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