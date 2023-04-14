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«Ростов» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды

вчера, 13:45
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

РФС применил санкции к «Ростову» за поведение команды на матче 22-го тура РПЛ против «Оренбурга».

В заявлении говорится:

В соответствии со статьей 98 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 18 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за неподобающее поведение команды (предупреждение шести футболистов и одного Официального лица Клуба) в матче 22 тура МИР Российской Премьер–Лиги между командами ФК «Оренбург» – ФК «Ростов», состоявшемся 10 апреля 2023 года – оштрафовать ФК «Ростов» г. Ростов-на-Дону на 100 000 рублей.

В матче против «Оренбурга» были предупреждены Роман Тугарев, Евгений Чернов, Данила Прохин, Кирилл Щетинин, Хорен Байрамян и Егор Голенков, а также главный тренер ростовчан Валерий Карпин.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 04:57
сейчас не знаю, но в мое время...поведение было еще-удовлетворительное)))))
Сп62
Сп62
вчера в 22:49
А, если б было удаление, штраф был бы 200 тыс.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:28, ред.
Этож какими надо быть бездельниками чтоб сочинить 98 статей...и 18 пунктов...и ещё приложения к ним.....))))

Поведение может быть хорошим и плохим....
Какие пункты...какие статьи...какие приложения...??
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
С одной стороны согласен, а с другой где у нас профессиональные судьи? Все циркачи просто, поэтому сейчас такое и происходит.
Я не защищаю Ростов, но наказывать нужно всех, а не только клуб. Ведь сколько признанных ошибок в последнее время - но судьи зачастую вообще выходят сухими из воды.
Так что тут надо смотреть более глубже, задавая вопросы к РФС.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 18:46
Пусть спасибо скажут,что оренбуржцев не отмутузили!!!
Caniggia
Caniggia
вчера в 18:33
Главный тренер Ростова - это главный разжигатель такой игры и поведения его футболистов. Всё идёт от поведения и воспитания тренера - как ведёт себя тренер, так будут себя вести и игроки. Все эти ожесточённые споры и предъявы судьям уже в печёнках сидят! Я бы уже давно ввёл правило желтых и красных карточек за чрезмерное недовольство игроков и тренеров решением судей, каково бы оно не было, даже если спорное или ошибочное.
протон
протон
вчера в 18:33
А сами по себе жёлтые карточки наказанием не являются, что ли?
Сергей 1059
Сергей 1059
вчера в 17:22
Когда на поле не могут, остаётся только вне поля слюной брызгать и руками махать.
vlasovca
vlasovca
вчера в 17:17
Интересно куды деньги РФС денут?
sova147
sova147
вчера в 16:48
Штраф хороший, кому достанется лучше бы детишкам на форму и мячи. Когда такое возмущение вместе с тренером это уже опасно.
valt134
valt134
вчера в 16:42
Чиновники от Футбола не в накладе.
dok66
dok66
вчера в 16:26
Молодняк играет , парни горячие , что с них возьмешь .
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:25
Главное , что бы все живы и здоровы были , а дальнейшие игры покажут...)
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 16:01
Локомотив в последнее время распоясался
Дзюбовскую манеру применяет
112910415
112910415
вчера в 15:50
они это переживут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:10
Ростов в последнее время распоясался.
Карпин спартаковскую манеру применяет.
lotsman
lotsman
вчера в 15:06
Нервишки подводят? В воскресенье с Зенитом играть, надо нервишки подлечить.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:02
Придётся один раз отобедать скромнее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:08
Это дневная зарплата Карпина.
Boricku
Boricku
вчера в 13:54
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:52
    Нервы ни к чёрту. Бывает...
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