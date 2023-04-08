Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2022/2023

Моуриньо настроен на уход из «Ромы»

вчера, 14:28

Наставник «Ромы» Жозе Моуриньо всерьез задумался об уходе из команды. Якобы португалец планирует покинуть ряды «джалоросси» вне зависимости от того, попадет команда в следующий розыгрыш Лиги чемпионов или нет.

Сообщается также, что Моуриньо уведомил владельца дома, в котором он живет, что не будет продлевать аренду начиная с лета.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы АПЛ ждут Поттера. У экс-тренера «Челси» уже есть несколько вариантов
07 апреляМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии3
Слухи«Трабзонспор» интересуется экс-тренером сборной России
07 апреля
Анчелотти с иронией отреагировал но вопрос о своём будущем
07 апреля
Слухи«Лестер» ведёт переговоры с американским тренером
07 апреля
СлухиАнчелотти может во второй раз возглавить «Челси»
07 апреля
СлухиПоттер может возглавить команду из АПЛ после увольнения из «Челси»
07 апреля
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 20:06
новый вызов ждёт его ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:17
Говорят в пятницу 3 раза уходил....но так как у Рима все дороги ведут в Рим...уйти не удалось....
nhwsr386r447
nhwsr386r447
вчера в 15:16
Интересно куда же он может уйти...... Челси????? Не думаю!
протон
протон
вчера в 15:10
В конце концов Джозе окажется в Челси.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 14:52
Заскучал Особенный.Потерпи немного,скоро место освободится в "Спартаке" и твоя тайная мечта детства сбудется.
Giallorossi
Giallorossi
вчера в 14:48
Дава до свидания!
Rupertt
Rupertt
вчера в 14:40
Да уж, работа журналистов это что-то. Знать всё до каждой мелочи, включая его жильё, которое может быть он меняет потому, что там вид некрасивый и пьяниц много под окнами ходят. Из этого всего они сделали акцент на этой новости, якобы Моуриньо, хочет сменить клуб. Более того, Жозе не будет продлевать аренду начиная с лета, а это значит Моуриньо, планирует покинуть ряды Ромы вне зависимости от того, попадет команда в следующий розыгрыш Лиги чемпионов или нет. Эксперты, что тут ещё скажешь.
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:39
Жозик Маврин давно уже всем всё доказал и в принципе может говорить, что угодно, и тренировать, кого угодно.....

Иногда мне кажется что Моуринью в конце своей клубной тренерской карьеры стал ставить перед собой практически невыполнимые задачи - выиграть что-нибудь, когда для этого нет никаких предпосылок....:)))

Ну а так что, похоже слухи о его приглашение к суадитам и о большой зарплате не такие уж "утко-летящие". Посмотрим куда ласты летом навострит, но думается что без работы он не останется...
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:36
Несколько дней назад была статья, где Маур утверждал , что хочет остаться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 