Талалаев получил красную карточку в дебютном матче во главе «Химок»

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вчера, 16:18

Главный тренер «Химок» получил красную карточку в своём первом матче во главе команды.

Подмосковный клуб в Самаре встречался с «Крыльями Советов» в рамках 23-го тура РПЛ (0:0).

В концовке игры наставник «красно-чёрных» получил красную карточку за брошенную на поле бутылку с водой.