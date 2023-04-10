Клопп по ошибке отпраздновал незабитый пенальти «Ливерпуля»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 54-й минуте матча АПЛ против «Арсенала» (2:2).
Главный тренер «красных» Юрген Клопп во время исполнения удара с точки отвернулся от поля, специалист решил ориентироваться на настроение трибун. После промаха зрители отреагировали эмоционально, в первые секунды тренер подумал, что это радость. Он присоединился к празднованию, но потом понял, что это было общее негодование из-за отсутствия гола домашней команды.
Клопп был озадачен, счет на табло позволил немцу понять, что произошло на самом деле.
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!".
"Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!".
Просто Клопп в глубине души топит за Арсенал)
Просто Клопп в глубине души топит за Арсенал)