Анчелотти может во второй раз возглавить «Челси»

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вчера, 13:21

может быть уволен из «Реала», если не выиграет Лигу чемпионов с мадридским клубом в нынешнем сезоне.

Если итальянский специалист покинет «Реал», вариант с назначением тренера рассмотрит «Челси», который находится в поисках нового наставника на следующий сезон.

Примечательно, что в 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» сыграет против «Челси», а Анчелотти уже тренировал «синих» с 2009 по 2011 год.