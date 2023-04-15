Талалаев получил красную карточку в дебютном матче во главе «Химок»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев получил красную карточку в своём первом матче во главе команды.
Подмосковный клуб в Самаре встречался с «Крыльями Советов» в рамках 23-го тура РПЛ (0:0).
В концовке игры наставник «красно-чёрных» получил красную карточку за брошенную на поле бутылку с водой.
1) Удаление будет более чем на один матч
2) Талалаев будет немедленно уволен по статье за профнепригодность, желательно с лишением (понижением) тренерской лицензии
На месте Химок я бы не терпел этого физрука. Лучше пригласите кого-то с опытом только ФНЛ, там есть хорошие люди. А тут платите ему за имя и опыт, а на деле в технической зоне скачет клоун краснокарточный. вернее, уже не скачет
1) Удаление будет более чем на один матч
2) Талалаев будет немедленно уволен по статье за профнепригодность, желательно с лишением (понижением) тренерской лицензии
На месте Химок я бы не терпел этого физрука. Лучше пригласите кого-то с опытом только ФНЛ, там есть хорошие люди. А тут платите ему за имя и опыт, а на деле в технической зоне скачет клоун краснокарточный. вернее, уже не скачет
А как это продемонстрировать ? Не кричать же на всех углах города - спутника Москвы, что с младых ногтей мечтал работать в "Химках" - не поверят. Вот и выбрал такой негодный способ продемонстрировать свою беззаветную преданность и любовь к команде..
А как это продемонстрировать ? Не кричать же на всех углах города - спутника Москвы, что с младых ногтей мечтал работать в "Химках" - не поверят. Вот и выбрал такой негодный способ продемонстрировать свою беззаветную преданность и любовь к команде..