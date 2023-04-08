Моуриньо настроен на уход из «Ромы»

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо всерьез задумался об уходе из команды. Якобы португалец планирует покинуть ряды «джалоросси» вне зависимости от того, попадет команда в следующий розыгрыш Лиги чемпионов или нет.
Сообщается также, что Моуриньо уведомил владельца дома, в котором он живет, что не будет продлевать аренду начиная с лета.
Иногда мне кажется что Моуринью в конце своей клубной тренерской карьеры стал ставить перед собой практически невыполнимые задачи - выиграть что-нибудь, когда для этого нет никаких предпосылок....:)))
Ну а так что, похоже слухи о его приглашение к суадитам и о большой зарплате не такие уж "утко-летящие". Посмотрим куда ласты летом навострит, но думается что без работы он не останется...
Иногда мне кажется что Моуринью в конце своей клубной тренерской карьеры стал ставить перед собой практически невыполнимые задачи - выиграть что-нибудь, когда для этого нет никаких предпосылок....:)))
Ну а так что, похоже слухи о его приглашение к суадитам и о большой зарплате не такие уж "утко-летящие". Посмотрим куда ласты летом навострит, но думается что без работы он не останется...