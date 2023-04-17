В КДК рассмотрят оскорбительное поведение Клотета по отношению к арбитру

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет изучит эпизод с оскорблением главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом арбитра матча против «Спартака» (1:2).
КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашён на заседание. Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит — всё сообщат на пресс-конференции.
А кто нибудь сомневался в чуткой заботе ревизорского, лингвистического глаза?
Лично мну нет! Справедливость должна восторжествовать, а виновные, испанский горячий парень, посмевший усомнится в правильности назначения штрафных и прицепом, как к пиву водка, "несчастный клуб" Торпедо!
Прозаические воспитательные речи изложенные на бумаге, вряд ли у кого вызовут любопытство, а вот суммы штрафа щекочут гнев болельщиков, раззадоривают, пусть и не здоровое, извините за повтор, любопытство...
Как то всё пресно и предсказуемо, кроме букмекерского вопроса сколько прилетит на счета КДК со счетов кепа прибывшего поднять автозаводскую команду с колен, с легендарным прошлым и пустым кошельком.
Ждем-с ответ...
А кто нибудь сомневался в чуткой заботе ревизорского, лингвистического глаза?
Лично мну нет! Справедливость должна восторжествовать, а виновные, испанский горячий парень, посмевший усомнится в правильности назначения штрафных и прицепом, как к пиву водка, "несчастный клуб" Торпедо!
Прозаические воспитательные речи изложенные на бумаге, вряд ли у кого вызовут любопытство, а вот суммы штрафа щекочут гнев болельщиков, раззадоривают, пусть и не здоровое, извините за повтор, любопытство...
Как то всё пресно и предсказуемо, кроме букмекерского вопроса сколько прилетит на счета КДК со счетов кепа прибывшего поднять автозаводскую команду с колен, с легендарным прошлым и пустым кошельком.
Ждем-с ответ...