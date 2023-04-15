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Талалаев получил красную карточку в дебютном матче во главе «Химок»

вчера, 16:18
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку в своём первом матче во главе команды.

Подмосковный клуб в Самаре встречался с «Крыльями Советов» в рамках 23-го тура РПЛ (0:0).

В концовке игры наставник «красно-чёрных» получил красную карточку за брошенную на поле бутылку с водой.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:36
Запоминающийся дебют псевдо - специалиста. Знаете, почему он себя так повёл? Товарищ решил, чтобы те, кто нанимал его на долгосрочную работу (хотя мы не знаем всех нюансов контракта кроме 3+2), увидели, как он переживает за судьбу команды.
А как это продемонстрировать ? Не кричать же на всех углах города - спутника Москвы, что с младых ногтей мечтал работать в "Химках" - не поверят. Вот и выбрал такой негодный способ продемонстрировать свою беззаветную преданность и любовь к команде..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:29
Зато очко заработал.
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:18
А эта карточка на пердив перейдет?
drug01
drug01
вчера в 17:28
Судья просто не понял его жест, он бросил бутылку не с целью. Просто надо было учесть его мотивы....
протон
протон
вчера в 17:26
Она не могла приземлиться на донышко, там Химки
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:51
Нервы шалят... нужно подлечивать их...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 16:43
Как-то неловко за него..). Пушкин дописался, Талалаев докидался. С очком его. Дебют не с комом, но с горчинкой.
5mwxzgra2xxx
5mwxzgra2xxx
вчера в 16:29
Не успел в должность вступить, уже удаляют. Неадекватный тренер.
Талалаев хочет всем доказать, что он более неадекватен чем Гогниев?
Тут надо постараться, того сложно переплюнуть.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:27, ред.
Сразу видно, ПРОФЕССИОНАЛ! не просто с большой буквы, а большими буквами! Его наняли, чтобы он работал, в том числе и на поле, а он сделал так, чтобы не работать на поле. Надеюсь на две вещи:
1) Удаление будет более чем на один матч
2) Талалаев будет немедленно уволен по статье за профнепригодность, желательно с лишением (понижением) тренерской лицензии

На месте Химок я бы не терпел этого физрука. Лучше пригласите кого-то с опытом только ФНЛ, там есть хорошие люди. А тут платите ему за имя и опыт, а на деле в технической зоне скачет клоун краснокарточный. вернее, уже не скачет
4t9vk9qhu3w6
4t9vk9qhu3w6
вчера в 16:22
Ничья с Крыльями можно сказать хороший дебют
Гость
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