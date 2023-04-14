«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

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вчера, 13:45

РФС применил санкции к «Ростову» за поведение команды на матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

В заявлении говорится:

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение шести футболистов и одного Официального лица Клуба) в матче 22 тура МИР Российской Премьер–Лиги между командами ФК «Оренбург» – ФК «Ростов», состоявшемся 10 апреля 2023 года – оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 100 000 рублей.

В матче против «Оренбурга» были предупреждены Роман Тугарев, Евгений Чернов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян и Егор Голенков, а также главный тренер ростовчан .