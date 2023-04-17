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В КДК рассмотрят оскорбительное поведение Клотета по отношению к арбитру

вчера, 13:44

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет изучит эпизод с оскорблением главным тренером «Торпедо» Пепом Клотетом арбитра матча против «Спартака» (1:2).

КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашён на заседание. Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит — всё сообщат на пресс-конференции.

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Напрасный труд
Напрасный труд ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 10:47
То есть,если один пенальти,то ты образец европейского джентльмена,а если три-бы:дло из гишпанского захолустья???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:45
Клотет,иди в клозет,тут-это вам не там.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:57, ред.
С неизбежной вероятностью продолжение саги о "тренере-беспредельщике" в отношении незапятнанной футбольной Фемиды, нашло продолжение и перешло от экспертно - общественного порицания, в прохладную кабинетную тишину КДК...
А кто нибудь сомневался в чуткой заботе ревизорского, лингвистического глаза?
Лично мну нет! Справедливость должна восторжествовать, а виновные, испанский горячий парень, посмевший усомнится в правильности назначения штрафных и прицепом, как к пиву водка, "несчастный клуб" Торпедо!
Прозаические воспитательные речи изложенные на бумаге, вряд ли у кого вызовут любопытство, а вот суммы штрафа щекочут гнев болельщиков, раззадоривают, пусть и не здоровое, извините за повтор, любопытство...
Как то всё пресно и предсказуемо, кроме букмекерского вопроса сколько прилетит на счета КДК со счетов кепа прибывшего поднять автозаводскую команду с колен, с легендарным прошлым и пустым кошельком.
Ждем-с ответ...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:18
Поведение Клотета понять можно. Когда за один тайм в ворота твоей команды назначается три пенальти сложно ждать иной реакции.
Гость
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