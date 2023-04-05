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«Челси» рассматривает Лэмпарда в качестве нового тренера команды

вчера, 16:18

Фрэнк Лэмпард может вернуться на пост главного тренера «Челси».

Бывший игрок лондонцев присутствовал на игре команды против «Ливерпуля» (0:0), заняв место рядом с директорами клуба Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстенли. По слухам, Лэмпард может возглавить «Челси» до конца сезона, лондонцы на данный момент не спешат принимать решение по поводу наставника команды в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что другой экс-тренер «синих» может прийти в клуб.

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Все комментарии
balalay
balalay
вчера в 23:49
лучше Лэмпард, чем привыкший лидировать во всем мира по трансферным тратам Моуриньо, который без миллиардов начинает тосковать, ныть и винить деньги в своих поражениях
A.S.A
A.S.A
вчера в 23:15
Такой вариант вполне возможен. Назначат Лэмпарда до конца сезона, а летом уже возьмут условного Нагельсмана Энрики или кого то еще.
Сезон для Челси уже закончен, вокруг команды сейчас много негатива и назначение Френка может немного остудить болельщиков, т.к Лэмпарда болельщики любят и уважают.
Еще этот вариант может обезопасить будующего тренера от лишнего давления....вот допустим сейчас Энрике(к примеру) возглавит команду, не думаю что уже в этом сезоне он исправит ситуацию, а болельщики будут требовать побед! А это уже лишнее напряжение на нового тренера. А Лэмпарду могут и простить как легенде и тем более если будет всего лишь и.о....
azkan
azkan
вчера в 22:38
Боели жжет!!! Истинный фанат Челси! А давай всех купим и консилиумом будем руководить в Челси))) Денег наверное немерено.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:24
Не зря он там шкуру трёт !
112910415
112910415
вчера в 19:50
беда будет, если сделают этот выбор ...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 19:37, ред.
Ну и пусть ставят его. До лета поработает и на выход скажут. Челси необходим тренер высокого уровня, а не начинающие типо Лэмпарда. Чтобы вытащить команду с нынешнего положения Лэмпард ничего не сделает. Так что руководству необходимо брать хорошего достойную кандидатуру. А тренеры типо Поттеров и Лемпардов нового может что-то и принесут. Но разница в игре великой от нынешнего уровня особо не изменится!
Бубнин
Бубнин
вчера в 18:24
Роковой нагрянул час, взывайте к Ди Маттео!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:23, ред.
Дык Лэмпард недавно где-то слетел с тренерского мостика, подтвердив, что отличный игрок это не значит, что будет хороший тренер!

А вот наоборот допустимо, например Моуриньо... Играл в дыр-дыр в третьем португальском дивизионе, а на тренерском посту достиг дай боже каждому.
По всей видимости с Лэмпардом это весенний перелет уток)
lotsman
lotsman
вчера в 18:01
Если это действительно так, то для Челси это будет не очень хорошо.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:56
Кто там только уже не побывал!!! Вот что значит ,оставить оленное стадо безГлавного Каюра Ромы Синайского!
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 17:30
Всех уже сватают и Маура, двумя статьями ниже сватали, и Нигельсмана вчера и Френка и Энрике и Де Дзерби, осталось только Юрана посватать в Челси.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:29
Видели мы его работу в Эвертоне. Это будет провал для Челси если его назначат.
ДСА
ДСА
вчера в 17:22
Кроме тог, что он свой, других качеств у него нет.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 17:22
Как раз таки Лемпард кризисный менеджер))
Для Челси самое то)
В одну реку дважды)
drug01
drug01
вчера в 17:19
Как игрок он хороший а вот как тренер ещё сырой...
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:56
Надеюсь это шутка? Потому что это будет просто провал. С таким же успехом можно было оставить Поттера. Поттер хотя бы тренер, пусть и переборщил с экспериментами. Лэмпард просто бывший звездный игрок.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:52
Тяжела ноша сия и придется не простые "схватки" с руководством...НО согласится ли он на второй заход в бурную реку.
Rupertt
Rupertt
вчера в 16:39
Ох и много же они себе вариантов записали, а Лэмпард неплохо руководил, когда был тренером Челси, а они взяли его и нарезали, сами виноваты.
Гость
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