Ришарлисон поддержал женскую команду Бразилии, надев футболку сборной

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сегодня, 00:31

Нападающий «Тоттенхэма» поддержал женскую сборную Бразилии в матче с командой Англии в Финалиссиме (1:1 и 2:4 по пенальти).

Болельщики в шутку сравнили игрока «шпор» с экс-защитником «Челси» Джоном Терри, который в 2012 году надел экипировку команды и принял участие в награждении «синих» трофеем Лиги чемпионов. Защитник в финальном матче не играл.