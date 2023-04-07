Анчелотти может во второй раз возглавить «Челси»

Карло Анчелотти может быть уволен из «Реала», если не выиграет Лигу чемпионов с мадридским клубом в нынешнем сезоне.
Если итальянский специалист покинет «Реал», вариант с назначением тренера рассмотрит «Челси», который находится в поисках нового наставника на следующий сезон.
Примечательно, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси», а Анчелотти уже тренировал «синих» с 2009 по 2011 год.
ТОП тренер для аналогичного качества клубов.
Если создастся ситуация "безработицы" папа Карло знаком с повадками англичан и вряд ли категорически будет против зайти не первый раз в одну и туже реку.
Вопрос будет других предложений и его предпочтения.
Удивляют категорические условия работы уважаемого тренера - "Если не выиграет..." Как по мне это неэтичное отношение к специалисту, ведь дело случая тоже никто не отменял в футболе и тем более в ЛЧ) Такой посыл добавляет спокойствия в работу великого кормчего Реал М.? Нет конечно.
Перес тип ещё тот...))
ТОП тренер для аналогичного качества клубов.
Если создастся ситуация "безработицы" папа Карло знаком с повадками англичан и вряд ли категорически будет против зайти не первый раз в одну и туже реку.
Вопрос будет других предложений и его предпочтения.
Удивляют категорические условия работы уважаемого тренера - "Если не выиграет..." Как по мне это неэтичное отношение к специалисту, ведь дело случая тоже никто не отменял в футболе и тем более в ЛЧ) Такой посыл добавляет спокойствия в работу великого кормчего Реал М.? Нет конечно.
Перес тип ещё тот...))