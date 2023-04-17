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Вальверде могут отстранить на срок от 4 до 12 матчей

вчера, 15:14
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Дело полузащитника «Реала» Федерико Вальверде передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF (Королевская испанская футбольная федерация — прим. ред.).

Ранее футболист «сливочных» ударил по лицу игрока «Вильярреала» Алекса Баэну за оскорбления в адрес семьи уругвайца.

Заседание комитета по этому делу состоится 19 апреля. Полузащитника «Реала» могут дисквалифицировать в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Итоговая мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.

Вальверде мог бы получить удаление на полгода, если бы разбирательство дошло до уголовного дела.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 04:18
Вот вам и светское законодательство. Виноват один, наказывают другого?
Mixa_69
Mixa_69 ответ Rupertt (раскрыть)
вчера в 19:30
А ты слышал так уверено высказываешь.Перец любит всё баблом решать.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:35
Это еще легко отделается, если только дисквалификацией дело ограничится. Баэна вроде как на него заявление в полицию написал, могут и срок дать.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:15
Не ну какая же жизнь не справедливая. Постоять за свою семью и ещё получить штраф и отстранение от матчей. А я и не удивлён, когда защищаешься от грабителей и в этой ситуации наносишь им увечья либо убиваешь, тебя просто садят, хотя ты применял самооборону, правосудие. Ну дай бог, чтобы не было как с Мане, сначала штраф, а потом уже трансфер летом, думаю с Вальверде должно обойтись и Реал его оставит, он важный игрок.
Agеnt 47
Agеnt 47
вчера в 16:46
Виноват бульбэна,а наказывают Вальверде…
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:36
Там пострадавший "ухо от старой лоханки", он согласен простить "Если Федерико Вальверде подтвердит, что он его семью не оскорблял..."
Ответ последнего мне неизвестен.
lotsman
lotsman
вчера в 15:33
Так Баэну вроде бы просил не наказывать его.
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