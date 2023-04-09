Матыцин рассказал, обсудит ли с Карпиным его отношение к работе в сборной

Министр спорта России рассказал, что не планирует встречу с главным тренером сборной России по поводу его отношения к работе в национальной команде.

Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры. Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной — великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими. Футбол — яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность.