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«Челси» может вернуть Конте на пост тренера команды

06 апреля 2023, 08:28

Антонио Конте может вернуться на пост главного тренера «Челси».

Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм», который покинул по ходу текущего сезона. Под руководством рулевого «синие» выигрывали АПЛ в 2017 году. Сообщается, что руководство лондонского клуба уже общалось с посредниками на тему приглашения Конте. Итальянец может прийти в команду по окончании сезона.

Известно, что другой экс-тренер «Челси» также имеет шанс вернуться в команду.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 01:07
что-то много драмы...с чего это они превратятся в середняка? Деньги там есть, найдут подходящего тренера и все пойдет. В других клубах тоже происходят со временем перемены: меняется руководство или уходят тренеры, которые годами управляли клубом. Да, все иногда буксуют, но непонятно почему они должны стать середняком.
Mishka_Sakhalin
Mishka_Sakhalin
06 апреля в 15:46
Лэмпс прямо сейчас интервью даёт, до конца сезона он, я так понимаю. А Конте даром не нужен, плавали, знаем.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
06 апреля в 15:34, ред.
Достаточно хороший вариант для Челси, но в еврокубках скорее всего будет очередное фиаско на ранней стадии.
Челси в последние сезоны нестабилен. Нестабилен был после Ди Маттео, Жозе, Лэмпарда. Наверное Конте хороший вариант, так как выиграли с ним чемпионат Англии, а все остальное не так уж и важно.
Romeo 777
Romeo 777
06 апреля в 13:52
Только не этот скандалист…
Garrincha58
Garrincha58
06 апреля в 13:28
где то мы это уже видели когда Мауриньо возвращался в Челси и ничего из этого путного не вышло
Опасный хулиган
Опасный хулиган ответ Little Caprice (раскрыть)
06 апреля в 12:12
Зато Гогниев освободился.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Little Caprice (раскрыть)
06 апреля в 11:55
Надолго?)
sir_Alex
sir_Alex ответ Little Caprice (раскрыть)
06 апреля в 11:44
Зато Талалаев свободен)))
sir_Alex
sir_Alex
06 апреля в 11:42
Шило на мыло получается.
Байкал-38
Байкал-38 ответ ssspartak (раскрыть)
06 апреля в 11:25
Такая схема точно не для клубов калибра Челси.
Да сейчас Челси переживает не лучшие времена, кризис со сменой руководства должен был сказаться и сейчас ещё непонятно сколько он продлится и как будут себя вести новые хозяева.
Своих воспитанников конечно надо вводить в состав, но массовость приведёт, что Челси не просто забудет о еврокубках и верхушку АПЛ, но превратится в клуб борющийся за выживания, а может даже и вылет в чемпионшип.
Скорее всего Челси в ближайшие сезоны превратится в середняка АПЛ, а там видно будет.
Да сейчас многим тяжело осознавать, что Челси больше не является топ клубам, но машина попала в серьёзную аварию, а ремонтная бригада оказалась дилетантами.

Ну, а тренер им нужен, который будет выстраивать командную игру, а не мечтать о титулах. Этакий трудяга, для которого футбол на первом месте, а всё остальное как получится.
Но тут новое руководство может навредить. У них каждый раз будет виноват тренер. Ну, а как же купили лучший клуб мира на тот момент, а тренер не тянет, надо менять. отставок будет очень много.
Little Caprice
Little Caprice
06 апреля в 11:10
Извини, Челси, но Юран уже занят. Выкручивайтесь как хотите.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Van Vanovich (раскрыть)
06 апреля в 10:55
Юран, Шалимов....
Есть лицензии....)
Шуnя771
Шуnя771 ответ светлый-путь (раскрыть)
06 апреля в 10:54
"Рому" с колен поднял и борется с судейским, итальянским беспределом)
sova147
sova147
06 апреля в 10:37
Надо предложить новых кандидатов на этот пост, роль тренера очень велика для достижения цели
DXTK
DXTK
06 апреля в 10:27
Тут говорят что до конца сезона Челси якобы будет тренировать Лэмпард? Короче от чего клуб ушел к тому и возвращается.
Напрасный труд
Напрасный труд
06 апреля в 10:25
Это который уже кандидат,пятый? Шестой? "Челси" меняет кандидатов в главнюки даже чаще,чем Захарян переходит в топ-клубы.Даже Дзюба вполне успешно определил своё будущее...
светлый-путь
светлый-путь
06 апреля в 10:16
А где Маур ?
ssspartak
ssspartak
06 апреля в 09:46
Вслучае с глобальными изменениями в челси после всем известных событий, клубу стоило бы кардинально изменить политику и сделать ставку на своих воспитанников. Пусть даже с тренером ноунеймом. Следующий сезон был бы кстати для этого. Еврокубков нет, можно наигрывать состав. но такого не будет ибо есть риски и затянуться может этот период на несколько сезонов, а для руководства это финансовые потери
112910415
112910415
06 апреля в 09:45
из Баварии прогнали отличного парня !
уговаривайте его !
ДАША Д
ДАША Д
06 апреля в 09:18
Не самый лучший вариант с учетом характера Конте.
Van Vanovich
Van Vanovich
06 апреля в 09:12
Утка)). Аха, еще Гуус Хиддинк))
Rupertt
Rupertt
06 апреля в 09:11, ред.
Конте не пойдет, потому что, при неудачах, ему не на кого будет свалить. Ведь в Челси ему купят за любые деньги игроков, зачем ему так подставляется.
Но всё-таки можно было бы попробовать, учитывая, что Боэли даст ему любые деньги на трансферы, Антонио умеет выжить максимум даже из средних игроков. Однако больше похоже просто на перебор имён всех тренеров от СМИ, потому что с репутацией и конфликтностью, Конте даже сезон не продержится. От Челси можно больше не ждать каких-то хороших результатов, в смысле трофеев и прочее. Абрамовича нет и результата тоже нет. Человек очень переживал и поддерживал команду, как мог.
Лэмпарда вернут, посмотрите.
DXTK
DXTK
06 апреля в 09:10
Мне кажется если выбирать то из двух кандидатов это Луис Энрике и Юлиан Нагельсманн.
Comentarios
Comentarios
06 апреля в 08:56
Во интригу замутили
swed27
swed27
06 апреля в 08:55
Может лучше Нагельсмана попробовать
Elliada
Elliada ответ shlomo2 (раскрыть)
06 апреля в 08:53
Еще как согласится. Он второй Маур, который на отступных больше зарабатывает. Придет в Челси и через несколько месяцев уйдет с приличными отступными.
q6fejhuy65b9
q6fejhuy65b9
06 апреля в 08:53
Антоша их в чемпионшип и выведет
7n5w6upryrzb
7n5w6upryrzb
06 апреля в 08:51
В Челси походу вообще нет никакого понимания, что им нужно и чего они хотят. Трудно им без Абраши-то
zooveterinar
zooveterinar
06 апреля в 08:51, ред.
Маур ,все уже,не нужен?!! Ну и цирк закручивается!!!,по ходу там,а почему бы Леню Слуцкого не пригласить,он же тоже там работал? Или в чемпионшипе был?!
shlomo
shlomo
06 апреля в 08:51
Челси надо не тренеров перебирать, а менеджмент грамотный должен быть .
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