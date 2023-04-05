«Челси» рассматривает Лэмпарда в качестве нового тренера команды

Фрэнк Лэмпард может вернуться на пост главного тренера «Челси».
Бывший игрок лондонцев присутствовал на игре команды против «Ливерпуля» (0:0), заняв место рядом с директорами клуба Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстенли. По слухам, Лэмпард может возглавить «Челси» до конца сезона, лондонцы на данный момент не спешат принимать решение по поводу наставника команды в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что другой экс-тренер «синих» может прийти в клуб.
А вот наоборот допустимо, например Моуриньо... Играл в дыр-дыр в третьем португальском дивизионе, а на тренерском посту достиг дай боже каждому.
По всей видимости с Лэмпардом это весенний перелет уток)
А вот наоборот допустимо, например Моуриньо... Играл в дыр-дыр в третьем португальском дивизионе, а на тренерском посту достиг дай боже каждому.
По всей видимости с Лэмпардом это весенний перелет уток)