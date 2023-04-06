«Челси» может вернуть Конте на пост тренера команды

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06 апреля 2023, 08:28

может вернуться на пост главного тренера «Челси».

Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм», который покинул по ходу текущего сезона. Под руководством рулевого «синие» выигрывали АПЛ в 2017 году. Сообщается, что руководство лондонского клуба уже общалось с посредниками на тему приглашения Конте. Итальянец может прийти в команду по окончании сезона.

Известно, что другой экс-тренер «Челси» также имеет шанс вернуться в команду.