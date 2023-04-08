Моуриньо настроен на уход из «Ромы»

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вчера, 14:28

Наставник «Ромы» всерьез задумался об уходе из команды. Якобы португалец планирует покинуть ряды «джалоросси» вне зависимости от того, попадет команда в следующий розыгрыш Лиги чемпионов или нет.

Сообщается также, что Моуриньо уведомил владельца дома, в котором он живет, что не будет продлевать аренду начиная с лета.