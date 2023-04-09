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Матыцин рассказал, обсудит ли с Карпиным его отношение к работе в сборной

вчера, 13:52

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал, что не планирует встречу с главным тренером сборной России Валерием Карпиным по поводу его отношения к работе в национальной команде.

Не вижу необходимости. Если у него будет желание, я всегда открыт. Думаю, он понял мою мысль и учтет это в работе, как и все остальные тренеры. Хочу еще раз повторить: главный тренер сборной — великая ответственность и символ национальной команды. Поэтому и высказывания должны быть соответствующими. Футбол — яркий вид спорта, мы много инвестируем в него, у государства есть отдельная программа. И сборная, и клубы должны чувствовать эту ответственность.

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Все комментарии
Boricku
Boricku
вчера в 16:51
Гнать надо пеночника в калев - тренделем, и своих дельфинсчегов пусть забирает
sova147
sova147 ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:56
Он раньше играл в настольный теннис за Буревестник.... И затем пошёл в гору!
протон
протон
вчера в 15:42
Карпин великолепно справляется с ответственностью в сборной и в клубе, чего не скажешь о Матыцине, который в спорте просто ноль
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 15:23
Из настольного тенниса.А там мяч(шарик) на одной стороне не задерживается и секунду-хрен уследишь! Поэтому его реакция на дуновения "ветра перемен" от начальства должна быть мгновенной.Школа.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 15:17
Откуда вылез этот Матыцин?
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 14:51
Пока и обсуждать нечего... будет еще возможность поговорить.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:45
"Жаль , что нам так и не удалось послушать нач... главного тренера...."
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:19
Отдельно надо будет обсудить тему пенальти...
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