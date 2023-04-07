Клубы АПЛ ждут Поттера. У экс-тренера «Челси» уже есть несколько вариантов

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вчера, 21:31

Анализируем инсайды и предлагаем свои варианты.

Период Грэма Поттера в «Челси» был скоротечным. Осенью «аристократы» смотрелись живо, новоиспеченный наставник решил вопрос с костяком команды. Однако уже в ноябре начался спад. Затем последовала масштабная трансферная кампания, которая выбила почву из-под ног менеджера. И в начале апреля «синие» отправили Грэма в отставку. Уже сейчас у освободившегося специалиста есть пара предложений от других клубов АПЛ .

В выходные решится вопрос с «Вест Хэмом»

По крайней мере, в том плане, станут ли «молотобойцы» менять тренера. На протяжении последних четырех лет наставником коллектива из Стратфорда является Дэвид Мойес. Под его руководством «Вест Хэм» на протяжении двух сезонов кряду оказывался предельно близок к топ-5 и успешно играл в Лиге Европы-2021/22.

Но в текущей кампании сказка закончилась – и «молотобойцы» откатились к 15-16-м местам и несколько раз даже заглядывали в зону вылета. При том, что команда продолжает бороться за победу в Лиге конференций (дошла до четвертьфинала), в Премьер-Лиге дела обстоят куда хуже.

Лишь к концу января «Вест Хэм» стал с переменным успехом набирать очки – и в 8 последних матчах одержал 3 победы и трижды сыграл вничью. К слову, это не снимает вопроса об отставке Мойеса с повестки боссов клуба. Определяющим для шотландца будет поединок с «Фулхэмом» в эти выходные. Тогда же решится вопрос, станут ли менеджеры «Вест Хэма» обращаться к Поттеру.

Этот вариант – довольно сомнительный. Если Грэм придет в «Вест Хэм» сейчас, ему сходу надо будет решать вопрос сохранения прописки в АПЛ . И на выполнение задачи у английского специалиста останется всего 8 туров. В трех из них играть придется с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем». Стоит ли портить резюме – большой вопрос.

Хотел подсуетиться «Лестер»

«Лисы» в то же время, что и «Челси» с Поттером, расстались с Бренданом Роджерсом – он работал в клубе с 2019 года. И в переговоры вступили почти сразу.

Ответственность за то, что «Лестер» в этом сезоне не борется за еврокубки, лишь отчасти можно возложить на экс-наставника – часть вины лежит и на селекционерах. Летом команда потратила меньше всех на усиление при том, что отпустила основного голкипера Каспера Шмейхеля, не выкупила форварда Адемолу Лукмана и продала центрального защитника Уэсли Фофана. И даже при таких потерях «лисы» на какое-то время забрались на 13-е место.

В целом вариант с «Лестером» похож на сценарий с «Вест Хэмом». Оба несут ненужные риски – тоже потребуется вытягивать команду подальше от зоны вылета, а времени на это будет минимум. К тому же возможности усиления нет – работать придется с тем, что есть. А календарь у «лис» несильно лучше, чем у «молотобойцев» — среди прочих, «Манчестер Сити», «Фулхэм», «Ливерпуль» и «Ньюкасл».

Предпочитает отпуск

На предложение «Лестера» Поттер ответил отказом. Это распространенная практика – уходя из больших клубов, тренеры часто берут паузу (Зидан, Тухель и остальные – тому пример).

На этот факт накладываются еще несколько особенностей ситуации с Поттером. Все-таки переход из середняка в топ-клуб был слишком резким и сопровождался дополнительными сложностями – масштабной перестройкой в системе «Челси», массовой закупкой футболистов, которых надо было встроить в игровую концепцию. Не зря сообщалось, что Грэм боялся падения качества тренировочного процесса – большое внимание он уделял двусторонкам, а с имеющимся у «аристократов» числом исполнителей следить за действиями каждого было попросту невозможно.

Усложнял процесс адаптации Поттера его подход – в «Брайтоне» менеджер привык создать отдельный план под каждого соперника, на каждую игру. Только вот календарь «Брайтона» из-за отсутствия еврокубков позволял Грэму это делать, а напряженный график «Челси» — нет. И от такой стратегии рулевой не отказывался до последнего.

На Поттера стоит обратить внимание «Лидсу»

«Павлины» уже пытались выстроить проект на долгие годы с Марсело Бьелсой – и под его руководством коллектив впервые за 16 лет вновь оказался в Премьер-Лиге, причем в первый же сезон финишировал на 9-м месте.

Сложно сказать, насколько живучим окажется проект с Грэмом Поттером – но у 47-летнего англичанина есть цельный подход и проверенные временем принципы. Факторы, которые помешали ему закрепиться в «Челси» на более длительный срок, не будут распространяться на «Лидс». Все-таки еврокубки команде в ближайшие годы не светят – и это время можно потратить на внедрение своих принципов и усиление коллектива.

То, к чему это может привести, показал пример «Брайтона» — с Поттером «чайки» закрепились в Премьер-Лиге и в конце концов сделали рывок на 9-е место.

Препятствует такому развитию событий тот факт, что еще в феврале на пост главного тренера «Лидса» был назначен Хави Грасия – и под его руководством команда не допускает значительных провалов. К слову, ничто не препятствует вернуться к варианту с экс-тренером «Челси» летом – тогда у него будет возможность сразу приступить к выстраиванию системы на сборах, а клуб сможет начать поиск усиления на трансферном рынке.