Вальверде могут отстранить на срок от 4 до 12 матчей

Дело полузащитника «Реала» Федерико Вальверде передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF (Королевская испанская футбольная федерация — прим. ред.).
Ранее футболист «сливочных» ударил по лицу игрока «Вильярреала» Алекса Баэну за оскорбления в адрес семьи уругвайца.
Заседание комитета по этому делу состоится 19 апреля. Полузащитника «Реала» могут дисквалифицировать в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Итоговая мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.
Вальверде мог бы получить удаление на полгода, если бы разбирательство дошло до уголовного дела.
Ответ последнего мне неизвестен.
Ответ последнего мне неизвестен.