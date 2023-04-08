Ришарлисон поддержал женскую команду Бразилии, надев футболку сборной

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон поддержал женскую сборную Бразилии в матче с командой Англии в Финалиссиме (1:1 и 2:4 по пенальти).
Болельщики в шутку сравнили игрока «шпор» с экс-защитником «Челси» Джоном Терри, который в 2012 году надел экипировку команды и принял участие в награждении «синих» трофеем Лиги чемпионов. Защитник в финальном матче не играл.
Зачем про это писать? Можно просто написать, что пришёл на матч и поддержал сборную, если уж хочется сделать новость.
Зачем про это писать? Можно просто написать, что пришёл на матч и поддержал сборную, если уж хочется сделать новость.
Из промежности Ришарлисона доносится металлический звон - бубенчики не деревянные....)
Из промежности Ришарлисона доносится металлический звон - бубенчики не деревянные....)
Он просто не рискнул в таком виде на стадион идти.
Он просто не рискнул в таком виде на стадион идти.
Конечно очень сложно понять кого поддерживает бразилец на матче Англия-Бразилия, а так в футболе сборной Бразилии, то сразу видно кого.
Конечно очень сложно понять кого поддерживает бразилец на матче Англия-Бразилия, а так в футболе сборной Бразилии, то сразу видно кого.