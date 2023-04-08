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Ришарлисон поддержал женскую команду Бразилии, надев футболку сборной

сегодня, 00:31

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон поддержал женскую сборную Бразилии в матче с командой Англии в Финалиссиме (1:1 и 2:4 по пенальти).

Болельщики в шутку сравнили игрока «шпор» с экс-защитником «Челси» Джоном Терри, который в 2012 году надел экипировку команды и принял участие в награждении «синих» трофеем Лиги чемпионов. Защитник в финальном матче не играл.

Ришарлисон поддержал женскую команду Бразилии, надев футболку сборной

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 08:50
В чём поддержка то? Бразилец надел футболку сборной Бразилии... Тем более он сам игрок сборной Бразилии..
Зачем про это писать? Можно просто написать, что пришёл на матч и поддержал сборную, если уж хочется сделать новость.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:23
Не каждый на такой шаг побежит.
Из промежности Ришарлисона доносится металлический звон - бубенчики не деревянные....)
jp7hd4bkaxgw
jp7hd4bkaxgw
сегодня в 08:20
А что ж ему англичанок поддерживать?
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:17
Как-то слабо он поддержал.
ДСА
ДСА
сегодня в 08:13
Он показал свою ориентацию.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:05
Любая поддержка дорогого стоит... а такая тем более. Молодца!
uq8kvazyjyqg
uq8kvazyjyqg ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 07:07
Надел бы женскую футболку... да губы накрасил, тени навёл, серьгу в оба уха, маникюр 47юр и прочие дела, главное шпильки не сломать.
Он просто не рискнул в таком виде на стадион идти.
rfp4zptw475f
rfp4zptw475f
сегодня в 07:03
Ришарлисон молодец, что всем показал кого он поддерживает.
Конечно очень сложно понять кого поддерживает бразилец на матче Англия-Бразилия, а так в футболе сборной Бразилии, то сразу видно кого.
wv7mkft8htsm
wv7mkft8htsm
сегодня в 06:34, ред.
Не проканала футболка на победу Бразилии, это походу потому что лифчик под неё не пододел
adekvat
adekvat
сегодня в 04:38
Главное футболка мужская.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:23
Дали бы ему возможность он бы и сыграл бы за них....)
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