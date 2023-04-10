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Клопп по ошибке отпраздновал незабитый пенальти «Ливерпуля»

вчера, 09:32
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 54-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (2:2).

Главный тренер «красных» Юрген Клопп во время исполнения удара с точки отвернулся от поля, специалист решил ориентироваться на настроение трибун. После промаха зрители отреагировали эмоционально, в первые секунды тренер подумал, что это радость. Он присоединился к празднованию, но потом понял, что это было общее негодование из-за отсутствия гола домашней команды.

Клопп был озадачен, счет на табло позволил немцу понять, что произошло на самом деле.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:13
Салах летом продать а вот Фирминбаева оставить
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:11
Зато создал ЗРЕЛИЩЕ и информационный повод.Другим за это большие деньги платят,а этот-"за ту же зарплату" и экспромтом.
112910415
112910415
вчера в 13:09
каждый выкручивается, как может ... нервное напряжение большое
nu88xz3yavjm
nu88xz3yavjm
вчера в 12:55, ред.
Если Клопп читал Пушкина, то наверное сразу же произнёс:
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!".
lotsman
lotsman
вчера в 11:45
Надо проверить его ставки, тогда будет понятна его радость. А последовавшая затем озадаченность показала, его испуг за проявленную радость.
d2xu5h45d4xr
d2xu5h45d4xr
вчера в 11:35
Лоханулся Клоппяра почище Салаха ещё
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:15
Он и не забил, потому что тот отвернулся... Детский сад..
swed27
swed27
вчера в 11:12
Во всем можно найти позитив Даже в незабитом пенальти
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 10:44
все он правильно отреагировал, денег поставил на Арсенал небось
adekvat
adekvat
вчера в 10:23
Главное порадоваться, а то что не забили ерунда.
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:19
Да, забавный был момент)
Просто Клопп в глубине души топит за Арсенал)
Rupertt
Rupertt
вчера в 10:09
Ну ошибся человек, с кем не бывает, он просто хотел чтобы был гол, другого результата не ждал.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:02
Клопп очень эмоциональный человек.
Elliada
Elliada
вчера в 09:52
Салах во втором тайме был никакой. Конечно, винить за незабитый пенальти его не стоит. Каждый может не забить.
sova147
sova147
вчера в 09:52
Вот так ингода бывает! Надо всегда смотреть самому на исполнение и не верить в приметы!
ОПС
ОПС
вчера в 09:50
Всяко бывает. Отвернулся человек, что бы нервы не трепать. Забивать надо было.
Гость
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