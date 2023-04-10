Музыкант-Мбаппе и атака птиц на ноги Жиркова. Как провели выходные известные футболисты

Проследили за активностью футболистов в соцсетях.
Форвард «Атлетико» Альваро Мората весело провел время со своей женой.
Андреас Иньеста насладился выходным в Японии.
Вы только посмотрите, какой вид открывается дома у Сеска Фабрегаса.
Легенда «Интера» Кристиан Вьери же наслаждается отдыхом на пенсии.
Милота дня. Дочке Донни ван де Бека исполнился 1 год.
Хавбек МЮ Скотт МакТоминэй познакомился с Элтоном Джоном.
А дочке нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино исполнился 1 месяц. Может, это и дало мотивацию бразильцу во время матча с «Арсеналом»?
Стиляга дня. Бывший форвард ПСЖ Эсекьель Лавесси.
Бывший футболист ЦСКА Юрис Лайзанс «испортил» романтический ужин со своей женой.
Юрия Жиркова атаковали птицы во время отдыха.
Роналдо точно не нужно делать ДНК-тест, все дети — его копия.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус показал, как проводит время со своей девушкой.
Девушка дня. Жена защитника «Боруссии» Дортмунд Матса Хуммельса.
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон начал праздновать Пасху.
А форвард ПСЖ Килиан Мбаппе показал свои навыки игры на музыкальном инструменте!
Всем хорошей и продуктивной недели, друзья!