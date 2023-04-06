«Челси» может вернуть Конте на пост тренера команды

Антонио Конте может вернуться на пост главного тренера «Челси».
Ранее специалист возглавлял «Тоттенхэм», который покинул по ходу текущего сезона. Под руководством рулевого «синие» выигрывали АПЛ в 2017 году. Сообщается, что руководство лондонского клуба уже общалось с посредниками на тему приглашения Конте. Итальянец может прийти в команду по окончании сезона.
Известно, что другой экс-тренер «Челси» также имеет шанс вернуться в команду.
Но всё-таки можно было бы попробовать, учитывая, что Боэли даст ему любые деньги на трансферы, Антонио умеет выжить максимум даже из средних игроков. Однако больше похоже просто на перебор имён всех тренеров от СМИ, потому что с репутацией и конфликтностью, Конте даже сезон не продержится. От Челси можно больше не ждать каких-то хороших результатов, в смысле трофеев и прочее. Абрамовича нет и результата тоже нет. Человек очень переживал и поддерживал команду, как мог.
Лэмпарда вернут, посмотрите.
Но всё-таки можно было бы попробовать, учитывая, что Боэли даст ему любые деньги на трансферы, Антонио умеет выжить максимум даже из средних игроков. Однако больше похоже просто на перебор имён всех тренеров от СМИ, потому что с репутацией и конфликтностью, Конте даже сезон не продержится. От Челси можно больше не ждать каких-то хороших результатов, в смысле трофеев и прочее. Абрамовича нет и результата тоже нет. Человек очень переживал и поддерживал команду, как мог.
Лэмпарда вернут, посмотрите.
Да сейчас Челси переживает не лучшие времена, кризис со сменой руководства должен был сказаться и сейчас ещё непонятно сколько он продлится и как будут себя вести новые хозяева.
Своих воспитанников конечно надо вводить в состав, но массовость приведёт, что Челси не просто забудет о еврокубках и верхушку АПЛ, но превратится в клуб борющийся за выживания, а может даже и вылет в чемпионшип.
Скорее всего Челси в ближайшие сезоны превратится в середняка АПЛ, а там видно будет.
Да сейчас многим тяжело осознавать, что Челси больше не является топ клубам, но машина попала в серьёзную аварию, а ремонтная бригада оказалась дилетантами.
Ну, а тренер им нужен, который будет выстраивать командную игру, а не мечтать о титулах. Этакий трудяга, для которого футбол на первом месте, а всё остальное как получится.
Но тут новое руководство может навредить. У них каждый раз будет виноват тренер. Ну, а как же купили лучший клуб мира на тот момент, а тренер не тянет, надо менять. отставок будет очень много.
Да сейчас Челси переживает не лучшие времена, кризис со сменой руководства должен был сказаться и сейчас ещё непонятно сколько он продлится и как будут себя вести новые хозяева.
Своих воспитанников конечно надо вводить в состав, но массовость приведёт, что Челси не просто забудет о еврокубках и верхушку АПЛ, но превратится в клуб борющийся за выживания, а может даже и вылет в чемпионшип.
Скорее всего Челси в ближайшие сезоны превратится в середняка АПЛ, а там видно будет.
Да сейчас многим тяжело осознавать, что Челси больше не является топ клубам, но машина попала в серьёзную аварию, а ремонтная бригада оказалась дилетантами.
Ну, а тренер им нужен, который будет выстраивать командную игру, а не мечтать о титулах. Этакий трудяга, для которого футбол на первом месте, а всё остальное как получится.
Но тут новое руководство может навредить. У них каждый раз будет виноват тренер. Ну, а как же купили лучший клуб мира на тот момент, а тренер не тянет, надо менять. отставок будет очень много.