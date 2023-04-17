Вальверде могут отстранить на срок от 4 до 12 матчей

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вчера, 15:14

Дело полузащитника «Реала» передано в Комитет по спортивным соревнованиям RFEF (Королевская испанская футбольная федерация — прим. ред.).

Ранее футболист «сливочных» ударил по лицу игрока «Вильярреала» за оскорбления в адрес семьи уругвайца.

Заседание комитета по этому делу состоится 19 апреля. Полузащитника «Реала» могут дисквалифицировать в Ла Лиге на срок от 4 до 12 матчей. Итоговая мера пресечения будет известна не раньше чем через полтора месяца.

Вальверде мог бы получить удаление на полгода, если бы разбирательство дошло до уголовного дела.