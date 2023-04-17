В КДК рассмотрят оскорбительное поведение Клотета по отношению к арбитру

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что комитет изучит эпизод с оскорблением главным тренером «Торпедо» арбитра матча против «Спартака» (1:2).

КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашён на заседание. Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит — всё сообщат на пресс-конференции.