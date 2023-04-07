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Анчелотти может во второй раз возглавить «Челси»

вчера, 13:21

Карло Анчелотти может быть уволен из «Реала», если не выиграет Лигу чемпионов с мадридским клубом в нынешнем сезоне.

Если итальянский специалист покинет «Реал», вариант с назначением тренера рассмотрит «Челси», который находится в поисках нового наставника на следующий сезон.

Примечательно, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси», а Анчелотти уже тренировал «синих» с 2009 по 2011 год.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:33
для Челси это станет спасением
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:04
А в какой ТОП клуб не подошел бы Анчелотти?
ТОП тренер для аналогичного качества клубов.
Если создастся ситуация "безработицы" папа Карло знаком с повадками англичан и вряд ли категорически будет против зайти не первый раз в одну и туже реку.
Вопрос будет других предложений и его предпочтения.
Удивляют категорические условия работы уважаемого тренера - "Если не выиграет..." Как по мне это неэтичное отношение к специалисту, ведь дело случая тоже никто не отменял в футболе и тем более в ЛЧ) Такой посыл добавляет спокойствия в работу великого кормчего Реал М.? Нет конечно.
Перес тип ещё тот...))
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:25
Карло может)))
протон
протон
вчера в 16:25
Реал сейчас на подъеме, Бензема снова нашел дверцу в собственный прайм, а если так и пойдет дальше, то вполне могут затащить ЛЧ, да и сам Анч не прочь задержаться в Мадриде, я думаю! Обалдую Боули пора смотреть на кандидатов не через эфемерную призму, а как на реальную доступную опцию, которая есть на рынке! Раз бросили взгляд в сторону Нагельсманна - прорабатывайте вопрос, изучайте специалиста, а то ведь и его заберут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:01
Если верить прессе , то у Челси уже минимум 3 главных тренера могут встать у руля. Так может объединить усилия. Такие случаи бывали.
4wx9rek73v2c
4wx9rek73v2c
вчера в 15:00
Вот результат 1/4 может дать ответ где будет работать этот тренер
shur
shur
вчера в 14:46, ред.
...весь апрель-никому не верь, Карло возглавит Челси, после
того как Баласт в Барселону перейдёт...!!! (...а Лига-за нами!!!)
Stalker-ato
Stalker-ato
вчера в 14:43
Вот это было бы хорошо, папаша то,что сейчас и надо Челси.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 14:36
Давай, Карло, по второму кругу все лиги)
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 14:23
Анчелотти может вполне вдохнови́ть команду на новые вершины. Более опытного тренера не так уж много сейчас. А у него достижение огромные в еврокубках так и в топ лигах. Интересный был бы вариант Карло во главе нынешнего состава Челси. Так как состав там подобрался очень даже боевой!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:13
Да сомнительно, что уводят его. У него вроде, как контракт заканчивается
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:53
Очередной виток спирали двенадцатилетнего цикла развития карьеры.
swed27
swed27
вчера в 13:49
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вчера в 13:25
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